 Украине нужна судебная реформа, ее должно начать общество, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Судебная реформа актуальна. Это будет одна из самых сложных реформ, но без нее мы успешными не станем Эту реформу не могут сделать несколько, даже наделенных полномочиями. Эту реформу может сделать общество", — отметил премьер.
Он объяснил, что нужно перестать платить взятки в судах и создать давление, через которое суды будут бояться брать взятки.
По словам Шмыгаля, судебная реформа — это главное ожидание общества и ключевой вопрос для инвесторов.
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ШМЫГАЛЬ , не опускайся до официанта для оккупанта и малоросов
ти краще думай, як Приватбанк бєні повернути, та воду на Крим дати
у тебя под носом Богданы, Нечипоренки и другая мразота, покупают и продают судей!
Каломойский ведет бизнес именно в Украине, потому что суды здесть продаются/покупаются.. И тут оно, *****, про реформу заговорило..
Пока судей не начнут расстреливать, по выходным и по праздникам, порядка не будет..
Эээ... а «давление» тоже общество должно создавать? Суд Линча над продажными судьями? Или как «обществу» нужно запугать судей? Шмыгаль, сказал «А», говори уж и «Б», а то как вы уже задрали своими общими фразами и лозунгами «за все хорошее против всего плохого»...
https://poems.net.ua/poet/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%86_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83
Так це може статись, після третього майдану, якщо ці янєлохі доведуть українців...