 Я продолжу заниматься минской переговорной группой и в новом статусе, - Резников

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"Конечно, что я останусь человеком, который точно будет опекаться и Минским процессом в том числе, потому что работники министерств в качестве экспертов находятся и в гуманитарной группе, и в социально-экономической, и в том числе политической. Переходное правосудие - это юридический вопрос, это вопрос как раз реинтеграции временно оккупированных территорий. Поэтому, конечно, я буду, но в немного другом уже статусе, я буду заниматься точно контролем, координацией деятельности, связанной с Минской группой, что будет помогать работе "нормандского формата", потому что финальную могут поставить тут точку лидеры, лидеры РФ и Украины при помощи наших партнеров - Немецкого и Французского государств", - подчеркнул Резников.

Ранее Резников был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы.

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