 Против "слуги народа" Дубинского открыли уголовное производство за клевету на Порошенко - адвокат Головань

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Офис Генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления".