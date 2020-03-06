EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  1195  24
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (11051) полиграф (67) Кузьменко Юлия (67)

 Подозреваемая по делу Шеремета Кузьменко второй раз отказалась от прохождения полиграфа, - Нацполиция

Подозреваемая по делу убийства журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко второй раз отказалась от прохождения полиграфа, мотивируя это недоверие к экспертам, которые должны были проводить опрос.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Для установления всех обстоятельств убийства журналиста Шеремета следователи Главного следственного управления Нацполиции запланировали проведение судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.

"Сначала подозреваемая Юлия Кузьменко дала предварительное согласие на прохождение экспертного исследования, однако 26 февраля отказалась от интервьюирования с полиграфом из-за желания присутствия при этом определенного ею адвоката, который 25 и 26 февраля был занят другими делами.

4 марта Юлия Кузьменко и ее адвокат прибыли к экспертам, однако подозреваемая повторно отказалась от полиграфа из-за недоверия аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опрос. При этом она указала, что не отказывается от проведения экспертизы "в другой любом учреждении с привлечением независимых международных экспертов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения ряда экспертиз, - МВД

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Читайте: Многие сомневаются в невиновности Антоненко, Кузьменко и Дугарь из-за непонимания сути обвинений, - Маслов изложил детали дела Шеремета

Источник: https://censor.net.ua/n3180011
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нет. Король крыс должен уничтожить крыс!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это уже никому не интересно. Назначена убийцей и понесет наказание. Скучно...
 показать весь комментарий
 
А що у нас існує нацполіція? Я думав аваківське ОЗУ у вигляді поліції.
 показать весь комментарий
 
 
Рюкзаки, вам никто не верит. Идите на куй.
 показать весь комментарий
 
 
І вона має рацію. Бо результати поліграфа залежать від того в чиїх він руках.
Це як отрута: в руках лікаря - ліки, в руках вбивці - знаряддя вбивства.
 показать весь комментарий
 
 
а как же её адвокаты ? они имеют право на присутствие , в чём проблема ? Может быть быстрее весь этот цирк закончился. Зачем давать против себя лишний повод ?
 показать весь комментарий
 
типичное поведение человека, понимающего предвзятость экспертов
 показать весь комментарий
 
 
Приятель работал участковым. Напрягали за показатель. Поговорил с алкашем с участка, за бутылку, тот должен купить аспирин в аптеке, "раскатать таблетку и позволить у себя изъять этот порошёк.
Экспертизы по химии(на наркоту) быстро не делают.
Приятель нашел работу, уволился в две недели, а полтора месяца спустя узнал: экспертиза показала наркоту.
Типично - в коповне все на от#бись.
А презумпцию никто не отменял. Ну кроме рябошапки/зели/авакова.
 показать весь комментарий
 
Экспертизы не такие, улики ничего не значат - по этой логике можно отмазать любого отморозка от любого преступления.
 показать весь комментарий
 
Судя по результатам других экпертиз вполне логично, что полиграф "докажет" и соучастие в убийстве Гонгадзе или покушение на солнцеликого Хутина.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, во первых, полиграф к делу не подошьешь.
Во вторых, если очень хочется чисто что то промычать быдлу по зомбоящику, пригласите специалиста с аппаратурой из-за бугра, понятно, что не Лазаря соломоныча, выехавшего год назад из Жмеринки, и мадам согласится.
 показать весь комментарий
 
 
Уже Бирча пригласили, но защите всё равно все не так. Надо чтобы экспертизу Маслов проводил, или Корчинская - эти уж точно установят невиновность.
 показать весь комментарий
 
Если главный аргумент обвинения - полиграф, то это не обвинение а гомно на ватной палочке.
 показать весь комментарий
 
 
Показание полиграфа не являются доказательной базой, при хорошей тренировке ВСЕГДА можно можно обойти физиограф. так что показания зависят ТОЛЬКО от обслуживающего персонала. Поэтому и правильно, что отказываются от заказных карманных специалистов
 показать весь комментарий
 
 
Правильно! Нечего либеральничать с этими напёрсточниками. Они там такого наставляют.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх