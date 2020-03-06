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Все про:аудит (299) бюджет (4439) таможня (1595) Нефьодов (176) Шмыгаль Денис (59)

 Кадровые решения в отношении руководства таможни будут приняты после аудита, - Шмыгаль

Новое правительство пытается проанализировать причины невыполнения бюджета за январь и февраль 2020 года. По результатам анализа будет принято решение о том, менять ли руководство таможни.

ЗОб этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы принимать (кадровые решения. - Ред.), надо иметь веские основания. Мы только что говорили о справедливости, то надо определить, какая причина (недовыполнение государственного бюджета. - Ред.) и принимать обоснованные справедливые кадровые решения", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство сейчас разбирается с ситуацией.

"Мы сейчас пытаемся проанализировать подробно причины невыполнения бюджета за первые два месяца года. Во-вторых, мы ищем источники на направления, по которым мы все же в первом квартале выполним бюджет - это первоочередная задача. Практически ежедневно мы работаем с финансовым блоком, в том числе на выходных", - сказал премьер.

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Шмыгаль добавил, что даже в субботу, 7 марта, намерен провести совещание с представителями финансового блока правительства, соответствующие органы, в том числе с участием руководства Государственной таможенной службы.

"Когда мы будем готовы, когда мы говорим о прозрачности, то мы предоставим все цифры и будем абсолютно откровенными с людьми о том, в какой ситуации мы сейчас находимся. Мы определим причины, почему это произошло, если это курс - это курс, если же это злоупотребление, то злоупотребления. Мы эти вещи все покажем, проведя аудит ", - сказал глава правительства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180028
 
 
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Кадровые решения в отношении по руководству таможни будут приняты после аудита, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3887
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маленькое уточнение аудит таможни до Нефедова , или Нефедова до таможни ? Кадровые решения в отношении по руководству таможни будут приняты после аудита, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1746
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а чего ж только таможни?
все кого "попросили" должны сдать, как положено, дела, имущества, средства... по описи))))
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послушал савика , наш новый премьер работать сам вобще не желает , даже ничего не обещал позитивного
какой нафиг аудит проводить по таможне , главтаможеник не справился - гоните в шею
а за воров и судей грузин говорил , а наши даже не поддержали ( яценюк и премьер )
поменяли шыло на мыло , зачем нам такой премьер
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шмыгло ты обосрался с заявой про воду в крым, теперь хоть усрись ты - мудило
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