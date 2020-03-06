 Часть личного состава из Севастополя теперь работает против Украины, - командующий ССО Лунев

Об этом в интервью изданию "Новинарня" рассказал командующий Сил специальных операция (ССО) генерал-лейтенант Игорь Лунев, информирует Цензор.НЕТ.

"Определенное количество личного состава воинской части из Севастополя, предавшая Украину, теперь работает против нас", - сказал Лунев.

По его словам, "там остались люди, которые знают немало тех военнослужащих, сейчас служат в ССО". "Об этой войне (между спецслужбами Украины и РФ. - Ред.) мало говорят широкой общественности, но она очень напряженная. Одной из задач центров ИПсО (информационно-психологических специальных операций. - Ред) является мониторинг инфопространства, выявление признаков дискредитации, скажем так. Почти каждую неделю есть фейковые сообщения, цель которых - дискредитировать ССО", - добавил Лунев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Силы спецопераций ВСУ до 2025 года полностью перейдут на стандарты вооружения и обеспечения стран НАТО, - Лунев

Он напомнил, что в Российской Федерации есть закон об ответственности лиц, которые в информационном пространстве наносят вред РФ. "Под этот закон напрямую подпадают наши ИПсОшники, потому что они проводят психологические операции в информационном пространстве", - сказал Лунев.

"Закон почему принят? Потому что мы их достаем по определенным направлениям достаточно серьезно", - добавил командующий ССО.

По его словам, россияне используют любую возможность, чтобы дискредитировать ССО. "Именно россияне сфабриковали якобы "официальный сайт" Сил спецопераций Украины до того, как мы создали свой. Они запустили страницу, через которую распространяли фейки, которые дискредитируют как командный состав ССО, так и ВСУ в целом", - рассказал Лунев.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки про обнаружение коронавируса в Украине

На уточнение, как в ССО узнают, что против них работают именно россияне, ответил: "У нас есть программы анализа: кто, откуда распространяет информацию. Конечной точкой очень часто является место за пределами Украины, хотя тональность информационных сообщений - якобы от жителей Украины. На 90% все эти информационные вброс - из группировок ИПсО Ростова, Севастополя и других".

Также он обратил внимание на повышенный интерес подразделений ИПсО ВС Российской Федерации к военнослужащим ССО. "Любая информация, которая где-то светится в социальных сетях или через родственников, используется против наших бойцов", - отметил Лунев.

Читайте также: В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж