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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4813) США (16193) Трамп (2799) Помпео (248)

 Зеленский разочарован отсутствием приглашения от Трампа посетить США с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован отсутствием приглашения прибыть с официальным визитом в США.

Об этом он заявил в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мне говорили, что он (президент Трамп - ред.) готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает с конкретными сроками. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я хотел бы, чтобы у нас была плодотворная встреча", - сказал Зеленский.

Президент Украины объяснил, что несмотря на избирательную кампанию в США, он по-прежнему готов посетить Белый дом, чтобы встретиться с Трампом. Но в течение почти 10 месяцев после его первого телефонного разговора с президентом США, конкретного приглашения из Вашингтона все еще не поступило.

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Также Зеленский признал, что ему неприятно слышать сообщения о том, что Майк Помпео сомневался в том, беспокоятся ли американцы об Украине, но настаивает, что Государственный секретарь США предоставил личные заверения о поддержке Украины во время визита в Киев в начале этого года.

"США поддерживают нас", - сказал Зеленский. "Я хочу, чтобы они еще сильнее поддерживали нас", - добавил президент Украины.

Читайте также: РФ захватила Крым и часть Донбасса, поэтому США вооружают Украину, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3180019
 
 
 Топ комментарии
 
Ему первой встречи с Моникой хватило. До сих пор кашляет.
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Трам еще от угрозы импичмента не отошел...ему не до новых скандалов )))))
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использованый гандон не приглашают
использованный гандон летит на помойку
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Вся надежда только на избрание Байдена (Обам) .
Трамп не простит попытки импичмента! Если он останется президентом скорее всего с Зеленским он встречаться не будет вообще.
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Трамп дивився фільм «Омен». Навіщо йому цей сіквел «Омен Оманський».
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Ти бачиш , навіть Трамп гидує послугами цієї курви без табу Моніки Зелінскі . Доведеться їй хіба що тепер в ***** за рупь смоктати 😕
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