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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3759) Минск (1312) Трехсторонняя контактная группа (195) Резников (16)

 Я продолжу заниматься минской переговорной группой и в новом статусе, - Резников

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что в дальнейшем будет заниматься контролем и координацией деятельности, связанной с переговорной группой в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"Конечно, что я останусь человеком, который точно будет опекаться и Минским процессом в том числе, потому что работники министерств в качестве экспертов находятся и в гуманитарной группе, и в социально-экономической, и в том числе политической. Переходное правосудие - это юридический вопрос, это вопрос как раз реинтеграции временно оккупированных территорий. Поэтому, конечно, я буду, но в немного другом уже статусе, я буду заниматься точно контролем, координацией деятельности, связанной с Минской группой, что будет помогать работе "нормандского формата", потому что финальную могут поставить тут точку лидеры, лидеры РФ и Украины при помощи наших партнеров - Немецкого и Французского государств", - подчеркнул Резников.

Ранее Резников был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180016
 
 
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Может в Израиле тебя и услышали бы но в пантеоне Бандеры...ну ты понял
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Я продолжу заниматься минской переговорной группой и в новом статусе, - Резников - Цензор.НЕТ 9560
в окопы бы этого маланца на пару дней
чтобы глубже опекался минским процессом
пиявка мля ... и где только таких берут
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