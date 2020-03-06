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 Террористы подорвали трансформаторную подстанцию во время учений, - штаб ООС

Вечером 6 марта, по данным разведки, российские оккупанты отрабатывали плановые мероприятия по установлению минно-взрывных заграждений вблизи оккупированного населенного пункта Желтое.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Вследствие нарушения элементарных мер безопасности и правил поведения с боеприпасами, произошел подрыв неизвестного взрывного устройства. Непрофессионализм вражеских саперов привел к возгоранию трансформаторной подстанции, которая подавала электропитания в населенный пункт Желтое.

Российские оккупанты чтобы скрыть собственную некомпетентность в очередной раз обвинили украинских военнослужащих в обстрелах. Подчеркиваем, что подразделения Объединенных сил никогда не открывают огонь, если в зоне поражения потенциально может оказаться мирное население, находятся социальные объекты.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что сохранение жизни и здоровья мирных жителей на оккупированных территориях и недопущения разрушения социально важной инфраструктуры является одним из приоритетов проведения операции Объединенных сил".

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Источник: https://censor.net.ua/n3180029
 
 
 Топ комментарии
 
Пора их на учения в Москву отправлять - заслужили Террористы подорвали трансформаторную подстанция во время учений, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7072
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У нас вон зеленский страну подрывает... так что террористам еще и повезло!
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Чи знайдеш ти куточок землі, де б не проживали безголові?
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Потрібно провести тренування по охороні путіна від терористів-підривників.
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ти будеш терористом, хоч якась користь від тебе буде.
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навіщо куточок, є цілий шмат землі, називається рашистська *********.
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Пора их на учения в Москву отправлять - заслужили Террористы подорвали трансформаторную подстанция во время учений, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7072
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У нас вон зеленский страну подрывает... так что террористам еще и повезло!
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жаль сами не полетали запчастями... рукож*пые брехуны
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Украинской армии нужно учиться воевать у сирийцев.. сирийцы за 2 месяца после нового года сумели отвоевать 40 процентов последней подконтрольной повстанцам провинции Идлиб не смотря на вмешательство регулярной армии Турции страны НАТО! Украинская армия топчется на месте уже 5 лет!
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Да, масло хорошо горит, тушить бесполезно,
Какое тактически важное значение имеет трансформаторная только этим дебилам известно)
Жаль их током не перемкнуло, там 10кв.
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Медведчук тоже общался с зараженным коронавирусом. Пусть срочно едет к куму!, https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba-%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba.html#more-97326, Медведчук тоже общался с зараженным коронавирусом. Пусть срочно едет к куму!
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хз может и аналы)) но они показывают. Походу поняли как лохонулись с отключением.
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Ща зеленский за наши налоги им новый построит!
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Ну вот неправильная же картинка на заставке!
Табличка неверная.
Для обожателей русскава мира вверху таблички надо писать примерно следующее:
"Асобый путь"
"Виликую расисю здесь ждут!"
"Скакание в этом месте и сильное топание ногами - это наш русский ответ всем вообще!"
"Русским - сюда"
И наконец сакральное - "Раисся вперде!"
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лучше бы они подорвали преЗУденТу @ Co и все було б добре!
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