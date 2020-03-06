 "Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма", - Шмыгаль

Об этом глава правительства заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Крым — это Украина. Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину", — сказал Шмыгаль.

Ранее 6 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина обязана поставлять воду в оккупированный Крым. "Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья — хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность перед нашими украинцами. Это важно", — заявил премьер.

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