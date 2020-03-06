 "Не-не-не", - Бужанский отказался "поговорить" с ветеранами "Азова". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано было опубликовано в телеграм-канале "ОпустиВату".
Накануне Бужанский резко высказался об историческом наследии украинцев в ток-шоу "Народ против". После съемок ток-шоу, нардеп сообщил о том, что на него якобы напали 35-40 ветеранов полка "Азов": "Толпа персонажей, человек 35-40, с битами, представившихся ветеранами полка "Азов", и прибывшая на автомобилях АА1154 ХІ мицубиси L200 черный, АА0714 ХА белый мерседес-спринтер, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом".
На опубликованном видео Бужанский сидит в автомобиле и отказывается выйти к ветеранам "Азова". "Выйди к нам, Максим, ты мужчина, выйди ко мне, я ветеран полка "Азов", - говорится голос за кадром. Бужанский ответил: "Не, не, не".
Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался почтить память погибших на Майдане минутой молчания в Раде.
Ну прямо попердоліло їм.
В свої красиві нові галіфе
І нову вєщь красиву чуть не спортів.
(Лесь)
- "не-не-не."
-- га? шо? ой, галю, наснилось шо напала велетенська акула!
-- йа п умерла від страху!
-- так йа ж мущина!
Класне має погоняло "Чинарік Оманский 95 Квартальний"
но это пока......
Борис Бабін
https://espreso.tv/news/2020/03/06/quotrishennya_vzhe_skhvalenoquot_babin_pro_zayavu_premyera_shmygalya_schodo_postachannya_vody_do_krymu
Борис Бабін
https://espreso.tv/news/2020/03/06/quotrishennya_vzhe_skhvalenoquot_babin_pro_zayavu_premyera_shmygalya_schodo_postachannya_vody_do_krymu
За Шуфрича он уже раз десять мог вторгаться
У максика наверно уже впадина!!!
А, ну да...
https://24tv.ua/ru/sluga_naroda_buzhanskij_s_matami_ugrozhaet_vjatrovichu_iz_za_izbranija_poslednego_nardepom_18_n1233097"
За базар надо отвечать.
То, что такая пророссийская антиукраинская тварь спокойно живет в Киеве - это позор.
Йому не варто сильно напружувати нерви.
Себазон, карвалол, ...