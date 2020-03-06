 Против "слуги народа" Дубинского открыли уголовное производство за клевету на Порошенко - адвокат Головань

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Офис Генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления".
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В комплекс входять готель "Зірка Буковелю", готель Radisson blu, 16 підйомників на 62 траси, земельні ділянки. Зараз банк вибирає консультанта з оцінки та продажу активу. "Банку належить дві третини комплексу, який складається з 64 об'єктів, одна третина припадає на ТОВ "Скорзонера" (пов'язана з колишніми власниками Приватбанку)
зебики, на вас всех можно дело открыть по этой статье за порох все украл... заодно план по посадкам выполните
це добре
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