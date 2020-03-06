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 Происшествия, За рубежом
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 Нидерланды уведомили Совбез ООН о начале судебного преследования 4 подозреваемых по делу MH17

Нидерланды проинформировали Совет безопасности Организации Объединенных Наций о начале судебного преследования первых четырех подозреваемых в гибели самолета рейса MH17.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Уголовное судопроизводство в отношении четырех подозреваемых в сбитии самолета рейса MH17 начнется 9 марта 2020 года. Это важная веха, которая приближает нас к установлению истины и обеспечению справедливости для жертв и их близких родственников", - говорится в заявлении.

В этой связи указано, что сегодня Нидерланды сообщили Совбезу ООН о начале судебного процесса от имени Совместной следственной группы, в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В сообщении напоминается, что в июне 2019 года Государственная прокуратура Нидерландов решила начать судебное преследование четырех подозреваемых при единогласной поддержке следственных органов из стран Совместной следственной группы. В то же время, говорится, что уголовное расследование по установлению участия других лиц до сих пор продолжается.

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"В соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2166 Нидерланды призывают все страны, в том числе Российскую Федерацию, полностью взаимодействовать с уголовным расследованием Совместной следственной группы", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что для судебного процесса понадобится время и терпение. "Путем отслеживания и преследования лиц, ответственных за уничтожение самолета рейса MH17, мы приближаемся к установлению произошедщего. Это остается высоким приоритетом для правительства. Смерть 298 невинных людей 17 разных национальностей не может остаться безнаказанной. Мы верны этой цели вместе с другими странами Совместной следственной группы и с широкой поддержкой международного сообщества", - говорится в заявлении правительства Нидерландов.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Суд по трагедии самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется 9 марта 2020 в судебном комплексе "Схипхол", который расположен примерно в 50 км от Гааги.

Источник: https://censor.net.ua/n3180004
 
   
 Топ комментарии
 
нарешті бубочка взнає правду...
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А против Хуйла что, кишка тонка?
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Главные обвиняемые должны быць путлер, оленевод и т. п. иначе то пустое всё.
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Він в один голос з х...лом скаще що суд не правильний і треба інший суд.
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Главные обвиняемые должны быць путлер, оленевод и т. п. иначе то пустое всё.
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Главные обвиняемые те, кто его на трон короновал! Сегодня оно подохнет, завтра это стадо нового выберет.
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Дійсно, що сьогодні цікаво було слухати на Радбезі ООН доповіді різних країн, які були одностайні у засудженні агресивних дій росії та незаконної анексії Криму. Потім дали слово росії та почалися різні звинувачення проти всіх та хамська лексика. Після закін,енні доповіді цей росіянин просто втік.
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Было бы неплохо получить предварительные выводы по спланированному убийству самолета в Тегеране.
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"Да какая разница, сбил самолёт "БУК", или он сам ёпнулся, главное - пороха посадить" -
- секретарь президента Портнова ,Бубочка ********(с)
Я пока в бан, один хер выходные, а у вас есть шанс Овоща позвать, шваль зелёная Нидерланды уведомили Совбез ООН о начале судебного преследования 4 подозреваемых по делу MH17 - Цензор.НЕТ 4882
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Именно, тем более Зе попытался спрятать от ответственности ********* передав наводчика, или каким там он не был, в руки тому кто дал приказ
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Ну че, имидж РФ уже...... в раю, как обещал ****@
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Дыркину нужно готовиться к "сердечному приступу"...
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Но ведь буки просто так на дороге не валяются, вот в чем вопрос. Его нельзя угнать и 'покататься' или 'пострелять из него'.

Думаю, рашка просто так не отделается очередной ложью и выдачей трупа гиркина.

Ставки очень высокие. Мировое сообщество не проглотит такую туфту
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Та кацапня як завжди відморозиться - я ні я і тачка не моя.
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Лучшее наказание - сбить мацкаловский ероплан какрй-нибудь побольше и потом показательно отморозиться - а это не мы, это вы его сами сбили. И сразу мацкалье поймет что к чему.
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А чего Путина и Шойгу в эту четвёрку не включили? Опять умиротворяют убийцу и агрессора? Не хватает им сейчас в Европе Уинстона Черчилля который с первого дня войны называл вещи своими именами а не любезничал с Гитлером думая что он его страну не тронет. Даже после революции будучи ещё молодым политиком Черчилль утверждал что большевиков и ленинцев нужно уничтожать в зародыше а не спешить устанавливать с ними дипломатические связи.
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Ето нада уже археологов привлекать...
Дохлыя они..
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