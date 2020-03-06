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Все про:ССО (110) Лунев (8) кибербезопасность (381)

 Часть личного состава из Севастополя теперь работает против Украины, - командующий ССО Лунев

Между спецслужбами Украины и РФ идет война с использованием психологических спецопераций в киберпространстве.

Об этом в интервью изданию "Новинарня" рассказал командующий Сил специальных операция (ССО) генерал-лейтенант Игорь Лунев, информирует Цензор.НЕТ.

"Определенное количество личного состава воинской части из Севастополя, предавшая Украину, теперь работает против нас", - сказал Лунев.

По его словам, "там остались люди, которые знают немало тех военнослужащих, сейчас служат в ССО". "Об этой войне (между спецслужбами Украины и РФ. - Ред.) мало говорят широкой общественности, но она очень напряженная. Одной из задач центров ИПсО (информационно-психологических специальных операций. - Ред) является мониторинг инфопространства, выявление признаков дискредитации, скажем так. Почти каждую неделю есть фейковые сообщения, цель которых - дискредитировать ССО", - добавил Лунев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Силы спецопераций ВСУ до 2025 года полностью перейдут на стандарты вооружения и обеспечения стран НАТО, - Лунев

Он напомнил, что в Российской Федерации есть закон об ответственности лиц, которые в информационном пространстве наносят вред РФ. "Под этот закон напрямую подпадают наши ИПсОшники, потому что они проводят психологические операции в информационном пространстве", - сказал Лунев.

"Закон почему принят? Потому что мы их достаем по определенным направлениям достаточно серьезно", - добавил командующий ССО.

По его словам, россияне используют любую возможность, чтобы дискредитировать ССО. "Именно россияне сфабриковали якобы "официальный сайт" Сил спецопераций Украины до того, как мы создали свой. Они запустили страницу, через которую распространяли фейки, которые дискредитируют как командный состав ССО, так и ВСУ в целом", - рассказал Лунев.

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На уточнение, как в ССО узнают, что против них работают именно россияне, ответил: "У нас есть программы анализа: кто, откуда распространяет информацию. Конечной точкой очень часто является место за пределами Украины, хотя тональность информационных сообщений - якобы от жителей Украины. На 90% все эти информационные вброс - из группировок ИПсО Ростова, Севастополя и других".

Также он обратил внимание на повышенный интерес подразделений ИПсО ВС Российской Федерации к военнослужащим ССО. "Любая информация, которая где-то светится в социальных сетях или через родственников, используется против наших бойцов", - отметил Лунев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180013
 
 
 Топ комментарии
 
Терміново забезпечити водою цих героїв.
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ну фраза "там остались люди" явно исковеркана . Там нелюди остались …
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шо гебняий, не подобається? розсекретили сохатих...
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агент ФСБ под псевдонимом Шмыга уже работает над этим
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ну фраза "там остались люди" явно исковеркана . Там нелюди остались …
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Они же "украинцы" им обязательно нужно давать воду, хоть баллонами, хоть цистернами, хоть каналами...
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Не, ну а шо ,будет куда стоки водоканалов сбрасывать!
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я не понял он что только проснулся этот Лунев ...такое впечетление что Крым вчера окупировали
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Лунёв это элита ССО.к чему это-проснулся?как раз они работают.
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Яка дивина! Тепер дамо їм ще води і вони зі страхом побіжать в свої мухосранськи! Бубочка та його кабмін (другий вже) брехати не будуть! Може, навіть, бубочка ще й зуб дасть... Хоча повинен вже місяців зо три бути беззубою шмарою...
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всі спецслужби України працюють зараз на *****
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ну да, там всі його однокурсники із академії джерджинського - дружат сім'ями
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Год ты понимал **********,сепарский сайт засветил адрес его и его сына который служит в ССО.напряги мозг,зачем?
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готовят мірноє воссоєдінєніє брацкіх наротофф. Бандер токо уконтрапупіть і фсьо
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двойні агєнти. В шкафу тримають наглажений кітєль спєцназа ГРУ ГШ мокшандії
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Не пиши дурни.ссо это контора куда ещё зелёные Сидоры свой пятак не всунули
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Клисфен Сикионский прорвал водопровод, ведший в Крисы; когда вскоре жители стали страдать от жажды, он вернул им воду, испортив ее чемерицей: когда они, пользуясь ею, ослабели от поноса, он их покорил.
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шел шестой год год войны с агрессором РФ
сводки с фронтов начали доходить до Киева
у этого генерал-лейтенанта деменция?
всё в лучших традициях мордора
от таких новостей становится тошно
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они и до этого так работали... не понаслышке знаю...
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Кожному крисюку відро дніпровської води, проте тримати голову крисюка у відрі хвилин з п'ять, поки всю не вип'є.
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