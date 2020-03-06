EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1456  48
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4813) Кабмин (11809) Трофимов (9) Шмыгаль Денис (59)

 У нас на сегодня моновласть, вся полнота ответственности на президенте, - замглавы ОП Трофимов

Президент Украины Владимир Зеленский несет сегодня всю полноту ответственности за ситуацию в стране, поэтому вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем участвует в подборе кандидатов на должности министров в новом правительстве.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время будут закрыты эти вакансии. Этим занимается премьер, но, конечно, этим занимается и президент. Президент несет на сегодня, так вышло, полноту ответственности. Потому что у нас не просто монобольшинство, у нас на сегодня моновласть, как бы там ни было. Не включая местное самоуправление, к нему мы дойдем этой осенью. Но, тем не менее, полнота ответственности сегодня на президенте", - сказал замглавы ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С министрами разобрались, дальше будем разбираться с набсоветами и другими чиновниками, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3180030
 
 
 Топ комментарии
 
а завтра вислюк скажет что "никому и ничего не должен", а трофимов - что "слова вырваны из контекста" У нас на сегодня моновласть, вся полнота ответственности на президенте, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 8652
 показать весь комментарий
 
Падіння ВВП, перший раз за 49 місяців, свідчить тільки про одне - вони доконали економіку швидше ніж за рік. Це рекорд.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ветер будет такой, что обоссуться с ног до головы У нас на сегодня моновласть, вся полнота ответственности на президенте, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 4685
 показать весь комментарий
 
 
а завтра вислюк скажет что "никому и ничего не должен", а трофимов - что "слова вырваны из контекста" У нас на сегодня моновласть, вся полнота ответственности на президенте, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 8652
 показать весь комментарий
 
 
Щось мені здається що звільнять того Трофімова після цих його слів.
 показать весь комментарий
 
 
п.с. показательно, что у вислюка оманського настолько жёстко подгорело от фразы Гончаренко "зеленский должен взять на себя ответственность за обвал экономики при зе-гончаруку" - что вислюк прибежал аж на галерку "разбираться"
фото-факт горения у вислюка)
https://66.media.tumblr.com/b8de352a211dc2d1b8a68f242ba2e266/3***************-19/s400x600/8c64093a82860de6a0ef0386767eab36726ee4d8.gifv?fbclid=IwAR36n0GLhs67ekR9945WNO-5TQ98Q-9zLbY5_p2Tg22un-fe76Q22ktZZrs
 показать весь комментарий
 
 
Там, де влада потрапляє в благородні руки,
Розвиваються мистецтва,
Буяють науки,
А як вискочать угору
Бовдури й нахаби,
Їх нічого не цікавить, крім голої баби... У нас на сегодня моновласть, вся полнота ответственности на президенте, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 1713
 показать весь комментарий
 
 
Что-то слабо горело, наверное отсырело У нас на сегодня моновласть, вся полнота ответственности на президенте, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 5587
 показать весь комментарий
 
 
Гріх приходить зі сміхом, а виходить із плачем.
 показать весь комментарий
 
 
Немає ніяких порохоботів і зелебобіків. Є ті, хто розуміють, що коїться в країні і - ідіоти.
(C)
@krivorozhanin_

 показать весь комментарий
 
 
Эта болезненная прививка должна обязательно быть усвоена «населением» одноклеточных любителей дешевовой колбасы и доллара по 8. А также их потомками, которые будут ещё пару поколений минимум вкалывать на шахтах и производствах своих феодалов.
Видимо членина со сралиным на долго не хватило...
 показать весь комментарий
 
 
эффект Даннинга - Крюгера.

Дебил не может понять что он дебил, потому что он дебил! Вот весь портрет зекомандЫ.
 показать весь комментарий
 
 
Как бы до Муссолини и Чаушеску не дошло.
 показать весь комментарий
 
 
Капец...в страшном сне не могла себе представить, что доживу до того времени, когда вся полнота власти за Украину, которая еле вырвалась из рук х.уйла 6 лет назад и которая залита кровью наших Героев руками х.уйла, окажется в руках малограмотного клоуна, да еще и малороса!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Скажем спасибо за это бабломойскому предоставившим необходимые ресурсы и беременнному рюкзаку непосредственно ответственному за воплощение кремлевского сценария в жизнь
 показать весь комментарий
 
 
Падіння ВВП, перший раз за 49 місяців, свідчить тільки про одне - вони доконали економіку швидше ніж за рік. Це рекорд.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно - большая очередь кандидатов желающих зашквариться и послужить громоотводом для моновласти?
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот наконец то! Чистосердечное признание! Виноват не Гончарук или Рябошапка, во всем виноват лично Зеленский!
 показать весь комментарий
 
 
И, таки да, найдут ишака оманского и в Израиле.
 показать весь комментарий
 
 
Завтра он будет опровергать сказанное: мол его не так поняли, а все что он наговорил - это не против Скомороха и совсем не для будущих судов над клоуном.
 показать весь комментарий
 
 
Всього рік тому: Томос+;Мова+;Безвіз+;Армія+;Індексація пенсій+;Децентралізація+;НАТО+;ЄС+
....зараз :капітуляція+;продаж землі+;падіння економ.показників+...
мажТЕ..Чого вам, ****₴м не вистачало ?!?!

(C)
@v_trofim

 показать весь комментарий
 
 
Петр Алексеевич, вернись! Эти зеУроды хоронят страну.
 показать весь комментарий
 
Нхй оно ему надо. Уроды пошли за уродами, которые этих же уродов и прокопают
 показать весь комментарий
 
"У нас" моно власти быть не может. По определению. Вспомните Рема.
 показать весь комментарий
 
Чуваки ваще «васи» конченые о таком привселюдно заявлять- это же признание в незаконном захвате и узурпации власти одним лицом!!!
Суда ещё нет, а свидетели патрона вовсю уже сдают )) во чудеса!!! )))
 показать весь комментарий
 
 
У нас на сьогодні моновлада, вся повнота відповідальності на президенті, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 5890

P.S. "васи" не конченные... они бесконечные оптимисты...по жизни! )))
 показать весь комментарий
 
 
Если честно, то это не смешно=>нынешний преЗедент - полный НОЛЬ во всем к тому же еще и «самовлюбленный павлин», а его основное «окружение» - аферисты и не компетентные........
Кстати Трофимов этим(!!!) заявлением сказал, что все будущие косяки - будут личными(!!!) косяками преЗедента......
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Прежде чем поливать говном Зеленского , просто вспомните , что Крым и Бомбас Пэдро отдал ***** за то , чтобы тот признал легитимность выборов Пэдро .
Именно отдал .
Вспомните , как гузкогубый мекал-бекал военным в Крыму - вы там сами разбирайтесь .
Как Яйценюх задрал цену на газ , как они все вместе опустили народ в нищету .
Сколько наворовал Пэдро за эти годы .
 показать весь комментарий
 
 
У 95 квартала в Крыму построен целый многоквартирный дом , Они локти кусают 😀😀😀
Как ЗЕ покатил налоги и КОМУ: чтобы купить столько недвижимости?

Скорее НЕ ПЛАТИЛ- работали за нал и сейчас продолжают , ПОТОМУ И ДЫРКА В БЮДЖЕТЕ
 показать весь комментарий
 
 
Вопросы по искусству уплаты налогов - это к ссявку вакарчуку
Скока там эсксперты насчитали его выплат: всего 15 тыс грн за почти 20 лет эстрадно цирковой деятельности?
Но утверждать не стану. Лично не поверял. Однако разговоры не на пустом же месте возникают...
 показать весь комментарий
 
РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ
Потому давайте разберёмся сначала КАК налоги платил президент , который сейчас на налогах уселся
 показать весь комментарий
 
Монопартия и монобольшинство - характеристика фашистского устройства общества, КОГДА ВОАСТЬ. В РУКАХ МАЛЕНЬКОЙ ГРУПКИ ( ЗЕ, Ермак, беня) и парламент просто декорация
Кстати, зебилы, А ВЫ КОГО ВЫБИРАЛИ ?
 показать весь комментарий
 
 
>Не включая местное самоуправление, к нему мы дойдем этой осенью
чтоб вы не дошли, падлы...
Источник: https://censor.net.ua/n31800Ю30
 показать весь комментарий
 
 
Коротко про ситуацію в країні: Раїса Богатирьова, та сама одіозна соратниця Януковича, прямо зараз святкує в одному з київських ресторанів https://bykvu.com/ua/bukvy/odiozna-soratnicja-janukovicha-bogatirova-zasvitilasja-v-restorani-v-centri-kiieva/
 показать весь комментарий
 
 
А чом бы й ни? Ведь шлемазл который у неё на корпоративы из туфли шампанское пил - чичас цельный перзидент
 показать весь комментарий
 
 
Реальность такова, что практически вся власть в Украине принадлежит сейчас Владимиру Зеленскому. Чья бы фамилия не стояла в графе «премьер-министр», все равно читается: «Зеленский.
 показать весь комментарий
 
 
Реальность вообще-то в том, что когда еа всеукраинском суде культ личности зеленского развенчивать будут - то в первых рядах, обвинения ему будут озвучивать ближайшие его соратники... ))) они же сами ему вынесут приговор и сами его исполнят )))
 показать весь комментарий
 
 
ТАК і Буде!
Як в Сінгапурі?
Твій нік..))
 показать весь комментарий
 
Українцям потрібна колективна влада, а не влада однієї людини. Менталітет у нас такий. Ми не підкоряємося царю чи імператору. З часів козаччини рішення приймалися колегіальні. Україна має бути парламентською республікою. Нам не потрібен президент. З часів Кравчука ми це доводимо собі ще і ще раз, а в результаті наступаємо на ті самі граблі.
 показать весь комментарий
 
Украина - республика. Парламентской -президентская форма.
Куда ж ещё более «коллективной» может быть у нас власть )))
 показать весь комментарий
 
На чем этот клоун несет ответственность?
 показать весь комментарий
 
 
Красаваааа. В переводе на человеческий: не виноватые мы ни в чем, это все он великий Зерро. Вся полнота власти исключительно на нем. Смотри Зерро, как твои "соратники" используют тебя в своих корыстных целях! Молодцы, развели неЛоха по полной. Отвечать за все будет Зерро. Просто классика.
 показать весь комментарий
 
 
Президент ДА, а вот премьер к выбору министров вообще отношения не имеет. ( скорее уж кандидатуры согласовываются с Ахметовым, Коломойским, Пинчуком и Фирташем) Ну к чему эти условности, про премьера в нынешней то ситуации..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх