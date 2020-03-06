EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  305  2
Материалы по теме:
Все про:Киев (18656) судья (2224) преступления против Майдана (105) ГБР (1028)

 Сообщено о подозрении по "делам Майдана" экс-главе Днепровского райсуда Киева, - ГБР

Следователи ГБР Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 гг, совместно с прокурорами профильного Департамента Офиса генпрокурора 6 марта сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему главе Днепровского районного суда города Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-глава суда подозревается в:

  • организации вынесения судьями суда заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины);
  • незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины);
  • незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 376-1 Уголовного кодекса Украины)

Следствием установлено, что бывший председатель Днепровского райсуда, а ныне адвокат, 19 февраля 2014г организовал незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда "Д-3" и вынесение неправосудных постановлений о применении в отношении 11 заведомо незаконно задержанных граждан меры пресечения в виде содержания под стражей для препятствования организации и проведению мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сдал Путину Майдан, а инструментом капитуляции назначили ГБР под руководством адвоката Януковича Бабикова, - Чорновол

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - отметили в ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/n3180008
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сообщено о подозрении по "делам Майдана" экс-главе Днепровского райсуда Киева, - ГБР - Цензор.НЕТ 8531
Туреччину сьогодні окупували фашисти !
 показать весь комментарий
 
 
Неужели судью посадят? Я вам ни верю, вы всё лгёти.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх