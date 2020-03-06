 Украине нужна судебная реформа, ее может сделать общество, нужно перестать платить взятки, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Судебная реформа актуальна. Это будет одна из самых сложных реформ, но без нее мы успешными не станем Эту реформу не могут сделать несколько, даже наделенных полномочиями. Эту реформу может сделать общество", — отметил премьер.
Он объяснил, что нужно перестать платить взятки в судах и создать давление, через которое суды будут бояться брать взятки.
По словам Шмыгаля, судебная реформа — это главное ожидание общества и ключевой вопрос для инвесторов.
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Это уже повторение... а судов, как и всей судебной системы, у нас нет и не будет при этой власти! Этого шмугаля хватит на 6-8 мес... ВСЕ!
Вже тошнит от этих очкастых долбо.бов,которые н признаются в том,що они долб.***,призывающие к чему то...Ты кто такой Шмыгаль?Шестёрка Ахметовская сдавшего Донбасс
Вершить самосуды над продажными судьями и прокурорами?!
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Виновных в доказаных преступления в придачу - у тУрьму
прекратить войну--просто перестать стрелять
остановить коронавирус---просто перестать болеть
искоренить коррупцию---просто перестать давать
а поднять экономику это, наверное, просто перестать быть бедными --где на таких тупиц учат???
ЦЕ АБСОЛЮТНО ВИМУШЕНИЙ КРОК.
рисковый ход))
Як не крути, по прізвищу від такої людини Україні тільки зло.
Если пенсионер получает субсидию и владеет собственностью,превышающую его совокупный доход за ВСЮ ЖИЗНЬ - налоговые органы спрашивают "откуда дровишки?". И так у любого. Деньги/собственность арестовываеться,начинаеться расследование.
Но это не в Украине.
І самі аморальні, хитрі і безсовісні мають перевагу над чесними і порядними, яких вважають просто "лохами".
Не буде ніхто нічого робити без примусу.
Невеселий висновок - для слов'ян демократія не підходить.
Потрібна "сильна рука".
- Не нужно никаких новых законов, не нужно никаких новых реформ! достаточно чтобы наверху у власти оказались.....всего несколько порядочный людей.