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Все про:Денисова (577) крымские татары (2260)

 В список на обмен удерживаемыми лицами Украина внесла 86 крымских татар, - Денисова

В подготовленный на обмен удерживаемыми лицами список из 200 человек Украина внесла 86 заключенных крымских татар.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"В нем 86 крымских татар, в том числе и те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, отбывшие наказание и находятся в ограничительных условиях", - сказала она.

Денисова отметила, что в список внесены также украинцы, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымские татары, незаконно удерживаемые в местах несвободы на территории РФ, не получают необходимого лечения, - Денисова

"Почему мы говорим, что всех вместе до 200 человек? Потому что мы, Офис уполномоченного и другие органы государственной власти Украины, иногда не можем установить точное местонахождение того или иного гражданина. Случается такая ситуация, что кто-то пропал без вести, и этих людей украинская сторона подает в списках, чтобы найти их и обменять, а та сторона или подтверждает, или нет наличие таких людей", - сказала омбудсмен.

Источник: https://censor.net.ua/n3180012
 
 
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Там ещё наши цыгане должны быть. Они за конокрадство сидят.
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Скоро их всех "освободят" из Крыма на "родину" в Узбекистан...Зато за нашей спиной ООН и ОБСЕ...
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и татары обмена ждут - это верно, это нужно... даже не обговаривается!!!!
а военнопленные, наличие (какое мерзкое слово) которых подтверждали бывшие узники, недавно освобожденные, они не менее 30 фамилий уточнили-заявили, тех, кто не один и не два года маются, подвергая свои жизни насилию и смертельным опасностям....
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Це краще чим тупих заробітчан в паРашці!
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Так Бубочка сказал что в декабре всех обменял. Что опять сбрехал?!
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Надеюсь эти 86 будут стоять в первых рядах на плотине возле крыма
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