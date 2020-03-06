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 На Полтавщине пьяный водитель на джипе протаранил маршрутку: 2 человека погибли, 11 госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

В Полтавской области в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса 2 человека погибли, 11 были госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Полтавщине пьяный водитель на джипе протаранил маршрутку: 2 человека погибли, 11 госпитализированы, - Нацполиция 01

"Автоавария произошла 6 марта около 17:00, близ села Вишняки, Хорольского района, на автодороге Киев - Харьков. В результате столкновения автомобиля Jeep Cherokee с пассажирским микроавтобусом Volkswagen LT35 сообщением "Полтава - Пирятин", два человека погибли и 11 доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

После столкновения с микроавтобусом водитель на джипе с места ДТП скрылся. Согласно полученной ориентировке полицейские в течение 10 минут задержали его. По предварительным данным, у водителя внедорожника признаки алкогольного опьянения. Он 1983 года рождения, житель Киевской области.

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На Полтавщине пьяный водитель на джипе протаранил маршрутку: 2 человека погибли, 11 госпитализированы, - Нацполиция 02

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Водитель "Джипа" задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180024
 
 
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За такие пьяные преступления пора расстреливать!
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Напився від радості --бо 95 квартал приїхав на полтавщину. Таких ідіотів потрібно садити на довгі роки,бо загибель в дтп в десятки рази перевищує на фронті.
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Пока за убийства в пьяном виде будут давать 15 суток или ставить в угол - все это так и будет продолжаться. Немедленное и пожизненное лишение прав - как минимум... Плюс денежный штраф огромный...
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А ви кажете корона вiрус...Пьянi iздюки ото для Украiни головний вiрус i реально вбивае !
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