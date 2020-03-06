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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4813) Путин (25461) минские соглашения (2767) нормандская четверка (1105)

 У Путина есть год, чтобы закончить войну, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется достичь мира на Донбассе путем переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, но готов выйти из переговорного процесса, если он не даст результатов в течении года.

Об этом Зеленский заявил в интервью изданию The Guardian, информирует Цензор.НЕТ. Его беседа с корреспондентом состоялась в Киеве в конце февраля.

"Время идет", — сказал Зеленский

"Правительство может потратить год на формулировку соглашения. После этого его нужно реализовывать. Дольше нельзя", — добавил президент.

Этот год, по словам Зеленского, следует отсчитывать от момента встречи с Путиным на переговорах в Париже в декабре прошлого года.

"Я не потрачу все 5 лет, которые мне дал народ Украины, на работу над Минскими соглашениями. Я не буду этого делать", — сказал он. При этом президент добавил, что у него есть "два или три плана" на случай выхода из процесса переговоров с Россией, но отказался раскрыть их детали.

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По словам Зеленского, встреча с Путиным в Париже в декабре 2019 года была эмоциональной. "Думаю, он меня слушал. У меня было такое чувство. Надеюсь, это чувство меня не обманывает", — сказал украинский лидер.

Президент Украины также подчеркнул, что люди для него важнее территорий. "Для чего все это делается? Для людей. Какой смысл возвращать нашу территорию, если погибнет миллион человек?" — сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180010
 
 
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Зебила под коксом больше на публику не выпускать У Путина есть год, чтобы закончить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9053
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Гостру думку варто подавати тупим кінцем уперед. У Путина есть год, чтобы закончить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3301
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вислюк оманський, по Фрейду, осознает что у него максимум 1 год - дольше оно не протянет...
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Скажи, а у тебя какой стаж? Или быть может ты нарколог (психолог, невропатолог или еще ккой-нибудь ...олог)? Мне кажется, что ты просто сосун (сам знаешь кого) и объект ************* Украины!
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Не хитрожопый обрезаный пианист хочет такими сказками лохов постричь на местных выборах! Это чистой воды манипуляция для зебилов!
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да в бункер забился и трясётся от страха
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А у тебя полгода чтобы закончить Украину...
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у путина есть зеленский - война никoгда не закчончится.....
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он забился от испуга под диван,

но бубочка уже поставил пу на "счетчик" У Путина есть год, чтобы закончить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2556
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Боже это каким нужно быть чтобы выбрать это себе а лидеры
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а каким нужно быть что бы ему проиграть ?
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ну то что у тебя мозгов не хватит ответить на мой вопрос не нужно подчёркивать , как и то что ты "храбрый" побоялся встретиться со мной в Виннице когда ты тут якобы "лечился". Так что сиди ровно на дючке и не отсвечивай.
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розумієш , я не завжди такий добрий , та і пістолет завжди зі мною, воно тобі треба було на больнічкі валятися? я ж приїхав по справах, а не зєбілами займатися. гуляй стасік.
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так не в шахматы ж играли,

а в игру кто больше наврёт
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васёк, не суди всех по своему "уставу"
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О, тут є представники цих йолопів. Вже меньше, але є.
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Потрібно бути або малоросом або довбнем.
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я понимаю что у тебя нечем понять, но всё же попытайся.
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Это как от проститутки: Если вы не накинете еще 300 грн то в жопу я вам больше не дам!
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Зеленський поставив ***** "ультиматум", або ***** саме вийде з Криму та Донбасу або зелень затопить Крим водою з Дніпра.
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В нього думки інколи приходили і в його голову. І з жахом розбігаються. У Путина есть год, чтобы закончить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4336
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Походу Вовка что-то позабористее стал употреблять.
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Что Нелох еще год собрался быть президентом?
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Ты думаешь, Гонтареву "запросили у университет?
Ты думаешь, ей нужна работа?
С её баблом?
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95- квартал идет на фронт. У пуйла затряслись коленки. От смеха.
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Что ж вы так поднимаете ***** над Президентом Украины? У вас есть хоть капля мозга?
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Этот бред ты сама придумала?? Что поднимаем *****?
Мы просто наблюдаем как презЕдент сам себя опускает....
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_Отмазка предателя и врага. Стало быть Зелепут планирует покончить с Украиной за 365 дней... Гораздо рациональнее и эффективней раньше покончить с Зелепутом.
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найвеличніший лідер світу поставив ***** на лічильник
кабздець *****
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слова не "мальчика" а "мужа"....- отут я би його підтримав...реально ...- тепер ще ДІЇ до цього
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В общем понятно, завтра будут - мощные, мыролюбные обстрелы
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оденьте на бубочку шапочку,
он слишком часто бьется головой об мебель У Путина есть год, чтобы закончить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3856
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через рік йому зробить обрізання і прийме в ряди евреїв
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Ну вот, -"слова не мальчика, но мужа". Через год Путин за все ответит.
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- тюю.. а шото не смешно...иди с глаз моих))) потренеруйся на своих )))))
У Путина есть год, чтобы закончить войну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5461

...
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А если путен не прекратит войну в Украине...то зеленский даст команду затопить крым днепровской водой!
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Це ненормально, щоб президент говорив таку дурню.
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