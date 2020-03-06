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Все про:МВФ (2800) Минфин (1319) Уманский (80)

 Делегация правительства хочет посетить Вашингтон, чтобы объясниться в МВФ, - Уманский

Министр финансов Игорь Уманский попросил представителей МВФ связаться с их руководством в Вашингтоне, чтобы делегация нового правительства имела возможность посетить руководство Фонда.

Об этом Уманский сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я провел встречу, это первая моя была официальная встреча, именно с представителями Международного валютного фонда. В том числе я попросил у них связаться с их коллегами, руководством в Вашингтоне, чтобы они нам дали возможность, уже новому составу правительства посетить Вашингтон, посетить руководство Международного валютного фонда. И объяснить — это о доверии, о политике — что мы собираемся делать, каким образом мы собираемся решать вопросы", — рассказал Уманский.

По словам министра, на повестке дня в переговорах с МВФ — множество вопросов: от возможного возвращения "Приватбанка" предыдущим владельцам до наполнения госбюджета и обеспечения социальных выплат.

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"И доверие будет возвращено, не только от международных наших партнеров, но и от инвесторов и от людей, когда они поймут, что мы собираемся делать, и когда это будет понятно им, и это будет вызывать доверие", — сказал Уманский.

"Поэтому это наша задача — в ближайшее время коммуницировать эти вопросы и доказать, что этот план есть, и Украина обеспечит выполнение своих обязательств как внутри страны и перед людьми, и перед инвесторами, и перед нашими кредиторами", — добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180033
 
 
 Топ комментарии
 
поздно вафелы. МВФ серьезная контора и их можно кинуть только один раз и то... с большим трудом. второго раза не будет

сука. просрать весь имидж Украины меньше чем за год на всех фронтах! на всех!
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эта "маячня" называется официальной статистикой Делегація уряду хоче відвідати Вашингтон, щоб порозумітися з МВФ, - Уманський - Цензор.НЕТ 6523
но зебилам она не нравится, бо по г+г втирают о 40% росте ввп... Делегація уряду хоче відвідати Вашингтон, щоб порозумітися з МВФ, - Уманський - Цензор.НЕТ 9613
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Маячня...
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эта "маячня" называется официальной статистикой Делегація уряду хоче відвідати Вашингтон, щоб порозумітися з МВФ, - Уманський - Цензор.НЕТ 6523
но зебилам она не нравится, бо по г+г втирают о 40% росте ввп... Делегація уряду хоче відвідати Вашингтон, щоб порозумітися з МВФ, - Уманський - Цензор.НЕТ 9613
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непогано попрацював.. на 10 000 золотих самокатів вистачить.
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Министр финансов Уманский встретился с представителем МВФ Й. Люнгманом.
Уманский яростный оппонент МВФ и его подходов в финансировании.
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Та вроді ж казали, шо після Яценюка залишилось 60 млрд. а після Гройсмана 90 млрд....
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Не поможет. МВФ - это не благотворительная организация
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Кстати, за долги перед мвф которые он понабирал под популистские обещания бабы жули он не хочет объяснится ?!
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також вважаю, що новим ригам МВФ хер повірить. Або поставить такі умови, що аж ну... риги-зебільні не підуть...
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Мвф пхй рыги/аналы или вверх ногами. Ему главное неукоснительное выполнение его условий и растущая экономика просящего. Иначе какой смысл давать врущим и неработающим наркоманам взаймы да ещё и под проценты?!
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МВФ не хочет иметь никаких дел с корупционерами "квартала95"
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Надо не правительство в Вашингтон везти,

а Беню в наручниках в Дэлавер
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Так. Там їм скпюажуть приблизно таке:"Ви або хрестик зніміть, або труси одягніть, бо хочете і рыбку з'їсти, і на гишку сісти."
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Безумцеві властиво жалкувати за втраченим і не радіти з того, що лишилось. Делегация правительства хочет посетить Вашингтон, чтобы объясниться в МВФ, - Уманский - Цензор.НЕТ 230
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Знаем знаем - ОМАРЫ свежие хотите поесть 😀😀😀
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Хатєть-нє врєдно, врєдно-нє хатєть.. Делегация правительства хочет посетить Вашингтон, чтобы объясниться в МВФ, - Уманский - Цензор.НЕТ 5984
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поздно вафелы. МВФ серьезная контора и их можно кинуть только один раз и то... с большим трудом. второго раза не будет

****. просрать весь имидж Украины меньше чем за год на всех фронтах! на всех!
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Зелёного этому 42 года в криворожских вузах папа с мамой неустанно учили. Чего уж теперь удивляться.
Оно в жизни так сплошь и рядом: телек включишь - тебе напаривают про чей-то «успех». А как только по серьезным вопросам начинаешь сталкиваться - тут весь налет «золотой хэндмэйд успешности» вмиг испаряется и вместо него начинает бить гейзер человеческого днища- дерьмища
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вислюк в нархозе не учился.. а только прибегал пару раз в неделю "на часок" - курнуть с пОцанами - на заднем дворе, под окнами туалетов))
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Бабло в казні закінчилось. І, видать, голосів за розпродаж земельки - не знайдуть...
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земельку продадуть -діру в бюджеті залатають і прибарахляться навіть для праправнуків.
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Воно не закинчылось - его бабломойскому отдали
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да. через "Центрэнерго" беня за 2019 год вывел 1,5 млрд грн
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Там рыговский жопоблок коронавирусом заболел и самоизолироавался ,а они тут ерунду какую то обсуждают .Шуфрич и Волошин уже с перепугу абасрались .
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Ну так пожелаем им скорейшей встречи со своими идолами : сралиным/ члениным. В аду
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Та не накаркайте. Василь Іванович ще живий.
Делегація уряду хоче відвідати Вашингтон, щоб порозумітися з МВФ, - Уманський - Цензор.НЕТ 7605
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Дебилы, ***.(с)
Они чуть больше суток на должностях а уже как заработали. И все по ток шоу. Они оттуда не вылазят! Все правильно - это просто съемки очередного сериала. Часто ли мы видели предыдущего премьер министра на таких передачах. Лично я не помню такого случая. А эти, дурного в голову не берут.
Да и еще, в руководстве МВФ взяток не берут. Что вы, дебилы, там забыли? Руководство МВФ с вами даже на одном гектаре срать не сядет. Требуют они, ишь ты.
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Перед тем как сделать кидок лохтората - его надо расслабить и успокоить ))
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Що буде далі:
- розворот до рф
- економічна криза
- зубожіння
- продаж території за буси
- поглиблення кризи
- хаос - революція
- втрата території
- вихаркування зелені кров'ю
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Мля, де цей зелений лайнюк понабирав стільки дибілів ???
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Двудневное правительство уже хочет к МВФ в Вашингтон хоть бы месяц отработали,а то после завтра Беня вышвырнет за шкварку,как кота насравшего
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Не Беня его туда поставил. Не бене его вышвыривать. Это слуга ахметова. Его менеджер.
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Ну это сути не меняет.Главное,что не самостоятельная фигура,а затычка без права на собственные инициативы.
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які обйяснєнія??? Ви самі не знаєте шо робити!!! Ваш прем'єр та форінг-міністрі за добу чотири рази поміняли показанія від катєгорічєского ДА через двойноє НЄ-НЄ, до такого ж катєгорічєского НЄ. КРАПКА!
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а не знаєте, бо вам інструкції пишуть в кримлі, як і предидущєму уряду та парляменту. Ви голосували в турборежимі те, чого не читали і не бачили!!! І далі конкретного голосування з чіткими і простими вказівками ви не розуміли нічого. Плани від вас скриті. Тільки ***** знає, шо вас чекає!!!
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детский лепет зебильных идиотов... "поедем, поговорим, расскажем и нам поверят, потому что мы вызовем доверие...". Ну ладно бы пионэр там какой, в жопу раненный, или школьник на педсовете обещает исправиться... но эти кретины во главе с сыном Сруля ведь взрослые люди... и уже столько дров наломали, что им и 73% не верят. Чего ж опытным финансистам из МВФ их бредням доверять...
вот какой, оказывается, бывает саранча... ясно, что зеленой, но шоб в зеленском обличье... *******, вам смешно???
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Вніманіє,ексклюзив ! (Із достовєрних істочніков). На секретному засіданні РНБО під керівництвом Презедента розроблений безпрограшний стратегічний план переконання МВФ !
(Дєньгі-наші !Економіка спасєна !)
Делегація уряду хоче відвідати Вашингтон, щоб порозумітися з МВФ, - Уманський - Цензор.НЕТ 6114
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так зебики ж говорили что с мвф всё на мази, в рабочем порядке... а теперь объясниться надо. ну и брехуны, подлые
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объясниться? они что вам школьницы что бы объясняться с ними? у вас есть требования - выполняйте их.. а когда в впредложении звучит "возможного возвращение приватбанка.." кто будет с вами говорить.. ну пздц
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собираемся "решать вопросы"... мля, это даже не прошлый век, это пещерное время какое-то
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это поколение 90-х и "шуршать" они привыкли с детства. кроме как "порешать" и "мочить этого черта" они ела вести не умеют. менталитет гопоты криворожского разлива. правда нужно отметить одно (это уже из личного опыта) - один удар в бубен струшивает с них весь этот флер и на поверхность выходит обычное трусливое чмо
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Вот как бывает: Голобородько послал МВФ в жо...у в кино, а в жизни МВФ послал туда Зеленского. И это до произошло еще до реализации фантазий Коломойского на счёт "ПриватБанка" и начала авантюр с землёй с/х назначения. Утерли нос нашему выскочке. Молодцы!
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По поводу привата пусть берут с собой коломойского пусть честно обьяснит почему так вышло...ну с чего правительство за него должно ...
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Делегація уряду хоче відвідати Вашингтон, щоб порозумітися з МВФ, - Уманський!!!
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В тому числі я попросив, аби вони нам дали можливість, уже новому складу уряду відвідати Вашингтон, відвідати керівництво Міжнародного валютного фонду. І пояснити - це щодо довіри, щодо політики, що ми збираємося робити, в який спосіб ми збираємося вирішувати питання", - розповів Уманський. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3180033

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ХОЧУТЬ ВІДВІДАТИ!!! По ходу, вас, ЗЕбілів, ніхто НЕ ХОЧЕ бачити у Вашингтоні. Вам лишилося відвідувати лише "офіс голобородька - квартал 95"
Делегація уряду хоче відвідати Вашингтон, щоб порозумітися з МВФ, - Уманський - Цензор.НЕТ 2755
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Хто ж такому гроші позичить?

"24 грудня ТОВ Укрпрофмед, тобто генпідряднику нового корпусу ОХМАТДИТу 2011 - 2013 року, яку контролювала помічниця Віктора Януковича-молодшого Лідія Шевченко, за дозволом заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Перегінця і першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського, який за тиждень після цього був звільнений, були перераховані майже 79 мільйонів гривень начебто боргів за виконані ними у цей період роботи", - заявляє голова ОР. https://tsn.ua/groshi/kompaniya-sina-yanukovicha-otrimala-79-milyoniv-yaki-mali-yti-na-remont-ohmatditu-571336.html
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