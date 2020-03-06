 Один воин погиб, четверо ранены. Враг подорвал нашу БМП и 4 раза обстрелял наши позиции, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Авдеевка - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Песок - из 120-мм миномета - 12 мин.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций, а именно:

недалеко от населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня, 6 Марта, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение".

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