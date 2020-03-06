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 Надеюсь, что суд установит истину по делу MH17, - Столтенберг

Генсек НАТО надеется, что суд установит истину по делу MH17

Соответствующее заявление обнародовано на сайте НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

"Я приветствую начало уголовного процесса о катастрофе рейса Малайзийских авиалиний MH17. Этот суд является важной вехой в усилиях по обеспечению правосудия для 298 жертв и их семей", - заявил Столтенберг.

Он приветствовал решимость Совместной команды следователей установить факты в этом деле и выразил уверенность в независимости и профессионализме правовой системы Нидерландов.

"Главным остается установить правду, ответственность и справедливость вокруг катастрофы рейса MH17, согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2166. Все страны несут ответственность за полное сотрудничество в рамках этих усилий", - отметил руководитель НАТО.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, суд, связанный с катастрофой самолета Boeing 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Также на Цензор.НЕТ: Тысяча десантников армии Нидерландов была готова в июле 2014 года лететь на Донбасс для охраны места падения Боинга, - командующий сухопутными войсками Вейнен

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

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19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3180015
 
   
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После того, как установили вину другого полковника во взрыве самолета, ему в очко вставили эстафетную палочку. Так что пускай полковник Путлер мылит жопу.
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Это только дебильные и сцыкливые сербы отдали на растерзание педикам недоношенным своего национального лидера. Но не ровняйте член с пальцем))) Россия не Украина
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Да здравствует наш советский суд, самый справедливый суд в мире)))) А на Гаагу путину насрать - одна боеголовка и холандии йок!)))
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Я не вірю. Я це бачу. А от ти сліпий галичанський рагуль)))
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Это первая часть Марлезонского балета, а частей в нём много - надеюсь Европа не прогнила насквозь.
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Параша готовит новую отмазку к судебному заседанию:
Надеюсь, что суд установит истину по делу MH17, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5169
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главное установить истину раньше чем вам бабло от рефии приплывет.
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Зате бубочка (чи може Єрмак, Разумков, ЗАЖОП з Мєдвєдчуком, Бєня з Ахмєткою та деякі інші) чекають того вироку як ману небесну! А може пронесе і вони знов стануть білі та пухнасті, а Україну вже розділено по сферах впливу... Та й гауляйтер цих територій вже призначений був в Омані... Бубочка ж досі нічого про свій "вояж" не сказав! Є лишень документальне підтвердження того, що це була поїздка приватної особи. А от хто цей банкет сплатив - відповіді досі немає!
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Путину с Гиркиным лучше запастись кандалами. )
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Спочатку треба виявити країну-терориста.
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