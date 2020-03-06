 На следующей неделе проведем реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции, - Шмыгаль

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, информирует Цензор.НЕТ.
"В ближайшее время - президент говорил, в течение двух недель - пожалуй, это на следующей неделе - мы сделаем реформу Государственной архитектурной инспекции", - пообещал он.
"Есть еще ряд органов, которые являются символом сегодня коррупции, которые сегодня подлежат или ликвидации, или кардинальному такому реформированию. Этим мы занимаемся, и люди увидят это в ближайшее время", - добавил Шмигаль.
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Щелк пальцами - реформа, щелк еще раз - сто реформ.
Пздц !
в архитектуру оно намылилось
барономбараном Шмыгой потешаюсь
...
набор фраз...
ликвидировать ГАСИ, чтобы увести от ответственности чиновников долгие годы причастных к коррупции в строительстве!