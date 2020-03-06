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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (18023) Головань Игорь (39) Дубинский (74)

 Против "слуги народа" Дубинского открыли уголовное производство за клевету на Порошенко - адвокат Головань

Адвокат Игорь Головань обнародовал информацию о том, что против депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского открыто уголовное производство за клевету в отношении Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

В сообщении отмечается: "Офис Генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления".

Против слуги народа Дубинского открыли уголовное производство за клевету на Порошенко - адвокат Головань 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180000
 
   
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Дубинский думал, что ухватил Бога за бороду,
но это оказалась курчавая борода Бени с застрявшими котлетными крошками.....
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Як на мене, то нехай він його хоч ухватить зубами за обрізаний кінець. Против "слуги народа" Дубинского открыли уголовное производство за клевету на Порошенко - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1679
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Вон за что Бужанский на Рябошапку обиделся - дружбана обидели.
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Вже час починати відроджувати СБ ОУН.
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Бородатое бенино очко думало что это работает лишь в одну сторону
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а он оденет меховый аэродром, достанет свой богопомазанный паспорт и скажет как бужанский - не не не....я не гражданин вашей страны, какие такие вопросы ко мне?
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Портнов, Дубинский -- неплохое начало процесса.
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Державний Приватбанк збирається позбутися непрофільних активів, що дісталися від колишніх власників, та готується продати частину гірськолижного курорту "Буковель".
В комплекс входять готель "Зірка Буковелю", готель Radisson blu, 16 підйомників на 62 траси, земельні ділянки. Зараз банк вибирає консультанта з оцінки та продажу активу. "Банку належить дві третини комплексу, який складається з 64 об'єктів, одна третина припадає на ТОВ "Скорзонера" (пов'язана з колишніми власниками Приватбанку)
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надути закіссю азота із гандона - хай помре весело
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венедиктова с бобиком шапкокрада все "порешают"! лично мне не интересны собачьи бои барыги и зеленорылого ублюдка!
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У нас нет правосудия. Проще было надавать ему по его мерзкой роже.
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>Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступленияИсточник: https://censor.net.ua/n3180000
зебики, на вас всех можно дело открыть по этой статье за порох все украл... заодно план по посадкам выполните
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Ого тебя вспучило, сам то давно из котла?
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Подробнее можно об обдирании и разрушении экономики
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Я уже подумал,что все зебилы вымерли,как мамонты.Но нет,некоторые ещё дышат.
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Пелям не хочет, но надо педя... надо...
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Оболгали светлейшего человека Планеты.Как можно! Дубинского сгноить в Сизо!.
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Зря петя воспринимает всё на свой счет, он вообще то про Рябошапку написал! Наверно по привычке....
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Брехуна будуть судити за Брехуна...)))
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Зачем блдь? Его, бужининского и сладкого любителя мальчиков(волошовского ) - уже Кабздон ждёт на своём концерте.
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А мне, шо тот, шо тот - аба паразиты на теле Украины.
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отличная новость!! Вот если бы ещё этого гандона портнова посадить на нары! ! было бы великолепно!!
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я знову ж, в 3407-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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