 Мы закупаем новые электронные браслеты, которые еще лучше держат человека в поле зрения правоохранительных органов, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сейчас есть несколько вариантов, как человека придержать до суда. Это материальный (залог) и ношение браслета. И мы закупаем сейчас новые варианты браслетов, которые еще лучше держат человека в поле зрения правоохранительных органов", - сказал он.

По словам замминистра, домашний арест с ношением браслета является более эффективным средством для государства, чем заключение подозреваемого под стражу, поскольку так из госбюджета не тратятся деньги на его содержание. Геращенко также отметил, что процент тех, кто сбегает из-под домашнего ареста или из-под залога, крайне низкий - менее 1%.

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