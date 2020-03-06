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 Политика Украины
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Все про:децентрализация (500) Шмыгаль Денис (59)

 Обл- и райадминистрации будут автоматически сокращены в конце года, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о следующем этапе децентрализации, запланированном на конец 2020 года.

Об этом Шмыгаль рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в конце года автоматически сократим и областные государственные администрации и районные государственные администрации", — сказал он.

По мнению Шмыгаля, это позволит сократить количество бюрократического аппарата.

Но при этом премьер сказал, что "люди не потеряют работу. Они перейдут работать во вновь созданные органы управления местными общинами".

Шмыгаль пояснил, что в ходе административно-территориальной реформы уменьшится расстояние между простым украинцем и властью.

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"Власть будет вся в общинах. Общины будут небольшими. Мы знаем, куда надо будет обращаться, если будут претензии. Это не будут несколько уровней каких-то непонятных, как сейчас, когда неясно, куда идти — то ли в район, то ли в область, то ли в совет, то ли в администрацию, то ли в Киев, то ли в сельсовет. Один председатель общины, у него деньги. Его избирает община, община с него спросит", — пояснил Шмыгаль.

Источник: https://censor.net.ua/n3180022
 
 
 Топ комментарии
 
У власти придурки - сокращают одно, но потом создают тоже самое. У власти придурки.
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децентралізація по зеленому
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Не вмер Данило, так болячка задавила.
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У власти придурки - сокращают одно, но потом создают тоже самое. У власти придурки.
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Влада хитро дає всі повноваження та гроші місцевій мафії, а потім бере владу на місцях в свої руки! Так, обласні та районін держадміністрації потрібно скоротити, але замість них потрібно не створювати інші корумповані структури управління а створити приватних управлінців - ФОПів які будуть виконувати функції надання державних послуг в районах та обласних центрах! ФОП має замінити собою всю РДА та ОДА! Саме ФОП має отримувати бюджет на надання державних послуг в регіоні, саме ФОП має набирати людей для надання цих послуг і саме ФОП має брати з людей гроші за додаткові послуги! Так ми подолаємо корупцію - знищивши держчиновників і не віддавши владу в руки місцевої мафії! Але це буде робити вже інша влада справжніх реформаторів!
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Не знаю как где, но у нас в Виннице горсовет никогда не "дружил" с облсоветом. Так что пойдут они лесом эти сокращённые .
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Та будут создавать Префекты на местах, которых назначать будет лично през, так что, ничего не поменяется, это туфта для отвода масс от насущих вопросов и боков, в том числе с водой в Крым и т.д.
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согласен, хотя наверное уже не в том количестве . Я имею ввиду количество персонала.
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Врятли, просто переведут и займутся шантажем местной власти как и сейчас, ничего особенного не происходит, пыль в глаза.
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та нах надо при ринковій економіці совкове керівництво
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Совково-кумове керівництво здатне пережити навіть епоху ринкової економіки.
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По пам'яті: Сьогодні сніданок в дитсадку відміняється. Сьогодні ми летимо на Марс і тому нам треба добряче заправитись! (с)
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Мне почему-то кажется,что этот чел,после назначения на пост,ещё не ложился спать.Трудится на моё благо не покладая рук.Меня это начинает пугать!
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Та не надо ему больше высказываться . Что бы он теперь не сказал , всё будет восприниматься негативно .
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Ничего, ***** тоже не сразу диктатором стал.
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Это начало пути в правильном направлении. Далее необходимо развернуть полномасштабное сокращение вех аппаратов: министерств, ВР, прокуратуры, судов и т.п. и стимулировать сокращение аппаратов частных компаний.
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Як розуміти цього Шмигаля:"По мнению Шмыгаля, это позволит сократить количество бюрократического аппарата.

Но при этом премьер сказал, что "люди не потеряют работу. Они перейдут работать во вновь созданные органы управления местными общинами"? Йому не дають спокою лаври і рекорди Гончарука, чи просто у людини погано з логікою, або навіть з арифметикою? Якщо бюрократи скоротяться, то тоді мали б з'явитися безробітні. Але ж ні - всі перейдуть працювати у нові структури! Чому я так не вмію, як цей Шмигаль?
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Де сказано "всі" ? Окрім того завжди потрібні робочі руки на шляхобудівництві.
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реорганизация одного в другое на практике в нашей стране еще никогда не приводила к сокращению аппарата чиновников , свита каждого вновь рожденного феодала только росла ,и это проверено на практике , нынешний случай исключением не будет
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І ще не забути воду з каналу пустити у кожну громаду ))) І коньячну струю... Ідіоти
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Для этого нужен целый год??? А почему не 5 или 10? А почему с понедельника не начать сокращать?
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