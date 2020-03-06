 11 млн пенсионеров получат в этом году индексированные пенсии, - министр соцполитики Лазебная

Об этом сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 11 млн пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Это повышение будет осуществлено в течение года. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля", — отметила министр.
Предыдущий министр соцполитики Юлия Соколовская заявляла, что министерство проведет индексацию пенсий в сентябре.
Тогда сообщалось, что в среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц ($8,64).
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По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине было 11,3 миллиона пенсионеров, а средняя пенсия составляла 3082,98 гривны в месяц ($123,38).
Лазебная родилась в селе Песковка Киевской области, закончила Киевский государственный университет им Шевченко по специальности экономист - менеджер.
С 2000 по 2003 год являлась ведущим специалистом управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ, заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции в Министерстве экономики.
С 2003 по 2011 год являлась главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений, главным специалистом Управления социальной политики и труда в Секретариате Кабинета Министров.
С 2011 по 2013 год была помощником министра соцполитики, директором Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.
С 2013 по 2014, а также в 2019 году была председателем Государственной службы занятости Украины.
Бо обязательно - это с 1 марта, а не как подачка от слуг урода - "когда-нибудь"
а теперь пенсионерам-зебилам - простейшая математика: сколько они дополнительно получали бы, проведя индексацию с 1 марта: 216*6= 1296 грн.. в среднем, минимум - УКРАЛ вислюк оманський и его свора у 11 млн.пенсионеров.
Владимир Александрович, напомните, как Вы там клялись"Как только нарушу закон - уйду !"
так что, "пацан сказал - пацан сделал ?"
или у пацана не хватает пацанских органов, о чем говорил Алексей Гончаренко ?
Я читала, шо Гройсман индексировал каждый квартал .ЖТО ТАК?
Тогда почему сейчас в конце года ?
И сколько ещё ждать 4000уе учителям - они за шо голосовали?
другое дело осенью - ЗЕльоные напомнят о себе
«Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас - и вдруг... Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги.»©
Правда бубочка не зізнається в цьому, як син турецько підданого, бо брехун та сцикун...
Та ви не доживете!
Краще переобіцяти , чим-ні!
Народ не любить жадібних!
Пацталом!
🤣🤣
А это, между прочим кругленькая сумма в $8,64 (восемь долларов и 64 цента)
Эту дуру немедленно в мусорном контейнере на полигон твёрдых бытовых отходов вывозите. пока не поздно !!!
Зелох ее устами собирается включить печатный станок. Ибо экономика обескровлена и уже походу мертва, а всю выручку его хозяева олигархи держат в зарубежных офшорах
индексированныесеквестированные пенсии, - министр соцполитики Лазебная.
ПАРТИЮ ПЕНСИОНЕРОВ без Рабиновичей, Порошенков и Юль ?
требование миллионной партии будет одно - ПЕНСИЯ и достойная старость !!!!!
(а остальное нас не колышет)