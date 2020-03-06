EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1671  7
Материалы по теме:
Все про:Волынь (683) контрабанда (1936) правоохранительные органы (1070) СБУ (14423) сигареты (709)

 Машина с 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на 15 млн грн задержана на Волыни, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала схему контрабанды оптовых партий контрафактных табачных изделий в страны Евросоюза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Машина с 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на 15 млн грн задержана на Волыни, - СБУ 01

По предварительным данным следствия, участники группировки организовали механизм нелегального производства подакцизной продукции. Готовый товар фигуранты планировали незаконно транспортировать за границу для сбыта на территории европейских стран.

Машина с 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на 15 млн грн задержана на Волыни, - СБУ 02

Правоохранители остановили в Волынской области транспортное средство участников группы. Во время его проверки сотрудники СБУ обнаружили 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на общую сумму 15 млн гривен. Обнаруженный товар фигуранты пытались незаконно переправить через госграницу.

Смотрите: Контрафактные сигареты на сумму около 1 млн грн изъяты на Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж

Машина с 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на 15 млн грн задержана на Волыни, - СБУ 03
Машина с 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на 15 млн грн задержана на Волыни, - СБУ 04

"Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Волыни пограничники задержали рекордную в этом году партию контрабандных сигарет - 67 тысяч пачек стоимостью более полумиллиона гривен. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3179995
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
есть беляк по ноздре.....
буба с одного занюха в оман уедет на неделю - дело делаем, зеленки?
 показать весь комментарий
 
 
Самим здихати, але рятувати економіку ЄС!!!! Придурки, блін.
 показать весь комментарий
 
у випадку контрафакту, наша держава нічого не виграє - все йде в кишеню злочинцям.... от, коли їдуть туди офіційні сигарети, з яких платяться податки - тоді так
 показать весь комментарий
 
новеы лица тырят не хуже старых..
через 5 лет выберите фиолетового - и не орать!
 показать весь комментарий
 
и шо б обязательно, не украинец, а тот корый сейчас, вей ......
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх