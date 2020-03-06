 "Не-не-не", - Бужанский отказался "поговорить" с ветеранами "Азова". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано было опубликовано в телеграм-канале "ОпустиВату".

Накануне Бужанский резко высказался об историческом наследии украинцев в ток-шоу "Народ против". После съемок ток-шоу, нардеп сообщил о том, что на него якобы напали 35-40 ветеранов полка "Азов": "Толпа персонажей, человек 35-40, с битами, представившихся ветеранами полка "Азов", и прибывшая на автомобилях АА1154 ХІ мицубиси L200 черный, АА0714 ХА белый мерседес-спринтер, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом".

На опубликованном видео Бужанский сидит в автомобиле и отказывается выйти к ветеранам "Азова". "Выйди к нам, Максим, ты мужчина, выйди ко мне, я ветеран полка "Азов", - говорится голос за кадром. Бужанский ответил: "Не, не, не".

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался почтить память погибших на Майдане минутой молчания в Раде.