 Сообщено о подозрении по "делам Майдана" экс-главе Днепровского райсуда Киева, - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-глава суда подозревается в:

организации вынесения судьями суда заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины);

незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины);

незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 376-1 Уголовного кодекса Украины)

Следствием установлено, что бывший председатель Днепровского райсуда, а ныне адвокат, 19 февраля 2014г организовал незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда "Д-3" и вынесение неправосудных постановлений о применении в отношении 11 заведомо незаконно задержанных граждан меры пресечения в виде содержания под стражей для препятствования организации и проведению мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - отметили в ГБР.