 Боевики НВФ "ДНР" лишили украинский язык "статуса государственного" на оккупированном Донбассе

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".
Теперь "государственным" языком на территории, которую контролирует группировка "ДНР", будет считаться только русский язык.
"Применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации за период с 14 мая 2014 года по настоящее время. Кроме того, использование русского языка в ДНР задекларировано рядом нормативных правовых актов", — заявил представитель главаря НВФ "ДНР" в "народном совете" Алексей Сухинин.
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По его словам, исключение украинского языка из числа "государственных" не нарушает прав местных жителей, в частности на использование украинского языка как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования.
"В то же время установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей", — сказал Сухинин.
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Языковая поправка в так называемую "конституцию ДНР" вступит в силу после того, как ее подпишет глава донецких террористов Денис Пушилин.
Также "депутаты" внесли изменения в так называемый закон "Об образовании", установив русский язык базовым для преподавания в учебных заведениях. Теперь возможность получения обучающимися дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке (например, украинском) будет происходить по желанию родителей.
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Надо просто улыбнутся друг другу и наладить выдачу пенсий
Це наівність - чи що....
Зеленський: у Путіна є рік для завершення війни
Володимир Зеленський заявив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні, водночас він пригрозив вийти з переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу
Президент України встановив Путіну дедлайн щодо війни на Донбасі
У президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський.
В інтерв'ю Зеленський зазначив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Водночас він пригрозив вийти з Мінських переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу.
«Час іде... Уряд може витратити один рік на угоду. Тоді це має бути реалізовано. Більше не можна», - заявив він.
Президент також підкреслив, що його зустріч із Путіним у Парижі в грудні мала «кілька емоційних аспектів».
«Думаю, він мене почув. У мене було це відчуття. Сподіваюся, це не хибне відчуття», - додав Зеленський.
грамотеи бл.
эстония - 1/3 земель - болота. полезных ископаемых нет от слова совсем. земля - сплошные камни.
а теперь вопрос: кто живет лучше и у кого руки из жопы?
эстония ввп(ппс) на душу 34157
украина 9287
если бы у эстонии было бы все то что есть у украины, тут бы жили лучше чем в сша.
были донецкой областью
стали районом ростовской
с ограниченными возможностями
*****) республика у них мля))
рыгов еще туда повыкидовать
нехай комунизм вместе с мордором строят