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 Общество
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Все про:МВД (8080) Геращенко Антон (1012) электронный браслет (13)

 Мы закупаем новые электронные браслеты, которые еще лучше держат человека в поле зрения правоохранительных органов, - Геращенко

Под стражей должны быть те люди, которые очень опасны для общества, или те, которые будут влиять на ход следствия. Остальные должны находиться под домашним арестом и носить электронные браслеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сейчас есть несколько вариантов, как человека придержать до суда. Это материальный (залог) и ношение браслета. И мы закупаем сейчас новые варианты браслетов, которые еще лучше держат человека в поле зрения правоохранительных органов", - сказал он.

По словам замминистра, домашний арест с ношением браслета является более эффективным средством для государства, чем заключение подозреваемого под стражу, поскольку так из госбюджета не тратятся деньги на его содержание. Геращенко также отметил, что процент тех, кто сбегает из-под домашнего ареста или из-под залога, крайне низкий - менее 1%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180009
 
 
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Антон Геращенко втратив авторитет. Тепер не варто його слухати.
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Да ,вы давным-давно ВСЕ должны быть в поле зрения правоохранительных органов ,но так как у нас органы ВОРОохранительные то этого нет ,надеюсь ,что ПОКА нет ...
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А старые на OLX будете продавать? Не куда больше деньги потратить?!
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Опитний зразок надіти на гаранта, щоб не втік
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Там другой нужен - с зарядом взрывчатки.. (хватит 2,3 гр. пироксилинового пороха - -заряд ружья 12 калибра). Вышел за пределы излучателя подавляющего сигнала и "БАБАХ!!!" Голову не оторвёт, но человек жить не будет... (Показывал внуку действие ВВ, в разных условиях... Объяснял... Мальчик был "в ауте"... Надеюсь, что поймёт, "что такое "хорошо" и что такое "плохо"...).
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вместе с билетом на самолет вручайте их!)))
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Надень его себе на свое п*дорское очко и кукарекай
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Яценюк як вогнегасник.💥💥💥

То якщо вже Яценюка вирішили повернути, то в країні вже дійсно повна дупа‼!
Арсенію Яценюку пропонують посаду першого віце-прем'єра в Кабміні Дениса Шмигаля. Яценюк може очолити економічний блок уряду.
(C)
@Kharkov_2019
🤔😳
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Ему ще Гончарук предлагал.
Как по мне, Яценюк тупее даже Азирова.
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