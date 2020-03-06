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Все про:Азов (249) Бужанский (24)

 "Не-не-не", - Бужанский отказался "поговорить" с ветеранами "Азова". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись с общением нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского с ветераном "Азова".

 Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано было опубликовано в телеграм-канале "ОпустиВату".

Накануне Бужанский резко высказался об историческом наследии украинцев в ток-шоу "Народ против". После съемок ток-шоу, нардеп сообщил о том, что на него якобы напали 35-40 ветеранов полка "Азов": "Толпа персонажей, человек 35-40, с битами, представившихся ветеранами полка "Азов", и прибывшая на автомобилях АА1154 ХІ мицубиси L200 черный, АА0714 ХА белый мерседес-спринтер, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом".

На опубликованном видео Бужанский сидит в автомобиле и отказывается выйти к ветеранам "Азова". "Выйди к нам, Максим, ты  мужчина, выйди ко мне, я ветеран полка "Азов", - говорится голос за кадром. Бужанский ответил: "Не, не, не".

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался почтить память погибших на Майдане минутой молчания в Раде.

Источник: https://censor.net.ua/n3179993
 
   
 Топ комментарии
 
...вот утырок трусливый...аж троиться в глазах от страха стало.. Не-не-не, – Бужанский отказался "поговорить" с ветеранами "Азова" - Цензор.НЕТ 3279...
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Хороших слуг выбрали себе зебилы.
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а міг і в картішки перекинутись з калиною, бузиною
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ківа бужанський дубінський це сцикуни і галімі фраєрки
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Люто плюсую, но с национальностью Вы ошиблись "Ні-ні-ні", - Бужанський відмовився "поговорити" з ветеранами "Азова" - Цензор.НЕТ 9171
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Я не про национальность, а профессию )) И среди украинцев есть кацапы. А среди депутатов ********* больше, чем среди геев
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...вот утырок трусливый...аж троиться в глазах от страха стало.. Не-не-не, – Бужанский отказался "поговорить" с ветеранами "Азова" - Цензор.НЕТ 3279...
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Вчора Олексій Гончаренко сдєлав одного, а сьогодні азовець ще одного.
Ну прямо попердоліло їм.
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Лень даже что то говорить. А вы творите в том же духе , Бужанские и прочие , по делам вашим, ваши же ЗЕфанаты вам ноги и повыдергивают, скоро...
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Трусливый хам-совкодрочер Бужанский является олицетворением зеленой власти.
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Так налякав, шоя ледь я неусравсь
В свої красиві нові галіфе
І нову вєщь красиву чуть не спортів.

(Лесь)
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В Десні", років з двадцять тому, випадок був : стрільби на артполігоні. Виставили очеплення. Стоїть солдат коло дороги. Їде мотоцикл з коляскою, за ним - "Москвич". На мотоциклі - чоловік, в колясці - жінка. В "Москвичі" - три жінки, і водій. Солдат махає рукою, наказуючи зупиниться. У відповід чує: "Пшол нах!!!". В цей час артбатарея готується до залпу. "Вогонь!" В цей момент перед насипами з мішенями з"являються мотоцикл і "Москвич". А снаряди уже летять! Стрільби негайно зупинили. Під"їжджають. Водії "в ступорі". Всім команда:"Вийдіть!" Жінки: "Та, ми посидимо...". (А з салону гімном пре...).
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Трус, это когда один просит выйти одного. А когда ты с толпой просишь кого-то выйти- то ты и явл. трусом. Да и он не боксер. Что-то я не слышал,чтобы кто-то Усика к примеру вызывал. Неужели ссатся?
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А как они толпой с такой же мразью Дубинским собирались ехать пи@дить Гончарука и всячески описывали это в соцсетях, это очень благородно? С мразью нужно забывать правила хорошего тона.
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там их всего трое было(у Гончарука охраны в разы больше) и они так и не встретились.
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а им нужно было хором? так для этого им нужны были предварительные репетиции))
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вы, зебилы, постоянно кричите про 73% украинцев, которые голосовали за ЗЕ... наверно то был хор зебилов защитников этого сцыкуна сидевшего в машине
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-- васю! проснись - ти обісрався!
-- га? шо? ой, галю, наснилось шо напала велетенська акула!
-- йа п умерла від страху!
-- так йа ж мущина!
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рашистский ху@лосос и подельник зеленого ублюдка и ссыкуна!
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300 еврейцев от Зеленского должны закончить летально как и 300 спартанцев Леонида. Но последних человечество чтит как героев-защитников, а 300 еврейцев просто утилизируют как дерьмо.
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Зі спогадів однокласників Зеленського: ... Его Чинариком дразнили. Мелким был, вонючим и злопамятным...
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Він що чинарики випрошував? "Ні-ні-ні", - Бужанський відмовився "поговорити" з ветеранами "Азова" - Цензор.НЕТ 7030
Класне має погоняло "Чинарік Оманский 95 Квартальний"
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Ну, а у Путина - "окурок"... "Родственные души"?...
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Бузина - Бужанському: "харє быковать, ад не резиновый"
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********** обзывать гейем - просто комплимент...
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Здаецця, цього утирка в дитинстві дуже сильно обрізали - ні йайєць, ні совісті......
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Надо его за поребрик пенделями на Ростов!
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а шо, хтось думав шо серед зедрисні є реальні пацани?
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если с маланцами их же хуцпой - сразу сникают и затихают.
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пока костюм тебе испортили не твоими яйцами.
но это пока......
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цей бужанський ******** уже як мінімум собі на інвалідність...але чомусь сходить йому, да і всім сепарам з рук... дивно якось ... якісь некчеми бариги кукурікають багато і їм за це нічого.... до речі недоторканість же з нового року знята з цих трутнів всіх... то виходить що їх можно *******.... невже нема таких відчайдух як кажуть....?((
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35-40? А чего не 100? Если бы там действительно, такая толпа была бы, то его бы вместе с машиной перевернули
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Какие 100 ? Да там миллиард мужиков из Азова было, и Бужанский на самом деле не зассал, а вышел из машины сам, и аки Брюс Ли всех положил, а это видео в фотошопе сделали, 146%, что бы опоричить честь(ахах) и достоинство(ахахах) народного избранника Украины Бужанского.
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Ага. Упал в костюме на яйцо, і прінял на сєбя всє осколкі, спасая нєвінних русскоязичних дєтєй, і сдєланних в ссср старіков.
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Да этой гниде бУЖАНСКОМУ за честь постоять РЯДОМ с ветераном АТО! Но оно такое трусливое, что больше, чем гавкнуть какую-нибудь мерзость, и зашкериться, больше ни на что не способен! МАЛОРОС, что с него взять?!!
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"Рішення щодо постачання води до Криму було вже схвалено (як й з формулою Штайнмайера) і зараз ведуться пошуки формату пояснення для суспільства " -
Борис Бабін

https://espreso.tv/news/2020/03/06/quotrishennya_vzhe_skhvalenoquot_babin_pro_zayavu_premyera_shmygalya_schodo_postachannya_vody_do_krymu
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"Рішення щодо постачання води до Криму було вже схвалено (як й з формулою Штайнмайера) і зараз ведуться пошуки формату пояснення для суспільства " -
Борис Бабін

https://espreso.tv/news/2020/03/06/quotrishennya_vzhe_skhvalenoquot_babin_pro_zayavu_premyera_shmygalya_schodo_postachannya_vody_do_krymu
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как то покуй ….. они весь канал колючкой не закроют и охрану вдоль всего канала не выставят … очень большая длинна канала для "фантазий " , а там пусть пьют …
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не не не = это так по-малански)) бубочка
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***** нужен повод для вторжения в Украину - есть такой план и многое об этом говорит. Поэтому сейчас вся кремлёвская блевота в Украине будет подставляться под националистов, а на кисель-ТВ их будут перед 75-годовщиной Победы показывать как фашистов. Украинские националисты если Вы украинские националисты, а не кремлёвская титушня, не поддавайтесь сейчас на провокации. Бейте кремлёвских гнид острым и умным словом - зделайте их даже в глазах ваты дураками. ***** сцарь-пропаганды и завалить его можно только пропагандой.
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та какой повод?? напишут что распяли 100500 мальчиков и норм.Им что в первой??
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Отчаянно плюсую. Кремлевская пропаганда сама нарисует, ей повода не надо.
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кремлёвских гнид нужно уничтожать физически!!!
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Пізно . Тягнибок певно вже прийняв замовлення на акцію від КацапТВ . Раніше він активніше працював на кацапські камери , а тепер щось не видно . Певно в ціні не зійшлися . Кацапи пожлобились .
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Прикольный повод - откижженый бужанский .
За Шуфрича он уже раз десять мог вторгаться
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Всем известно что у качков от химии яйца уменьшаются!!!
У максика наверно уже впадина!!!
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там что мозгов что яиц не было от рождения ...
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Ну ,толпой на одного. На меня тоже как то гопники напали, я благоразумно убежал.
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А зачем это чучело писало Вятровичу "Я тебя предупредил. Я таких, как ты, бандеровских "пи***асов е**л и буду е**ть, понял"
https://24tv.ua/ru/sluga_naroda_buzhanskij_s_matami_ugrozhaet_vjatrovichu_iz_za_izbranija_poslednego_nardepom_18_n1233097"

За базар надо отвечать.
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Вроде там джокер какой то , мутно все. А в толпе нападавших сам Вятрович был?
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Очень "по мужски" куда там просить выйти. Главное прихватить побольше народу и вызывать, а то как-то не по мужски))
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Из-за отсутствия снега, да и зимы, реки сильно обмелели. И Днепру досталось. На Цензоре мелькало сообщение, что придется регулировать потребление воды. И на фоне этого, "величайший политик современности" решает открыть Северо-Крымский канал! Ну не *****? Только его ещё реставрировать нужно, он наполовину разрушился! Или на индексацию пенсий денег нет, а это *****тво есть?
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Та на х*ю він крутив і буде крутити всіх нас; ветеранів (ЗСУ, "Азова", ПС, ОУН, волонтерів, патріотів... Дякуючі таким, як Білецький, Коханівський, Тягнибок, і інша пи*дота ми маємо воду в КРИМ!!!!!!!
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А где-то месяц назад Бужанский грозился ветеранам морду бить...
То, что такая пророссийская антиукраинская тварь спокойно живет в Киеве - это позор.
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У Бужанського просто психічне захворювання: постійні тики очей, і фейса, заїкання.
Йому не варто сильно напружувати нерви.
Себазон, карвалол, ...
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Теперь, сто пудов, попросит личную госохрану и поимеет выгоду: не надо тратить бабло на наёмных охранников.
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Ветераны могут прислать ему посылку например "Ні-ні-ні", - Бужанський відмовився "поговорити" з ветеранами "Азова" - Цензор.НЕТ 1588
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Ветераны Азова -крупные специалисты по ЛГБТ.Помнится в Харькове 17 летнего паренька чуть не до смерти забили..А потом оказалось.-девушка у того паренька есть.Замяли.
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У бужанского тоже есть девушка - по фамилии дубинский "Ні-ні-ні", - Бужанський відмовився "поговорити" з ветеранами "Азова" - Цензор.НЕТ 9101
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Шо зеленские шо бужанские -все одним миром мазаны ! Таких в Украине не надо!
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Кумир всіх Зе-тварин. А де його головний поціновувач три Н? Гадю мабуть десь зажимає і за цицьки її тягає)))
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Кацапню и вату нужно ****#ить и выжигать под корень!хороший канал!нужно подписаться "Ні-ні-ні", - Бужанський відмовився "поговорити" з ветеранами "Азова" - Цензор.НЕТ 5939
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Зелені сцикуніи як їх лідер. Гав-гав на Гончаренка, а потім скік і заховався за тілоохоронця.
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я знову ж, в 3406-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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дубинские-бужанские без своих папиков, с их охраной, особенно один на один, как мужики - пустое место, жлобы-чмошники..
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