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 Политика Украины
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Все про:индексация (39) пенсия (1889) Министерство социальной политики (692) Лазебная Марина (2)

 11 млн пенсионеров получат в этом году индексированные пенсии, - министр соцполитики Лазебная

В 2020 году в правительстве должны провести индексацию пенсий. После этого около 11 млн пенсионеров получат повышенные пенсии.

Об этом сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 11 млн пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Это повышение будет осуществлено в течение года. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля", — отметила министр.

Предыдущий министр соцполитики Юлия Соколовская заявляла, что министерство проведет индексацию пенсий в сентябре.

Тогда сообщалось, что в среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц ($8,64).

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По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине было 11,3 миллиона пенсионеров, а средняя пенсия составляла 3082,98 гривны в месяц ($123,38).

Источник: https://censor.net.ua/n3180034
 
 
 Топ комментарии
 
в среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц ($8,64).

а теперь пенсионерам-зебилам - простейшая математика: сколько они дополнительно получали бы, проведя индексацию с 1 марта: 216*6= 1296 грн.. в среднем, минимум - УКРАЛ вислюк оманський и его свора у 11 млн.пенсионеров.
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Абаждите!

Я читала, шо Гройсман индексировал каждый квартал .ЖТО ТАК?

Тогда почему сейчас в конце года ?

И сколько ещё ждать 4000уе учителям - они за шо голосовали?
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А может это слуги придумали к выборам все делать????
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это та которая при яныке центрами занятости керувала?
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Сегодня Марина Лазебная стала новым министром социальной политики. Зеленский присутствовал в Верховной Раде в день назначения нового Кабмина, выступал с помощью суфлера и оценил работу Кабмина Гончарука. Українські Новини собрали также биографию Лазебной.
Лазебная родилась в селе Песковка Киевской области, закончила Киевский государственный университет им Шевченко по специальности экономист - менеджер.
С 2000 по 2003 год являлась ведущим специалистом управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ, заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции в Министерстве экономики.
С 2003 по 2011 год являлась главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений, главным специалистом Управления социальной политики и труда в Секретариате Кабинета Министров.
С 2011 по 2013 год была помощником министра соцполитики, директором Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.
С 2013 по 2014, а также в 2019 году была председателем Государственной службы занятости Украины.
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получат.. но это не обязательно 11 млн пенсионеров получат в этом году индексированные пенсии, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 2738
Бо обязательно - это с 1 марта, а не как подачка от слуг урода - "когда-нибудь"
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в среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц ($8,64).

а теперь пенсионерам-зебилам - простейшая математика: сколько они дополнительно получали бы, проведя индексацию с 1 марта: 216*6= 1296 грн.. в среднем, минимум - УКРАЛ вислюк оманський и его свора у 11 млн.пенсионеров.
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Зеленский нарушил Закон об индексации пенсий с 1 марта

Владимир Александрович, напомните, как Вы там клялись"Как только нарушу закон - уйду !"

так что, "пацан сказал - пацан сделал ?"
или у пацана не хватает пацанских органов, о чем говорил Алексей Гончаренко ? 11 млн пенсіонерів отримають цього року індексовані пенсії, - міністр соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 694
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Абаждите!

Я читала, шо Гройсман индексировал каждый квартал .ЖТО ТАК?

Тогда почему сейчас в конце года ?

И сколько ещё ждать 4000уе учителям - они за шо голосовали?
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А может это слуги придумали к выборам все делать????
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ах да, местные выбора то у нас не в марте, а осенью, так что нечего бабушкам швырять $8,64.
другое дело осенью - ЗЕльоные напомнят о себе
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2021 года.. может быть.. Но это не точно))
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Когда поднимают чиновникам то очень быстро, сказали и через месяц +50% к зарплате, а как пенсионерам поднять то в этом году, 31 декабря, возможно.
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Індексація повинна була відбутись з березня й всім пенсіонерам... Куди пішли гроші???
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Вони були, але - як там у Ільфа й Петрова???
«Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас - и вдруг... Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги.»©

Правда бубочка не зізнається в цьому, як син турецько підданого, бо брехун та сцикун...
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где зебики столько проституток нашли, чтобы заполнить все посты
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Видимо они знакомы не только с искусством немецких актрис фильмов для взрослых, богема, которая вне политики, а только налаживает мосты между поссорившимися "братьями", права - за деньги...
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Виявляється, уряд чувака на самокаті не заклав у бюджет підвищення з 1 березня.
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Агга, було з першого квітня..
Та ви не доживете!
Краще переобіцяти , чим-ні!
Народ не любить жадібних!
Пацталом!
🤣🤣
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В этом году...,до конца года ещё 9 месяцев и родится обновление пенсии.
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после коронавируса последнему выжившему пенсионеру достанется ВСЕ !
А это, между прочим кругленькая сумма в $8,64 (восемь долларов и 64 цента) 11 млн пенсіонерів отримають цього року індексовані пенсії, - міністр соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 555
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За счёт чего (кого) разогнанной до космических масштабов гиперинфляции ??
Эту дуру немедленно в мусорном контейнере на полигон твёрдых бытовых отходов вывозите. пока не поздно !!!
Зелох ее устами собирается включить печатный станок. Ибо экономика обескровлена и уже походу мертва, а всю выручку его хозяева олигархи держат в зарубежных офшорах
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11 млн пенсионеров получат в этом году индексированные секвестированные пенсии, - министр соцполитики Лазебная.
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НЕ ВЕРЮ!!! 1638 грв. будьте вы прокляты!!!
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прожить на 2000грн при коммуналке 3000грн невозможно, приходится хоть на четвереньках ходить на работу (убирать, больше никуда в 63года не возьмут,) а работающим пенсионерам не индексируют- говорят пусть работодатель, а эти бизнесюки ни разу не индексировали и не собираются они отчисляют в пенсионный фонд, вот только кому ? Когда уже не смогу доползти до работы придется котов депутатам продавать а то сьедают больше 500грн мес.
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А со следующего года все будут получать диджитализированную пенсию.
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граждане, товарищи, панове пенсионеры, почему вы наконец-то не создадите

ПАРТИЮ ПЕНСИОНЕРОВ без Рабиновичей, Порошенков и Юль ?

требование миллионной партии будет одно - ПЕНСИЯ и достойная старость !!!!!

(а остальное нас не колышет)
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