 Подозреваемая по делу Шеремета Кузьменко второй раз отказалась от прохождения полиграфа, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Для установления всех обстоятельств убийства журналиста Шеремета следователи Главного следственного управления Нацполиции запланировали проведение судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.
"Сначала подозреваемая Юлия Кузьменко дала предварительное согласие на прохождение экспертного исследования, однако 26 февраля отказалась от интервьюирования с полиграфом из-за желания присутствия при этом определенного ею адвоката, который 25 и 26 февраля был занят другими делами.
4 марта Юлия Кузьменко и ее адвокат прибыли к экспертам, однако подозреваемая повторно отказалась от полиграфа из-за недоверия аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опрос. При этом она указала, что не отказывается от проведения экспертизы "в другой любом учреждении с привлечением независимых международных экспертов", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Це як отрута: в руках лікаря - ліки, в руках вбивці - знаряддя вбивства.
Экспертизы по химии(на наркоту) быстро не делают.
Приятель нашел работу, уволился в две недели, а полтора месяца спустя узнал: экспертиза показала наркоту.
Типично - в коповне все на от#бись.
А презумпцию никто не отменял. Ну кроме рябошапки/зели/авакова.
Во вторых, если очень хочется чисто что то промычать быдлу по зомбоящику, пригласите специалиста с аппаратурой из-за бугра, понятно, что не Лазаря соломоныча, выехавшего год назад из Жмеринки, и мадам согласится.