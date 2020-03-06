EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  9333  142
Все про:судебная реформа (1305) Шмыгаль Денис (59)

 Украине нужна судебная реформа, ее должно начать общество - нужно перестать платить взятки, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в судебной реформе, и начать эту реформу должно общество.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Судебная реформа актуальна. Это будет одна из самых сложных реформ, но без нее мы успешными не станем Эту реформу не могут сделать несколько, даже наделенных полномочиями. Эту реформу может сделать общество", — отметил премьер.

Он объяснил, что нужно перестать платить взятки в судах и создать давление, через которое суды будут бояться брать взятки.

По словам Шмыгаля, судебная реформа — это главное ожидание общества и ключевой вопрос для инвесторов.

Читайте также: Немецким инвесторам не нужны няни, им нужны независимые суды, - посол Фельдгузен

Источник: https://censor.net.ua/n3180025
 
 
 Топ комментарии
 
По словацки « официант»- « чашник»
ШМЫГАЛЬ , не опускайся до официанта для оккупанта и малоросов

Украине нужна судебная реформа, ее должно начать общество, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2460
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Народ судову реформу замість зебілів може зробити. Але вона їм не сподобається - це будуть суди Лінча. Зебіли, в яких трохи клепки ще залишилося в голові, починають уже здогадуватися, хто першим таку судову реформу на своїй шкурі відчує.
 показать весь комментарий
 
 
Полный идийот....Если общество начнёт решать вопрос с судейскими коллективчиками,то на шинах будут приготовлены тонны шашлыка для зверей.И это не по зверству людей,а по тому как уже "достали эти пещерные суды 9типа печерского суда Киева)своими решениями по уходу от ответственности пойманных за руку коррупционеров и рейдеров..
 показать весь комментарий
 
 
ЭЭ. Им же зарплату , как и депутату подняли. Они уже взяток не берут!
 показать весь комментарий
 
Оно что то поняло что сказало?
Это уже повторение... а судов, как и всей судебной системы, у нас нет и не будет при этой власти! Этого шмугаля хватит на 6-8 мес... ВСЕ!
 показать весь комментарий
 
 
Роботу суду Лінча розпочати з судддів, румини почали з Чаушеску.
 показать весь комментарий
 
а ты для чего? что бы воду в крым пустить только?
 показать весь комментарий
 
во как..в Польще любой звонок человека в антикорупционные органы на польского ШМЫГАЛЯ уже приготовил бы ему пинок ...НЕ ДАВАТЬ И НЕ БРАТЬ -этот пример должна подавать народу власть ,,,ох плять и аферисты...у руля
 показать весь комментарий
 
і ми знаємо це суспільство - Портнов, Лукаш, вже ті що працювали на банду Януковича знов в міністерствах
 показать весь комментарий
 
 
Он объяснил, что нужно перестать платить взятки в судах и создать давление, через которое суды будут бояться брать взятки.

Вже тошнит от этих очкастых долбо.бов,которые н признаются в том,що они долб.***,призывающие к чему то...Ты кто такой Шмыгаль?Шестёрка Ахметовская сдавшего Донбасс Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 55
 показать весь комментарий
 
 
Для того чтобы обращаться к обществу, надо самому ответить на вопрос,в чём заключается ответственность.Как должно ответить безответственное первое лицо страны?.Если нет ответа,то в общество наступает без предел и начальнички любого уровня поголовно этим пользуются.Сейчас хамство и невежество у власти,так ярко проявляется, как никогда. Люди видят сплошное враньё. Наивные негодуют,дураки ждут,хитрожопые лезнут,.твари и подлецы пойдут на всё,предадут всё святое,а большинство по х... от своего бессилия.Был бы ответственным Зеленский ,то во власть бы не шёл.Но увы. Одно враньё и демагогия.
 показать весь комментарий
 
 
Перестань брать у Ахметова.Начни с себя.Нахер Украине,ще один Ляшко?Короче,в лом объяснять просто убейся нах,й.Не создавай проблем.Бо проблемы сыпятся на голову Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4043
 показать весь комментарий
 
А чим оце опудало займалось до цього? Бізнесом? Так хай у бізнес і повертається. Держава не повинна займатися підприємнитством ,а повинна створювати належні і рівні умови задля всіх приватних підприємців. А що до суддів? Все почалося ще з совка(а може навіть і раніше) - телефонне право, хабарі,кумівство.Я вже старий,але добре пам'ятаю у які виші була найбільша конкуренція - міжнародні відносини, юридичний та медичний.В останніх двох була можливість отримувати сторонню таємну винагороду - судді,прокурори,лікарі(особливо зубопротезисти),даїшники т.щ.За роки незалежності недобиті комуняки так нічого не змінили.Не треба було у14-19 роках слухати венеційську комісію,а проводити жорстку реформу з відстороненням суддів до її запровадження і запрошувать юристів зза бугра.Це б тривало довше,але років за15 ми б поновили склад судів всіх рівнів.Вовків,я думаю,там точно б не було!
 показать весь комментарий
 
Это чучело помогало своему хозяину грабить экономику страны. И сейчас будет делать то же самое
 показать весь комментарий
 
Это как????!!!
Вершить самосуды над продажными судьями и прокурорами?!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
 показать весь комментарий
 
 
Нет - достаточно таких увольнять без права восстановления и занятия юрпрактикой, с анулированием выслуги и льгот, с обязательным взысканием всех государственных средств затраченных на их обучение и содержание. + конфискация всего того что не сойдётся по официальной зарплате.
Виновных в доказаных преступления в придачу - у тУрьму
 показать весь комментарий
 
 
так они потом через соседний суд все вернут назад с компенсациями
 показать весь комментарий
 
Пропонуєш вішати? Згоден. Потім хай подають на компенсацію.
 показать весь комментарий
 
"Эту реформу не могут сделать несколько, даже наделенных полномочиями",- это он наверное Портнова и Ко имеет в виду?
 показать весь комментарий
 
Однообразны советы зеленой "власти":
прекратить войну--просто перестать стрелять
остановить коронавирус---просто перестать болеть
искоренить коррупцию---просто перестать давать
а поднять экономику это, наверное, просто перестать быть бедными --где на таких тупиц учат???
 показать весь комментарий
 
 
да. пора вводить суд линча. в первую очередь казнить всех продажных судей, прокуроров и ментов.
 показать весь комментарий
 
 
И не возразить ведь. Щас начнем реформы. Тока неясно нахрен вы тогда сдались?
 показать весь комментарий
 
 
либо редактор новостей что-то накрутил, либо новый премьер издевается
 показать весь комментарий
 
 
если общество начнет свои реформы будет жарко.
 показать весь комментарий
 
 
Україні потрібно запровадити ембарго на всі російські енергоносії.
 показать весь комментарий
 
Суспільство повинно почати вас лупцювати й гнати до біса. І я не просто так здімаю повітря - я готовий приняти участь у цьому процесі. Слава Україні!
 показать весь комментарий
 
 
Телефонне право ще страшніше за хабарі.
 показать весь комментарий
 
 
как общество? разве уже разрешено линчевать продажных судей?
 показать весь комментарий
 
Так кто же мешает создать институт выборных местных судей и судов с присяжными и перевести на них дела?Наверно тот факт что на них не сможет воздействовать власть , что громада , которая их избрала и может снять будет иметь большее влияние , чем дядя из центра , а это никому из власти не надо.
 показать весь комментарий
 
судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль

ЦЕ АБСОЛЮТНО ВИМУШЕНИЙ КРОК.
Україні потрібна судова реформа, її має почати суспільство, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2539


 показать весь комментарий
 
 
чувак предложил позвать мистера линча???
рисковый ход))
 показать весь комментарий
 
Чушь собачья, олигархическая система, выдвиженцем которой является Шмыгаль, просто не может существовать без полного контроля судов и силовых структур.
 показать весь комментарий
 
Ок, значит народ может уже без суда наказывать идиотов предлагающих подать воду в Крым? Кок то Шнобель выглядит мозахистом.
 показать весь комментарий
 
 
Сколько еще реформ надо.28 лет независимости все только реформируем,задолбали.
 показать весь комментарий
 
Вот именно. Какие реформы, какой суд?! Все правительство который день будоражит людей поставками воды в Крым. А реформы пусть общество проводит, оно виновато, что судьям взятки даёт, смущают мягкотелых суддей и те вынуждены ломать себя через колено и брать взятки, чтобы не гневить общество. По этой логике нельзя судить вора, похитившего мое имущество, мол зачем я наживал его. Не было б имущества, не было б и кражи.
 показать весь комментарий
 
Шмиголь - або шмигати носом, або шмигляр (спритна, швидка людина).
Як не крути, по прізвищу від такої людини Україні тільки зло.
 показать весь комментарий
 
Кого то он мне напоминает... А, вспомнил, клоуна, который говорил- "просто надо прекратить стрелять".
 показать весь комментарий
 
 
О, новий "козёл отпущения" - суспільство. А я думав, що судовою реформою має влада займатися. А що, якщо не таємниця, будете ви в уряді робити?
 показать весь комментарий
 
в мире давно придумали КАК. И это "не недавать" а невозможность потратить. Любой гражданин должен обосновать законность получения дохода,и уплату с него налога.
Если пенсионер получает субсидию и владеет собственностью,превышающую его совокупный доход за ВСЮ ЖИЗНЬ - налоговые органы спрашивают "откуда дровишки?". И так у любого. Деньги/собственность арестовываеться,начинаеться расследование.
Но это не в Украине.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх