 65 украинских городов полностью зависят от угольной промышленности или предприятий тепловой генерации, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Угольная промышленность - это 65 городов, которые полностью зависимы от угольных предприятий или тепловой генерации. Это и тепло, и социальная сфера", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что правительство работает над разработкой программы по реабилитации шахтерских регионов "Справедливая трансформация угольных регионов", а также над погашением долгов.

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"Мы работаем несколько недель со Всемирным банком над разработкой программы "Справедливая трансформация угольных регионов". Это долгосрочная программа, на 5-10 лет, которая предусматривает, каким будет будущее территории, рабочих шахт и семей, которые находятся вокруг этих предприятий. Мы не собираемся обманывать или пугать шахтеров", - добавил Шмыгаль.