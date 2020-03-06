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Все про:МИД (5331) Нидерланды (898) Боинг-777 Malaysia Airlines (1068)

 Это первый шаг к привлечению к ответственности всех причастных, - МИД о начале суда в Нидерландах по Боингу

Министерство иностранных дел Украины высказало надежду на то, что судебные заседания окружного суда Гааги (Нидерланды) по первых четырех подозреваемых в деле о катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году - это первый шаг к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к гибели 298 невинных лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства. 

"9 марта 2020 года начнутся судебные заседания окружного суда г. Гаага по первым четырем подозреваемым в деле о сбивании самолета рейса МН17 в 2014 году. Верим, что это первый шаг к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к гибели 298 невинных лиц, 193 из которых - граждане Нидерландов", - говорится в комментарии.

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В МИД пояснили, что на заседаниях нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения по этому делу, основанную на материалах совместной следственной группы в составе представителей правоохранительных органов Королевства Нидерланды, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Кроме того, в судебных заседаниях в качестве наблюдателей будут участвовать представители Офиса генеральной прокуратуры, СБУ и МИД Украины.

"Нидерландская судебная система является эффективной, независимой и имеет подтвержденную практикой безупречную репутацию. Именно поэтому Украина, согласно решению государств, правоохранительные органы которых принимают участие в расследовании сбивания МН17, согласилась передать соответствующие уголовные производства Нидерландам как стране, наиболее пострадавшей в результате сбивания самолета", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что продолжают работу по привлечению России к международно-правовой ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном суде ООН.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, суд, связанный с катастрофой самолета Boeing 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Также на Цензор.НЕТ: Тысяча десантников армии Нидерландов была готова в июле 2014 года лететь на Донбасс для охраны места падения Боинга, - командующий сухопутными войсками Вейнен

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

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19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3180021
 
   
 Топ комментарии
 
и наконец то янелох узнает что Боинг сбила кацапская ракета, а не украинский истребитель
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вот скажи кому нужно твоё можлыво ? а если не можлыво тогда что, пойдёшь просить прощения ?
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С таким же успехом можно корейского Ким Чена судить
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Можливо незабаром побачимо як наша влада валитиме вину на Порошенка.
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вот скажи кому нужно твоё можлыво ? а если не можлыво тогда что, пойдёшь просить прощения ?
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це тобі час думати, як спокутувати свою провину, бо саме ти обрав зрадників та реваншистів у владу.
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мракобесие тебя победило. А что я думаю по поводу данной статьи я написал ниже.
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а тебе перемогли клоуни і рубське міір.
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и в чём это выражается , а ля ля тополя ?
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мировой лидер "бубочка" тоже надеется узнать правду
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Бог вам в помощь . Что бы этим выродкам вместе с ****** икалось за забором до скончания века.
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и наконец то янелох узнает что Боинг сбила кацапская ракета, а не украинский истребитель
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Не узнает.
До жирафа вверх долго доходит, до него - вниз..
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С таким же успехом можно корейского Ким Чена судить
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Это ватанам до лампочки , ни кто ни кого не выдаст ,а начнут разваливаться все равно ножки буша пришлете им ,что бы с голоду дебилы ядерные гранаты по всему миру не продали , или войну у себя по улусам не устроили за титул самодур всеяросея
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