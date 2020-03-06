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 Политика Украины
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Все про:Крым (22469) вода (359) Шмыгаль Денис (59)

 "Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма", - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Крым получит воду из Украины после деоккупации.

Об этом глава правительства заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Крым — это Украина. Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину", — сказал Шмыгаль.

Ранее 6 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина обязана поставлять воду в оккупированный Крым. "Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья — хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность перед нашими украинцами. Это важно", — заявил премьер.

Читайте также: Новый премьер "пока не в контексте Крыма", - зампостпреда Президента в АРК Ташева о заявлении Шмыгаля про водоснабжение полуострова

Источник: https://censor.net.ua/n3180017
 
   
 Топ комментарии
 
Смотри Шмыгаль. Витя тоже хотел с Лаптестаном дружить....
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Шмигаль має подавати у відставку! Заява про подачу води в Крим це державна зрада!
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ТЕПЕРЬ ЖДЕМ И СМОТРИМ КТО ВБРОСИТ ОПЯТЬ ТЕМУ ВОДЫ В КРЫМ!
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шатают тєму - до мая мають пустити. Слєдующая сєрія всвязі с обманом плєнних
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Но самого Шмыгу отправить через трубопровод в позорный о. Крыс надо заранее - прямо сейчас!
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Захотят - дадут воду в Крым. И никто ничего не сделает. Почему? - следующего майдана Украина уже не выдержит.
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Рибу губить відкрита ротяка!
ПізДно пити боржому!
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он определится наконец - давать или не давать
ск четыре высера,и все разные
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Як з хламідіэю.... Тобто з Аразамією: спочатку вброс, потім спостерігаємо за реакцією, а потім відкат "ви не так зрозуміли", "фраза вирвана з контексту", "ми не те мали на увазі"...
Загострений ніх та змазана гвинтівка все більш стають актуальними... Нажаль. Ці точно з влади самі не підуть, як і неовоч
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Йому хтось вдув чи сам допер? Або сцить в очі...
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От що животворяща пляшка води з надписом "Шмигалю в легені!" робить.Так і вирита могила для бажаючому продавати тисячі га української землі допоможе.
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понравился пост на фейсбукена странице шмыркаля:

Костянтин Маслов - Як з приводу подачі води в Крим?
- А як з приводу подачі по ї...лу?
- Та ви мене неправильно поняли
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кримський кейс штовхають в маси: в криму живуть українці і ми самі від них відвертаємося; вода - це гуманітарне питання, а не політика; політика Пороха не наблизила крисчан до нас, а навпаки віддалила; і взагалі якщо ми купуємо газ, то можна і подавати воду. єрмак страраєцца, батя.
Так що ніякого відкату не буде і контекст правильний, так, шмигля? чи як там тебе, зрадники ви тварючі
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Даже мнение своего нет то одно то другое .определись сопля ахметовская
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спочатку закинули вудку .прочитали коменти людей у мережі та відклали подорож у ростов на потім)
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Воду в Крим можна давати тільки тоді, коли звідти підуть російські вбивці.
Той, хто хоче допомагати окупантові, сам і є окупантом.
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зараз в обмєн на якогось непонятного татаріна дадуть воду - чи ви такі бессердечні? Хіба мона сравнівать жизнь чєлавєчєску с якоюсь водою, шо і так в море тече??? Там наші люди, проявимо гуманізьм... Он Ізраїль за одного салдата віддав всіх стопіццот дєвствєніц тєраріст-ам-ів
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Треба бити кацабських окупантів на фронті, а їх посібників в Україні... Цей пройдисвіт-міністр тепер прикидається шлангом....
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у них там эпидемия хронического шлангита.
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Творчєство пєрєдвіжніков:"АраХам,Шмигля і Кулєба доставляють воду в Крим" Холст,масло,зєлєнь.
"Поставки води буде відновлено після звільнення Криму", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4032
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от передвижников до перебежчиков один шаг
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Ох и дебил... Сначала настаивает на том, что воду нужно поставлять в оккупированный Крым, поскольку там живут граждане Украины. А теперь заявляет, что поставлять можно только после деоккупации.
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просто тот шторм в соц сетях их так напугал что быстро поменяв памперсы они снова решили забиться в норку очередная проверка реакции людей весь этот цирк или очередное проверочное шоу от Зе цирка
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ЗЕбильное кодло действует по старой схеме..кидают пробный камень смотрят как лохторат реагирует...если плохо то сразу включают дурачка -- Вы миня ни так поняли, ни фсё так адназначна! Если лохторат схавал ЗЕбильная кодла приступает к реализации..но при любом раскладе мы видим что все эти пробные камни исключительно на пользу кремлю.. Никаких пробных камней в пользу Украины ЗЕскоты не бросают ни разу
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ще раз: руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Заметили, как сначала какая-то слуга, потом Арахамия и далее этот Шмыгля говорили о воде в Крым, а на второй день уже "только после деоккупации"? Что их заставляет сначала говорить о воде в Крым, а потом противоположное? Это игра такая?
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ваш комментарий в темі Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль. ВИДЕО (обновлено)

підозра,що Шмигалю умовою прем"єрства поставлено умову подачі води в Крим(останні таємні домовленості Зе з Пу)
06.03.2020 21:12І лише 'шум та гамір' у соцмережах зриває цю"багатоходівочку'..
даючи Зе аргумент" я б с превелікім удовольствіем-да народ пообещал меня утопить прямо там в Кримском Канале...'
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Всрися вася! Пізно оправдов4ватись, та ще й так безглуздо. Профан і зрадник.
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Яка нахрін вода окупантам!? - зрадники і мерзотники
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Да уж. Зачмырили мы Шморгаля. "Поставки води буде відновлено після звільнення Криму", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1529 "Поставки води буде відновлено після звільнення Криму", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5083 Поздно, дядя! Теперь ты "под колпаком у Мюллера", ибо доверия к тебе изначально НЕТ! Если ТАКОЕ могло даже прийти в твою лысую голову! "Поставки води буде відновлено після звільнення Криму", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5083 "Поставки води буде відновлено після звільнення Криму", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 559 Ещё пару "заяв" не в тему- и потулишь ты с чумуданами в Крысм. С Ара Хамией на плече. Может, у тех "украинцев" премьером пристроишься! "Поставки води буде відновлено після звільнення Криму", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1529
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Опять слуги вбросили, опять поднялся резонанс, и опять слуги дали заднюю
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Договорняки Зе с ВВХ никак не продавят. Клоун обижен.
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будут кормить днепровских раков вместе с Клоуном
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Что же такое, никак не пропихиваются хотелки путина... Как же нам к нормандскому формату успеть? Неужели придется по беспределу ...
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ИНТЕРЕСНО НАЙДЕТСЯ ЕЩЕ ОДИН ДЕБИЛ ИЗ КОМАНДЫ ЗЕЛЕНСКОГО КОТОРЫЙ ПОДНИМЕТ ТЕМУ ВОДЫ ПОСЛЕ 2-Х ЗАШКВАРОВ? ЕСЛИ НАЙДЕТСЯ ДУМАЮ УЖЕ У ВСЕХ ОТПАДУТ СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЗЕЛОХА!
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