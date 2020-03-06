 Коронавирус не исчезнет летом, это "ложная надежда", - ВОЗ

Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нам пока что неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", - заявил Райан на пресс-конференции ВОЗ в Женеве.
"Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время. Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", - добавил Райан.
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Коронавирус продолжает распространяться по всему миру.
По состоянию на 6 марта, в мире выявлено более 100 тыс. зараженных, более 3,4 тыс. скончались. Наиболее эпидемиологически неблагополучными странами являются Южная Корея, Иран и Италия.
От така х..ня, малята..
https://censor.net.ua/video_news/3179672/epidemiya_koronavirusa_proizoshla_izza_utechki_v_kitayiskoyi_laboratorii_i_ne_nado_tut_na_jivotnyh_oglyadyvatsya
https://nv.ua/ukraine/politics/danilov-koronavirus-utechka-iz-laboratorii-v-uhane-novosti-ukrainy-50073981.html
Короче хреновые дела...
_Что нароешь важного, пиши. Это может кому-то жизнь спасти. Кто его знает?
Вот почему в Украине такая низкая заболеваемость...
Слава Украине!
Путлер просто так ничего не говорит...
Если заболел короновирусом включаешь Комаровского-Кашпировского и голым задом прикладываешься к монитору - вот и лечение!! Инфа сотка!!!
Все-таки - БИООРУЖИЕ. Пусть и недоработанное. Сбежавшее из уханьской лаборатории.
https://censor.net.ua/video_news/3179672/epidemiya_koronavirusa_proizoshla_izza_utechki_v_kitayiskoyi_laboratorii_i_ne_nado_tut_na_jivotnyh_oglyadyvatsya
https://nv.ua/ukraine/politics/danilov-koronavirus-utechka-iz-laboratorii-v-uhane-novosti-ukrainy-50073981.html
...но такие болваны, как ты, новостей не читают, но по клавиатуре стучат.
А ну брысь учить матчасть, болван!
И... и...вы по другому увидите мир!!!
Верьте мне, я вас не обманываю. Я уже веду одну толпу....в неизведанные дали!!! Это не смешно.
Северная корея выгоняет из страны послов и РАБссии и еще 30 стран.Самолеты полетят во Владивосток.Чучхе зна робе...
Данилов, секретарь РНБО специально сделал заявление:
https://censor.net.ua/video_news/3179672/epidemiya_koronavirusa_proizoshla_izza_utechki_v_kitayiskoyi_laboratorii_i_ne_nado_tut_na_jivotnyh_oglyadyvatsya
https://nv.ua/ukraine/politics/danilov-koronavirus-utechka-iz-laboratorii-v-uhane-novosti-ukrainy-50073981.html