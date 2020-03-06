EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  647  21
Все про:судебная реформа (1305) Шмыгаль Денис (59)

 Украине нужна судебная реформа, ее должно начать общество, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в судебной реформе, и начать эту реформу должно общество.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Судебная реформа актуальна. Это будет одна из самых сложных реформ, но без нее мы успешными не станем Эту реформу не могут сделать несколько, даже наделенных полномочиями. Эту реформу может сделать общество", — отметил премьер.

Он объяснил, что нужно перестать платить взятки в судах и создать давление, через которое суды будут бояться брать взятки.

По словам Шмыгаля, судебная реформа — это главное ожидание общества и ключевой вопрос для инвесторов.

Читайте также: Немецким инвесторам не нужны няни, им нужны независимые суды, - посол Фельдгузен

Источник: https://censor.net.ua/n3180025
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По словацки « официант»- « чашник»
ШМЫГАЛЬ , не опускайся до официанта для оккупанта и малоросов

Украине нужна судебная реформа, ее должно начать общество, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2460
 показать весь комментарий
 
 
Самий демократичний та непідкупний суд це суд Лінча і він був в США офіційним судом в багатьох штатах протягом значного часу! Люди зібравшись в велику групу мають ознаки НАРОДУ УКРАЇНИ і мають ПРАВО вершити правосуддя іменем України без спеціальних суддів, прокурорів та адвокатів і це буде ЗАКОННО!
 показать весь комментарий
 
та воно тобі нада?
ти краще думай, як Приватбанк бєні повернути, та воду на Крим дати
 показать весь комментарий
 
 
Если народ начнет реформу Суда делать ,он её сделает быстро но в ряд ли она понравится кандидатам с многолетним стажем Украине нужна судебная реформа, ее должно начать общество, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4126
 показать весь комментарий
 
 
*****!.. тупорылый идиот!..
у тебя под носом Богданы, Нечипоренки и другая мразота, покупают и продают судей!
Каломойский ведет бизнес именно в Украине, потому что суды здесть продаются/покупаются.. И тут оно, *****, про реформу заговорило..
Пока судей не начнут расстреливать, по выходным и по праздникам, порядка не будет..
 показать весь комментарий
 
 
а в будни, подбирать новых кандидатов на выходные..
 показать весь комментарий
 
«Он объяснил, что нужно перестать платить взятки в судах и создать давление, через которое суды будут бояться брать взятки.»

Эээ... а «давление» тоже общество должно создавать? Суд Линча над продажными судьями? Или как «обществу» нужно запугать судей? Шмыгаль, сказал «А», говори уж и «Б», а то как вы уже задрали своими общими фразами и лозунгами «за все хорошее против всего плохого»...
 показать весь комментарий
 
и Варфоломеевская ночь покажется им раем …
 показать весь комментарий
 
В таком случае ,в первую очередь зеленое гамно будет плыть по Днепру. Прямиком до крымского канала.
 показать весь комментарий
 
Биты, вилы, дубилет...тьфу, дубины? С чего начинаем реформу?
 показать весь комментарий
 
Він натякає на суди Лінча???
Так це може статись, після третього майдану, якщо ці янєлохі доведуть українців...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх