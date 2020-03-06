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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7639) Шмыгаль Денис (59)

 На следующей неделе проведем реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции, - Шмыгаль

Некоторые государственные органы являются символом коррупции. Их либо ликвидируют, либо подвергнут кардинальному реформированию.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время - президент говорил, в течение двух недель - пожалуй, это на следующей неделе - мы сделаем реформу Государственной архитектурной инспекции", - пообещал он.

"Есть еще ряд органов, которые являются символом сегодня коррупции, которые сегодня подлежат или ликвидации, или кардинальному такому реформированию. Этим мы занимаемся, и люди увидят это в ближайшее время", - добавил Шмигаль.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180018
 
 
 Топ комментарии
 
шмигаль.... давай тобі пора шмигать.....

На следующей неделе проведем реформу Государственной архитектурной инспекции, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5151
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Ух ты---лихо как?! Угадали с премьером наконец. Та можно было и сегодня в пятницу---зачем откладывать? Раз----и писькой в глаз!
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На каждую реформу по неделе.
Щелк пальцами - реформа, щелк еще раз - сто реформ.
Пздц !
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начни с мвд
в архитектуру оно намылилось
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а там архитектурой и не пахнет ,одно название и сшибание бабла на разрешиловке ,архитектурой занимались и занимаются совсем другие
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Ух ты---лихо как?! Угадали с премьером наконец. Та можно было и сегодня в пятницу---зачем откладывать? Раз----и писькой в глаз!
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будь добр, не смеяться над бароном , он хоть родился в Немечине, таки жыл и все своии подвыги сотворил в Латвие. Он таки земеля вашим друзьям.
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к Мюнгаузену никаких претензий . это я над нашим местным бароном бараном Шмыгой потешаюсь Наступного тижня проведемо реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2718
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есть у меня некое убеждение, знаю результат и стиль их реформ, вот если бы так ещё и офис президента реформировали а потом и новое правительство, то даже похлопал им плечу и сказал: вы это зробили, дякую.
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самокатчик тоже с архитектурных реформ начинал
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Хуже обычного дурака, может быть только дурак инициативный. Впрочем, кто ещё пойдет в команду зашкварщиков?
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"Есть еще ряд органов, которые являются символом сегодня коррупции, которые сегодня подлежат или ликвидации, или кардинальному такому реформированию. Этим мы занимаемся, и люди увидят это в ближайшее время", - добавил Шмигаль.

...
набор фраз...
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Та вони заслуговують на рекорди в книгу Гіннеса: хто це де ще проводив реформи за один день? І що це за реформи, котрі так швидко можна провести?
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то он не в курсе...папередником уже проведено 150 потужних реформ а шмыгаль пришёл на готовенькое пользоваться плодами реформ и получать лавры
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БТИ - востановить , Гаси - ликвидировать
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А реформа этого реформатора будет сводится к следующему:
ликвидировать ГАСИ, чтобы увести от ответственности чиновников долгие годы причастных к коррупции в строительстве!
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