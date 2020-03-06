 11 млн пенсионеров получат в этом году индексированные пенсии, - министр соцполитики Лазебная

Об этом сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 11 млн пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Это повышение будет осуществлено в течение года. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля", — отметила министр.

Предыдущий министр соцполитики Юлия Соколовская заявляла, что министерство проведет индексацию пенсий в сентябре.

Тогда сообщалось, что в среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц ($8,64).

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По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине было 11,3 миллиона пенсионеров, а средняя пенсия составляла 3082,98 гривны в месяц ($123,38).