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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (959) МИД (5331) посольство Украины (238) Кулеба Дмитрий (271)

 Приоритетом работы посольств будет привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами, - глава МИД Кулеба

Украинские посольства за границей будут активно работать над привлечением инвестиций в Украину и развитием торговли украинскими товарами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы, прежде всего, сделаем дополнительный акцент на экономизации. Нам надо сосредоточиться на том, чтобы посольства Украины за границей максимально активно работали над привлечением инвестиций и развитием торговли украинскими товарами с особенным ударением - я хочу это подчеркнуть - на промышленных товарах. Мы должны помогать украинским промышленникам выходить на новые рынки", - сказал министр.

Вторым приоритетом своей работы на должности Кулеба назвал развитие отношений Украины со странами юго-восточной Азии.

"И вторая новелла, которой я надеюсь запомниться, как министр иностранных дел... Я хочу открыть для Украины юго-восточную Азию, то есть нашу торговлю с ними. Это регион, где сосредоточены безумные экономические возможности, где также есть политические возможности для Украины. Я хочу значительное внимание уделять развитию этих отношений", - отметил он.

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В то же время он подчеркнул, что Украина, безусловно, будет двигаться к членству в ЕС и НАТО.

"Это стратегический курс, избранный не властью, а избранный украинским народом. Вся статистика, все опросы показывают, что поддержка этого курса увеличивается. Президент не один раз подчеркивал, что внешнеполитический курс остается неизменным. Но было бы огромной ошибкой для Украины сосредотачиваться только в этом квадрате "ЕС-НАТО-Америка-Россия". Мир намного больше, в нем намного больше возможностей", - пояснил новый глава МИД.

Читайте также: Сценарии могут рассматриваться разные, но конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории, - Кулеба (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3180027
 
   
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Ещё один Манилов думкой багатие Приоритетом работы посольств будет привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 2572

В Наш гондурас только кацапские гниды инвестируются Приоритетом работы посольств будет привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 930
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Чтобы торговать украинскими товарами сначала надо их произвести и нужно ,чтобы у людей были деньги ,чтобы те товары купить Приоритетом работы посольств будет привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 2127ну а сказки про инвестиции мы уже слышали очень много раз .
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Ещё один Манилов думкой багатие Приоритетом работы посольств будет привлечение инвестиций в Украину и развитие торговли украинскими товарами, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 2572

В Наш гондурас только кацапские гниды инвестируются
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Значит защита территориальной целостности и противодействие агрессору отходят на дольний план.
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про воду в Крым забудь в целях сохранения собственного здоровья
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торговли украинскими товарами, -салом штоле?
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Ну министерство иностранных дел, посольства и министр, только этим и должны заниматься. А тупые американцы , никак до этого не додумаются.
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Да вы задрали своими инвестициями. Развивать нужно собственную промышленность и науку. Китай богатым стал не от того, что к нему инвесторы лезли, а потому что воровал технологии и внедрял их сам. Похоже правительство глубоких дебилов сменило правительство глубоких задолизов.
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