 Обл- и райадминистрации будут автоматически сокращены в конце года, - Шмыгаль

Об этом Шмыгаль рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в конце года автоматически сократим и областные государственные администрации и районные государственные администрации", — сказал он.

По мнению Шмыгаля, это позволит сократить количество бюрократического аппарата.

Но при этом премьер сказал, что "люди не потеряют работу. Они перейдут работать во вновь созданные органы управления местными общинами".

Шмыгаль пояснил, что в ходе административно-территориальной реформы уменьшится расстояние между простым украинцем и властью.

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"Власть будет вся в общинах. Общины будут небольшими. Мы знаем, куда надо будет обращаться, если будут претензии. Это не будут несколько уровней каких-то непонятных, как сейчас, когда неясно, куда идти — то ли в район, то ли в область, то ли в совет, то ли в администрацию, то ли в Киев, то ли в сельсовет. Один председатель общины, у него деньги. Его избирает община, община с него спросит", — пояснил Шмыгаль.