 Коронавирус не исчезнет летом, это "ложная надежда", - ВОЗ

Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам пока что неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", - заявил Райан на пресс-конференции ВОЗ в Женеве.

"Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время. Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", - добавил Райан.

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Коронавирус продолжает распространяться по всему миру.

По состоянию на 6 марта, в мире выявлено более 100 тыс. зараженных, более 3,4 тыс. скончались. Наиболее эпидемиологически неблагополучными странами являются Южная Корея, Иран и Италия.