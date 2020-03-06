 Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым, - глава МИД Кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина не рассматривает возможность возобновления поставки днепровской воды в оккупированный Крым. Точка. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения, домыслы, кто, кого тестирует на этом закончились", - сказал он.

Также Кулеба подчеркнул, что власть работает над тем, чтобы саммит лидеров "нормандской четверки" состоялся в конце апреля и назвал освобождение украинских пленных "задачей номер один".

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"Мы сейчас говорим с россиянами об освобождении пленных, о дополнительных точках разведения и о проведении нормандского саммита в конце апреля для того, чтобы сделать очередной системный шаг в сторону деоккупации и возобновления территориальной целостности Украины", - заявил министр.