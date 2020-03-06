 "Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма", - Шмыгаль

Об этом глава правительства заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Крым — это Украина. Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину", — сказал Шмыгаль.
Ранее 6 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина обязана поставлять воду в оккупированный Крым. "Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья — хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность перед нашими украинцами. Это важно", — заявил премьер.
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ПізДно пити боржому!
ск четыре высера,и все разные
Загострений ніх та змазана гвинтівка все більш стають актуальними... Нажаль. Ці точно з влади самі не підуть, як і неовоч
Костянтин Маслов - Як з приводу подачі води в Крим?
- А як з приводу подачі по ї...лу?
- Та ви мене неправильно поняли
Так що ніякого відкату не буде і контекст правильний, так, шмигля? чи як там тебе, зрадники ви тварючі
Той, хто хоче допомагати окупантові, сам і є окупантом.
дєвствєніцтєраріст- ам-ів
підозра,що Шмигалю умовою прем"єрства поставлено умову подачі води в Крим(останні таємні домовленості Зе з Пу)
06.03.2020 21:12І лише 'шум та гамір' у соцмережах зриває цю"багатоходівочку'..
даючи Зе аргумент" я б с превелікім удовольствіем-да народ пообещал меня утопить прямо там в Кримском Канале...'