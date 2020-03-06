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 Политика Украины
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Все про:Крым (22469) Яценюк (7800) вода (359)

 Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк высказал свою точку зрения на возможность подачи воды в оккупированный Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Путин и Российская Федерация аннексировали нашу суверенную территорию. Мы поставим воду, когда российские войска уберутся из Крыма, Донецка и Луганска ", - отметил Яценюк. 

"Речь не идет о поставке воды в Крым для украинских граждан. Речь идет о поставке воды для российской власти", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что на тех, кто надеется на мирное урегулирование с Российской Федерацией, ждать разочаровать: "Это будет мир исключительно на условиях Путина. А его мир - это "русский мир". Это увлечение Украины и возвращения Украины в российское лоно ".

"Пожалуйста, не играйте в игры с Россией", - обратился лидер "Народный фронт" к премьер-министру Денису Шмыгалю: Они пытаются нас переиграть ".

"Выйдут из Донецка и Луганска, выйдут из Крыма - и мы вернем наши территории. Пойдет и украинская вода, и все будет украинское. Потому что это и есть Украина ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Также читайте: Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым, - глава МИД Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3180023
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, а вы бы лучше прислушались к умному человеку
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ждем свору зебилов из лахти с криками - насколько "важно и необходимо поставлять воду в Крым" Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 856
ну надо ж им как-то оправдывать вислюка и Ко...
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О мля вылез "страитель". Как "стена"? Куча бабок вбухано в воздух.
Едь в свой США и не отсвечивай кролег ты хренов.
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Зебилы, а вы бы лучше прислушались к умному человеку
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Тоесть умный человек вбухавший миллиарды в "стенУ" сдедал правильно? (для себя да)
И эта стена остановит танк?
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А ракету ЗЕбил? "Стена" это условное название демаркации границы, которой не было.
Дауны от слова стена бьются об неё головой!
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Недопосаджений цуцнюк обізвався зі схованки! Вже весна, пора саджати яценюків-порошенків-пашинських-свінарчуків!
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По крайней мере умнее нынешних. Правильно говорит и говорит точно то, что знает наверняка. В Крыму для граждан воды хватает, не хватает для оккупационной армии и флота. Это неоспоримый факт. К тому же во время оккупации что говорили крымчане украинцам? Мы без вас обойдемся и без вашей воды, идите нах. А теперь что? Теперь пришло это убожище, которое ни одного дня не было на фронте, не представляет , что такое война, не похоронил ни одного своего родственника и будет это ЧМО поить оккупанта? Геть, тварь из Кабмина и перо тебе в зад.
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"Стіна" мала обійтися державі в 4 мільярди гривень. Проект планували завершити 2018 року, однак через недостатнє фінансування зробити це планують у 2021 році. 1,3 мільярда гривень, які вже витратили на будівництво, виділяються з державної програми "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону", а також додаткових джерел фінансування.
Торік на будівництво "Стіни" витратили 500 мільйонів гривень. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби Олега Слободяна, наразі роботи на кордоні відновилися.
"Від 1 березня в Харківській та Луганській областях та деяких інших ділянках, де дозволяє стан ґрунту, відновилися інженерні роботи", - сказав ві Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3121416
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ЯЙЦЕПУК ГНИЛОЕ ВОРЬЕ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ВЯКАТЬ ВОБЩЕ
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ждем свору зебилов из лахти с криками - насколько "важно и необходимо поставлять воду в Крым" Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 856
ну надо ж им как-то оправдывать вислюка и Ко...
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Мочу Оманского Осла вам в пасть, а не воду в Крым!
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Может новый премьер вообще обдумывает продать реку Днепр какому нибудь ротенбергу
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О мля вылез "страитель". Как "стена"? Куча бабок вбухано в воздух.
Едь в свой США и не отсвечивай кролег ты хренов.
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Andrey Dzybak

...вылез "страитель". Как "стена"? Куча бабок вбухано в воздух.
Едь в свой США и не отсвечивай кролег ты хренов.
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"Стіна" мала обійтися державі в 4 мільярди гривень. Проект планували завершити 2018 року, однак через недостатнє фінансування зробити це планують у 2021 році. 1,3 мільярда гривень, які вже витратили на будівництво, виділяються з державної програми "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону", а також додаткових джерел фінансування.
Торік на будівництво "Стіни" витратили 500 мільйонів гривень. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби Олега Слободяна, наразі роботи на кордоні відновилися.
"Від 1 березня в Харківській та Луганській областях та деяких інших ділянках, де дозволяє стан ґрунту, відновилися інженерні роботи", - сказав ві Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3121416
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и для кацапской армии. т.е это гос.измена на 100%
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Не воды им напиться, а откачку из всей Украины в канал.
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Яценюк забыл, иуда, как ты эллектроэнергию оккупантам поставлял на Крым, пока патриоты вышку не подорвали? И хлеб поставлял, и продовольствие, чтоб оккупантам легче в Крыму обживалось, забыл? Поэтому не тебе рот открывать-пиариться.
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1. Таксист, слово «электроэнергию » треба писати з однією літерою Л.
2. Да. Після підриву опор: РФ пригрозили, что в ответ на отключение Крыма могут прекратиться поставки российского угля Украине.
А потім ви в гімні і піні качалися, бо: Роттердам +.
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2014 г. Жириновский:
- Так как Днепр берёт своё начало из территории России, Украина незаконно пользуется днепровской водой. Следует немедленно перегородить Днепр дамбой и сбрасывать днепровскую воду в Десну...
Черниговцы немедленно отреагировали - на берегу Десны, (р-н с. Кладьковка), под горилку с наваристой ухой, организовали учредительный совет по созданию Черниговско-Сумской Народной Республики. Постановили:
1. Создать независимую Черниговско-Сумскую народную республику со столицей в г. Чернигов
2.Учредить государственный флаг - прямоугольное полотнище бело-розово-бело-жёлтого цвета (по цветам солёной "почерёвины со шкуркой").
3. Учредить малый государственный герб - скрещённые золотые ложку и вилку на голубом фоне. В верхней доли, над местом скрещения - гранёная чарка.
4. Учредить государственный гимн: "Буряки рядочками, Самогонка бочками..."
5. Перегородить Десну дамбой со шлюзом на границе Черниговской и Киевской областей.
6. Установить на шлюзе счётчик и продавать всей Украине и Беларуси воду кружками, по мировым ценам.
7.Выплачивать госп. Жириновскому комиссионные за поданную идею ("взять в долю").
8. Направить вышеизложенное постановление с соответствующим предложением "идейному вдохновителю".
Голосовали "за" - "единогласно".
Направили. Ответа нет до сих пор. Видимо, обдумывает предложение и приценивается, чтобы "не продешевить"...
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в Крым можно подавать только мочу.. впрочем, крысчяне не заметят разницу!
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я думаю, кацапам лучше подойдет ,водопровод из фекальных масс гр Украины, ,,,пусть наслаждаются путинские ублюдки !!!
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Гончаренко - в Раде запахло руцкой весной , а за руцкой весной приходит запах крови

https://youtu.be/k474K80IVFc
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Зеленский - проблема для любого уряду В СИЛУ СВОЕЙ НЕКОМПЕТЕНЦИИ

https://youtu.be/ylHX7eD3BTY
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Що ковбасить?
«Гончарєнко прєдал русскій мір !!!»?
Страдай ******** сєпарське.
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😀😀😀 руцким водичку несёт лично премьер , ПОЗОРИЩЕ

Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 7854
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Ех, де ж той хлопець був, коли проголосували 73,22%...
Він би їм очі промив...
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о, танкист, а ты где?...давай уже заводи свою трофейную чеченскую машину.. Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 1574...хватит по терпым морям ошиваться, страна героев требует.....
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Симферопольское водохранилище

Именно ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА в Крыму в купе с санкциями и дипломатическим давлением инструмент ДЕОККУПАЦИИ!
Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 4456 Дать воду оккупанту-отдать Крым
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Ага ...тобто - виплата пенсій мешканцям ОРДЛО це , насправді , виплата данини кремлівській владі ? Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 2955
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Гитлер оккупировав Латвию.Литву,Эстонию,Украину,Белорусь и Молдавию всего за 3 месяца не кормил и не поил население этих республик.Всё легло на мужественные плечи Гопника Кобы Джугашвили
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Ойц! Політичний зомбяк намалювався!
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Роблять нову структуру с каналом ПАО "Води Таврії",приватизують(якась бородата бабуня купить) І тоді приватний бізнес,не країна,підпише з Крим РФ договір-вода в обмін на золоото!Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей - Цензор.НЕТ 987
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Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову.

[Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову - YouTube]: Посмотри! https://www.youtube.com/watch?v=IOjnBoj5OBI&app=desktop
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Классно кремлядей и зебилов рвет от него! Приятно посмотреть...
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Яценюк получил от Витьки не сидевшего 2 раза казну со 107 000 гривен в наличии,сдал Гройсману 90 миллиардов.Яценюк предатель Украины Яценюк: Поставки води в окупований Крим - це поставки не для українських громадян, а для російської влади - Цензор.НЕТ 5435
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Я так понимаю, что Арсений Петрович против быть вице-премьером.
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