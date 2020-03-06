 Делегация правительства хочет посетить Вашингтон, чтобы объясниться в МВФ, - Уманский

Об этом Уманский сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня я провел встречу, это первая моя была официальная встреча, именно с представителями Международного валютного фонда. В том числе я попросил у них связаться с их коллегами, руководством в Вашингтоне, чтобы они нам дали возможность, уже новому составу правительства посетить Вашингтон, посетить руководство Международного валютного фонда. И объяснить — это о доверии, о политике — что мы собираемся делать, каким образом мы собираемся решать вопросы", — рассказал Уманский.
По словам министра, на повестке дня в переговорах с МВФ — множество вопросов: от возможного возвращения "Приватбанка" предыдущим владельцам до наполнения госбюджета и обеспечения социальных выплат.
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"И доверие будет возвращено, не только от международных наших партнеров, но и от инвесторов и от людей, когда они поймут, что мы собираемся делать, и когда это будет понятно им, и это будет вызывать доверие", — сказал Уманский.
"Поэтому это наша задача — в ближайшее время коммуницировать эти вопросы и доказать, что этот план есть, и Украина обеспечит выполнение своих обязательств как внутри страны и перед людьми, и перед инвесторами, и перед нашими кредиторами", — добавил он.
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но зебилам она не нравится, бо по г+г втирают о 40% росте ввп...
Уманский яростный оппонент МВФ и его подходов в финансировании.
а Беню в наручниках в Дэлавер
****. просрать весь имидж Украины меньше чем за год на всех фронтах! на всех!
Оно в жизни так сплошь и рядом: телек включишь - тебе напаривают про чей-то «успех». А как только по серьезным вопросам начинаешь сталкиваться - тут весь налет «золотой хэндмэйд успешности» вмиг испаряется и вместо него начинает бить гейзер человеческого днища- дерьмища
😁
Они чуть больше суток на должностях а уже как заработали. И все по ток шоу. Они оттуда не вылазят! Все правильно - это просто съемки очередного сериала. Часто ли мы видели предыдущего премьер министра на таких передачах. Лично я не помню такого случая. А эти, дурного в голову не берут.
Да и еще, в руководстве МВФ взяток не берут. Что вы, дебилы, там забыли? Руководство МВФ с вами даже на одном гектаре срать не сядет. Требуют они, ишь ты.
- розворот до рф
- економічна криза
- зубожіння
- продаж території за буси
- поглиблення кризи
- хаос - революція
- втрата території
- вихаркування зелені кров'ю
вот какой, оказывается, бывает саранча... ясно, что зеленой, но шоб в зеленском обличье... *******, вам смешно???
(Дєньгі-наші !Економіка спасєна !)
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В тому числі я попросив, аби вони нам дали можливість, уже новому складу уряду відвідати Вашингтон, відвідати керівництво Міжнародного валютного фонду. І пояснити - це щодо довіри, щодо політики, що ми збираємося робити, в який спосіб ми збираємося вирішувати питання", - розповів Уманський. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3180033
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ХОЧУТЬ ВІДВІДАТИ!!! По ходу, вас, ЗЕбілів, ніхто НЕ ХОЧЕ бачити у Вашингтоні. Вам лишилося відвідувати лише "офіс голобородька - квартал 95"
"24 грудня ТОВ Укрпрофмед, тобто генпідряднику нового корпусу ОХМАТДИТу 2011 - 2013 року, яку контролювала помічниця Віктора Януковича-молодшого Лідія Шевченко, за дозволом заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Перегінця і першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського, який за тиждень після цього був звільнений, були перераховані майже 79 мільйонів гривень начебто боргів за виконані ними у цей період роботи", - заявляє голова ОР. https://tsn.ua/groshi/kompaniya-sina-yanukovicha-otrimala-79-milyoniv-yaki-mali-yti-na-remont-ohmatditu-571336.html