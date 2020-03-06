 У нас на сегодня моновласть, вся полнота ответственности на президенте, - замглавы ОП Трофимов

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время будут закрыты эти вакансии. Этим занимается премьер, но, конечно, этим занимается и президент. Президент несет на сегодня, так вышло, полноту ответственности. Потому что у нас не просто монобольшинство, у нас на сегодня моновласть, как бы там ни было. Не включая местное самоуправление, к нему мы дойдем этой осенью. Но, тем не менее, полнота ответственности сегодня на президенте", - сказал замглавы ОП.

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