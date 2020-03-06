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 Политика Украины
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Все про:обстрел (8773) Донбасс (20855)

 Один воин погиб, четверо ранены. Враг подорвал нашу БМП и 4 раза обстрелял наши позиции, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Авдеевка - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Песок - из 120-мм миномета - 12 мин.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций, а именно:

недалеко от населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня, 6 Марта, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще трое получили травмы в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве вблизи Крымского, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3179990
 
 
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ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ Коаліція Зеленський - Коломойський - Медведчук тепер впевнено править Україною при мовчазній підтримці Ахметова. Коаліція зради. Коаліція Путіна
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!!
Один воин погиб, четверо ранены. Враг подорвал нашу БМП и 4 раза обстрелял наши позиции, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 247

Царство Небесне Герою...і вічна пам"ять...
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ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ Коаліція Зеленський - Коломойський - Медведчук тепер впевнено править Україною при мовчазній підтримці Ахметова. Коаліція зради. Коаліція Путіна
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Вова ратует за мир, а количество погибших воинов возросло в разы по сравнению с прошлым годом. Что-то тут не то. Кто-то тут нас за идиотов держит.
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Миру надо дать шанс.
А вот обоим Вовам - никаких шансов не давать.
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Местные выборы в этом году. Слуги народа так и не станут слугами, поскольку никто их в органы местного самоуправления не выберет. Уже столько наговорили, что Вове хоть импичмент объявляй.
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Вова, - ты соучастник. У тебя руки в крови. И кровь эта - на детях твоих.
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Зелебобики заняты дележкой портфелей, водой в Крым, отменой законов о люстрации чиновников времен Януковича и отменой законов об амнистии участников Майдана, а еще преследованием волонтеров и активистов по уголовным статьям. Немой вопрос Чивокуни: "А шо, так можно было ?"
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А где этот пускатель воды в Крым? Как там его? Ну, тот от Гудка Леонидовича самокатчика сменил.
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Вечная и светлая память погибшему........Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным скорейшего выздоровления и сил......
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Не пора ли переименовать Министерство Обороны в Министерство Капитуляции имени зеленой гниды ?
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У зебилов устойчивый поход к миру...
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пора - в министерство обиженных, униженных и оскорбленных - МинОбУнОс - сатисты хреновы - за каждую попытку нужно минимум одного из московии за @йца подвесить...можно начать с туалетного ершика, шевелящего усами....
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какой ужас...теперь моника будет праздновать шаббат со скорбью...
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Та пофиг ему... он убийц украинских детей на волю выпускает. А это вообще ни о чем для него и зебилов.
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!!
Один воин погиб, четверо ранены. Враг подорвал нашу БМП и 4 раза обстрелял наши позиции, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 247

Царство Небесне Герою...і вічна пам"ять...
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Згадую як Савченко хотіла Верховну Зраду обстрілювати, а тепер думаю... не туди і не в той час.... Якби оце зараз, хтось, офіс президента,- то я не проти...
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Не, мне интересно что ещё нынешние предатели во власти должны сделать чтобы народ Украины наконец проснулся и что-то сделал? Такое впечатление что после двух Майданов народ просто заменили на совковую биомассу. Просто другие люди!
Что касается пресловутых 73 процентов, то я просто этому не верю. Это был явный обман и подтасовка.
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Експредставник президента в Криму Борис Бабін розповів, що рішення щодо постачання води до Криму було вже схвалено (як й з формулою Штайнмайера) і зараз ведуться пошуки формату пояснення для суспільства

https://espreso.tv/news/2020/03/06/quotrishennya_vzhe_skhvalenoquot_babin_pro_zayavu_premyera_shmygalya_schodo_postachannya_vody_do_krymu
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А секта габинович и ко в то же время будет справлять идеологическую нужду у мавзолея....
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