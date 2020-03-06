 Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Путин и Российская Федерация аннексировали нашу суверенную территорию. Мы поставим воду, когда российские войска уберутся из Крыма, Донецка и Луганска ", - отметил Яценюк.
"Речь не идет о поставке воды в Крым для украинских граждан. Речь идет о поставке воды для российской власти", - подчеркнул он.
Арсений Яценюк подчеркнул, что на тех, кто надеется на мирное урегулирование с Российской Федерацией, ждать разочаровать: "Это будет мир исключительно на условиях Путина. А его мир - это "русский мир". Это увлечение Украины и возвращения Украины в российское лоно ".
"Пожалуйста, не играйте в игры с Россией", - обратился лидер "Народный фронт" к премьер-министру Денису Шмыгалю: Они пытаются нас переиграть ".
"Выйдут из Донецка и Луганска, выйдут из Крыма - и мы вернем наши территории. Пойдет и украинская вода, и все будет украинское. Потому что это и есть Украина ", - подчеркнул Арсений Яценюк.
И эта стена остановит танк?
Дауны от слова стена бьются об неё головой!
Торік на будівництво "Стіни" витратили 500 мільйонів гривень. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби Олега Слободяна, наразі роботи на кордоні відновилися.
"Від 1 березня в Харківській та Луганській областях та деяких інших ділянках, де дозволяє стан ґрунту, відновилися інженерні роботи", - сказав ві Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3121416
ну надо ж им как-то оправдывать вислюка и Ко...
Едь в свой США и не отсвечивай кролег ты хренов.
...вылез "страитель". Как "стена"? Куча бабок вбухано в воздух.
Едь в свой США и не отсвечивай кролег ты хренов.
Торік на будівництво "Стіни" витратили 500 мільйонів гривень. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби Олега Слободяна, наразі роботи на кордоні відновилися.
"Від 1 березня в Харківській та Луганській областях та деяких інших ділянках, де дозволяє стан ґрунту, відновилися інженерні роботи", - сказав ві Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3121416
2. Да. Після підриву опор: РФ пригрозили, что в ответ на отключение Крыма могут прекратиться поставки российского угля Украине.
А потім ви в гімні і піні качалися, бо: Роттердам +.
- Так как Днепр берёт своё начало из территории России, Украина незаконно пользуется днепровской водой. Следует немедленно перегородить Днепр дамбой и сбрасывать днепровскую воду в Десну...
Черниговцы немедленно отреагировали - на берегу Десны, (р-н с. Кладьковка), под горилку с наваристой ухой, организовали учредительный совет по созданию Черниговско-Сумской Народной Республики. Постановили:
1. Создать независимую Черниговско-Сумскую народную республику со столицей в г. Чернигов
2.Учредить государственный флаг - прямоугольное полотнище бело-розово-бело-жёлтого цвета (по цветам солёной "почерёвины со шкуркой").
3. Учредить малый государственный герб - скрещённые золотые ложку и вилку на голубом фоне. В верхней доли, над местом скрещения - гранёная чарка.
4. Учредить государственный гимн: "Буряки рядочками, Самогонка бочками..."
5. Перегородить Десну дамбой со шлюзом на границе Черниговской и Киевской областей.
6. Установить на шлюзе счётчик и продавать всей Украине и Беларуси воду кружками, по мировым ценам.
7.Выплачивать госп. Жириновскому комиссионные за поданную идею ("взять в долю").
8. Направить вышеизложенное постановление с соответствующим предложением "идейному вдохновителю".
Голосовали "за" - "единогласно".
Направили. Ответа нет до сих пор. Видимо, обдумывает предложение и приценивается, чтобы "не продешевить"...
https://youtu.be/k474K80IVFc
https://youtu.be/ylHX7eD3BTY
«Гончарєнко прєдал русскій мір !!!»?
Страдай ******** сєпарське.
Він би їм очі промив...
Именно ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА в Крыму в купе с санкциями и дипломатическим давлением инструмент ДЕОККУПАЦИИ!
Дать воду оккупанту-отдать Крым
[Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову - YouTube]: Посмотри! https://www.youtube.com/watch?v=IOjnBoj5OBI&app=desktop
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk