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Все про:Донецк (6069) украинский язык (779) русский язык (411) Пушилин (47)

 Боевики НВФ "ДНР" лишили украинский язык "статуса государственного" на оккупированном Донбассе

Решение принял так называемый народный совет при группировке "ДНР". Соответствующая поправка была внесена в документ, который террористы называют "Конституцией ДНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".

Теперь "государственным" языком на территории, которую контролирует группировка "ДНР", будет считаться только русский язык.

"Применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации за период с 14 мая 2014 года по настоящее время. Кроме того, использование русского языка в ДНР задекларировано рядом нормативных правовых актов", — заявил представитель главаря НВФ "ДНР" в "народном совете" Алексей Сухинин.

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По его словам, исключение украинского языка из числа "государственных" не нарушает прав местных жителей, в частности на использование украинского языка как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования.

"В то же время установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей", — сказал Сухинин.

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Языковая поправка в так называемую "конституцию ДНР" вступит в силу после того, как ее подпишет глава донецких террористов Денис Пушилин.

Также "депутаты" внесли изменения в так называемый закон "Об образовании", установив русский язык базовым для преподавания в учебных заведениях. Теперь возможность получения обучающимися дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке (например, украинском) будет происходить по желанию родителей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180006
 
 
 Топ комментарии
 
Ось це от напевно підтримує.
Боевики НВФ "ДНР" лишили украинский язык "статуса государственного" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 780
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им вообще языки надо повырывать если ОРЛДО впихнут в Украину и руки обрубать пусть ходят в полосатой робе с номерком на груди...
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Племена русские, не путать с руськими людьми предками украинцев.
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НЕ русские,а российские- Вы забыли Петр первый решил назвать московию - россией!!!
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про пращурів ***** вепсів забули, ніпарядак!)
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Чему удивляться, скоро это и в Украине зели и шмыгли могут сделать! Псевдопатриоты языки в задницы позасовывали...
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Только русский? А как же донбасский язык?
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Донбасский язык это для "межнационального" общения, а должны быть отдельно - луганский язык и донецкий язык.
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краще їм усім тим виродкам зробити-колумбійський галстук!!
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Считать себя украинцем на территории ОРДЛО - опасно для жизни.
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Настоящие антифашисты!
Надо просто улыбнутся друг другу и наладить выдачу пенсий
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Какая реинтеграция и выборы в Октябре , - Проснитесь Окупант не дремлет и искореняет все Украинское. Обучение по желанию Родителей, - Ихнее желание Отбили подвалом. Кто нашел себе новую жизнь и установился уже не вернется, а реинтегрировать , что будут сами Себя что Ли.
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Тю, а чому "фєню" не зробили другою державною мовою?
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вот это новость .. там уже шесть лет за всё украинское - расстрел ...
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да да - причём по три раза в день целый месяц )))
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що тебе робиты ? я скажу ! выйди в окно или убейся об стенку, кацапчик !
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немедленно совместные пад... сори рули и на ангкийской шо бы с обезянами...
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Якщо буде підписаний такий мовний закон в ОРДЛО, то місцеві вибори проводити неможливо.
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Борець за пенсії для Бамбасу, кореш Бубачки.
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Хотелось бы услышать мнение интегрального Сивохи по этому поводу.
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Круто,1:3 області а вже государство, імперія як мінімум!
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Засовуйте ******* свой руський язык в жопу. Это не касается русскоговорящих патриотов Украины, сам Бандеровец и родня російськомовна, але я за мову Шевченка, соседку по рождению Лесю Украинку, россиян Макаревича, Ахиджакову, и многих из РФ, которых нет живых.
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Шариковы ДАУНбасса умели и умеют лизать зад кремлевским шакаласам Боевики НВФ "ДНР" лишили украинский язык "статуса государственного" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 9257
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зЭля дав рік пУтлеру - кінець війни...Час відліку пішов...
Це наівність - чи що....

Зеленський: у Путіна є рік для завершення війни


Володимир Зеленський заявив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні, водночас він пригрозив вийти з переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу

Президент України встановив Путіну дедлайн щодо війни на Донбасі

У президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Зеленський зазначив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Водночас він пригрозив вийти з Мінських переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу.

«Час іде... Уряд може витратити один рік на угоду. Тоді це має бути реалізовано. Більше не можна», - заявив він.

Президент також підкреслив, що його зустріч із Путіним у Парижі в грудні мала «кілька емоційних аспектів».

«Думаю, він мене почув. У мене було це відчуття. Сподіваюся, це не хибне відчуття», - додав Зеленський.
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пОтлер это кто? че ты кривляешься то?
грамотеи бл.
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Одичалі зробіть арго гопоти державним.
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в одлявии иногда даже и картошка растет, если посадят...
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Ну и все - это окончательно поставило крест на вхождении зоны ОРДЛО в Украину т. к. на Украине нет территорий без государственного украинского языка и никогда не будет. Зато у Украины останется стратегический военный полигон ОРДЛО для испытаний вооружений и отработок боевого взаимодействия частей, построения сильнейшей армии региона. Нас все устраивает - с предателями Родины позорными мы в одной стране жить не собираемся - это зашквар.
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Чем би дитя не тешилось лишь би не забеременила
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Планета Зилизяка,полезных ископаемых много,а толку мало.Населена Джебилами... Боевики НВФ "ДНР" лишили украинский язык "статуса государственного" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 2173Якутия не даст соврать.Газ нефть золото бриллианты алмазы а народ в ГОВНЕ
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украина - добывает нефть, газ, уголь, янтарь. площадь чернозема - запредельная.
эстония - 1/3 земель - болота. полезных ископаемых нет от слова совсем. земля - сплошные камни.
а теперь вопрос: кто живет лучше и у кого руки из жопы?
эстония ввп(ппс) на душу 34157
украина 9287
если бы у эстонии было бы все то что есть у украины, тут бы жили лучше чем в сша.
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Це вони демонструють янелоху та сивосі готовність до об'еднання. Ось тільки навряд чи з Україною
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Боевики НВФ "ДНР" лишили украинский язык "статуса государственного" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 4865
были донецкой областью

стали районом ростовской
с ограниченными возможностями
*****) республика у них мля))
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Пацаны к успеху шли...теперь точно заживут и карта повалит.А в Одессе один раз в гости в Дом Профсоюзов на экскурсию сводили,и гуманитарка не нужна. Пацаны простых путей не ищут...с триколором в заднице ((
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казапятский выхом номер 18.... - а по другому и быть не могло.....
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Донбасс гуд бай уже не Украина и никогда ею не будет, хотя и больно...
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та и йух с ними
рыгов еще туда повыкидовать
нехай комунизм вместе с мордором строят
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Средняя цена квартиры в Донецке 235 долларов квадратный метр.Налетай пацаны Боевики НВФ "ДНР" лишили украинский язык "статуса государственного" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 297
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і чому мовчить МЗС? Панове це нічого, що нашу мову заборонили? Там же "наші люди" чи вже ні?????
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будем пенсии, паспорта через экзамен по украинскому платить....
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це мабуть іде підготовка до спільного патрулювання з українськими патрулями.котрі мають спілкуватися українською мовою, а також до виборів згідно українського законодавства,де всі бюлетні мають бути відруковані державною мовою а за фактом , до статусу рашистської автономії в складі України ...
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а як же тепер місцева титульна нація домбассітів? без власного їзига, власної култур-мултур?
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***** делит Украину по мове и всякие фарионши ему в этом активно помогают.
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Ну да ещё скажи по вере и по армии(одни за советскую,а другие за Украинскую армию)
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Подсадные маячки от московской Орды,засветились на оккупированном Донбассе,а на остальной территорией Донбасса подсадные маячки сидят в засаде и ждут команды от кремлёвских тайных поджигателей ,которые прорвались к власти ( открытые ОБЗЖ) и часть скрытых...ждёмс ,что будет дальше, Боевики НВФ "ДНР" лишили украинский язык "статуса государственного" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 2139
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Рюцкае наречие на РАБссии было только среди быдла холопов.Вся РАБссия говорила по-французски.Это датчанин Даль в 1834 году придумал толковый словарь, а арап Пушкин научили быдло гутарить феньку Боевики НВФ "ДНР" лишили украинский язык "статуса государственного" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 1349
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Ну да русский это холопский язык,потому многие русскоязычные тянуться к Московии,к Царю,к рукоцелованию и стоянию на коленях
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