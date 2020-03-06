 Террористы подорвали трансформаторную подстанцию во время учений, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Вследствие нарушения элементарных мер безопасности и правил поведения с боеприпасами, произошел подрыв неизвестного взрывного устройства. Непрофессионализм вражеских саперов привел к возгоранию трансформаторной подстанции, которая подавала электропитания в населенный пункт Желтое.
Российские оккупанты чтобы скрыть собственную некомпетентность в очередной раз обвинили украинских военнослужащих в обстрелах. Подчеркиваем, что подразделения Объединенных сил никогда не открывают огонь, если в зоне поражения потенциально может оказаться мирное население, находятся социальные объекты.
Командование Объединенных сил подчеркивает, что сохранение жизни и здоровья мирных жителей на оккупированных территориях и недопущения разрушения социально важной инфраструктуры является одним из приоритетов проведения операции Объединенных сил".
Какое тактически важное значение имеет трансформаторная только этим дебилам известно)
Жаль их током не перемкнуло, там 10кв.
Табличка неверная.
Для обожателей русскава мира вверху таблички надо писать примерно следующее:
"Асобый путь"
"Виликую расисю здесь ждут!"
"Скакание в этом месте и сильное топание ногами - это наш русский ответ всем вообще!"
"Русским - сюда"
И наконец сакральное - "Раисся вперде!"