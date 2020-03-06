 Поставка воды в оккупированный Крым недопустима, - представительство президента в АРК

Соответствующее сообщение размещено на сайте представительства президента Украины в автономной республике Крым, информирует Цензор.НЕТ.
"Представительство в очередной раз, реагируя на заявления отдельных должностных лиц, официально заявляет о недопустимости поставок воды к временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым и г. Севастополя до момента его деоккупации", — сказано в сообщении.
В представительстве признают, что Украина обязана защищать интересы своих граждан, вынужденных проживать на временно оккупированной территории.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль. ВИДЕО (обновлено)
"Однако поставка воды с подконтрольной территории Украины приведет к ослаблению давления на государство-оккупанта. Следствием этого станет отсрочка момента деоккупации территории Украины и продолжение репрессий и преследований наших граждан оккупационной российской властью", — сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина обязана поставлять воду в оккупированный Крым. "Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья — хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность перед нашими украинцами. Это важно", — заявил премьер 6 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Также на Цензор.НЕТ: Новый премьер "пока не в контексте Крыма", - зампостпреда Президента в АРК Ташева о заявлении Шмыгаля про водоснабжение полуострова
Отметим, что согласно Женевской конвенции 1949 года вся ответственность за состояние людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта. Статьи 55-60 Женевской конвенции перечисляют тот жизненный минимум, который должно обеспечить государство-оккупант: продукты и предметы гигиены, санитарные материалы и все необходимое для проведения религиозных служб. Государство-оккупант должно взять под свою защиту детские учреждения и больницы, принять гуманитарную помощь извне, не пытаясь скорректировать ее назначение. Поэтому в случае "гуманитарной угрозы" населению Россия, как страна-оккупант, обязана обеспечить проживающих в Крыму граждан водой.
Главной ошибкой людей, которые пытаются спорить с Зеленским, состоит в том, что они слушают, что он говорит. Все что Зеленский говорит никакого значения не имеет, ибо то что он скажет завтра может быть полностью противоположным. тому что он говорит сегодня.
Хор проституток типа "кулеб", которые две недели назад "вода только после деоккупации, а сегодня - "вода украинцам в Крыму" - это лишь проституция больших мальчиков.
Сразу же , чтобы снять вопрос о воде. В условиях дефицита воды, надвигающегося на Украину в связи с бесснежной зимой, это означает только одно - все то, что доплывет до юга после забора воды всеми, будет разделено еще и на Крым. Это означает -
Во-первых - "безводный режим" Херсонской, Николаевской и части Днепропетровской области. Регионам с 80% поддержкой Зеленского. Херсонская может забыть о поливном земледелии. Ну извините, господа "любители приколов" - это будет еще один "прикол".
Во вторых - мы с нетерпением ждем вынесения собственно решения об этом. Подписавшему документ - приз статья 111 УК Украины.
Вопрос о земле. Этот вопрос никогда не был приоритетом Зеленского и интересовал его только с точки зрения собственной выгоды и как условие получения кредита МВФ.
Мы писали много по этому вопросу. "Стараниями" Ермака вопрос о "выгоде" для Зеленского благополучно завален. Кредит МВФ тоже.
Позволить себе растревожить "62% тех кто против" Зеленский не может - потому "референдум", "только украинцам".
Так что запомните навсегда , главной сутью того, что говорит Зеленския всегда является то, от чего он хочет отвлечь внимание созданием очередного информационного шума. Важно занять людей чем то другим и протянуть еще немножко, до очередного кризиса...
Во-первых - это катастрофическая ситуация в экономике. Что неминуемо потянет за собой резкий рост протестных настроений и социальной активности. Теплая зима лишь отсрочила это, но дальше будет хуже. В связи с падением наполнения бюджета, надвигается секвестр бюджета, который может затронуть и социальные, защищенные статьи бюджета.. Невыплата зарплаты бюджетной сфере, пенсий, пособий, обязательных социальных платежей.
Собственно секвестр уже начался. Отказ от обусловленного Законом мартовской индексации пенсий - это и есть его начало. Характерно, принятый в не очень благополучном 2017 году этот закон выполнятся строго все время, не смотря ни на что. А вот "новые, красивые, прикольные" оказались для Украины хуже, чем война.
Никакие перестановки статистов в правительстве этого не решат. ОГВЗ которым с ювелирным мастерством умела управлять Маркарова, как источник поступления денег на текущие платежи себя исчерпал. Да и пользоваться этим нынешний министр Уманский особо не умеет. Кредита МВФ нет, как и людей способных с ним работать. Все рассказы Ермака о своих "американских" возможностях - пустой треп.
В-вторых - Зеленский теряет власть, как и контроль за ситуацией.
Слепленная из разномастных кусков партия Зеленского, получившая большинство в парламенте развалилась на группы и групки и начинает ориентироваться по принципу "кто больше заплатит". Мы не раз обращали на это внимание и не раз говорили, что наступит момент, когда парламентское большинство просто выйдет из-под контроля Зеленского.
Самая классическая иллюстрация этого - увольнение Рябошапки. Зеленский не давал команды его увольнять и демонстративно отстранился от этого решения, уехав в Санжары с двумя автобусами охраны и автобусом массовки.
Инициатором были структуры Коломойского которым удалось мобилизировать 179 членов "СН" добрав остальное среди"опзжподобных". Это классическое предупреждение в стиле Коломойского, как прошлогодний "блэкаут" на Банковой - "Я могу много!".
Характерна внутренняя трусливость Зеленского - дистанциирование, отъезд, "это не мое дело, это депутаты", а после того как стало ясно что голоса Коломойский соберет - "Нет результата - пусть уходит". По этому принципу первым, вообще то должен уйти он сам ...
В-третьих - у Зеленского нет понимания, что делать. Главное желание - дожить до субботы и уползти в норку.
Как и все ограниченные люди единственной причиной всего он видит "происки врагов", а единственным выходом -усиление репресий. Отсюда "непотопляемые " аваковы и невменяемые "венедиктовы".
Этот маленький, смешной человечек не знает истории. История говорит, что украинский народ доверчив и его можно обмануть. Но запугать еще ни кому не удавалось.
Репрессии всегда заканчиваются репрессиями, начавших репрессии Начинай, Вова ...
сознательные граждане по рекомендации Шмаровоза-Шмыгальского будут слать в Крым гуманитарные посылки с флягами, бутылками, ведрами и цистернами воды.
Посылки будут адресованы исключительно крымским украинцам, крымские русские могут не волноваться.
да, кстати, а почтового сообщения то с Крымом нет.
разъясните пану Голобородьке и его мутнозеленой команде.
На запорожском заводе начали собирать три модели Lada: Vesta, Xray и Largus. О серийном производстве пока соглашения нет.
Запорожский автозавод начал несерийное производство автомобилей марки Lada. Об этом сообщил сайт 061 со ссылкой на пресс-секретаря корпорации Укравто Дмитрия Скляренко.©
ноги в тазик с бетоном и гайда на круглый стол к ракам с Моста Патона,
гуманитарную катастрофу в Крыму обсуждать
Тоесть показывает что зе это супербездарь, который уцепился за продажу как за манну небесную.ЗЕБИЛ со своим чекистким шмыгалем идет лесом, уберите это шмыгаль дерьмо накуй, пока оно не наломало дров.
Еще один "Слуга народа" сделал странное заявление про подачу воды в Крым - У Зеленского отреагировали
Политика 06-мар, 17:009 1 206 0
В президентской партии "Слуга народа" считают, что Украина должна поставлять воду в оккупированный Россией Крым как минимум по той причине, что на полуострове живут украинцы, при этом эти поставки в партии не считают уступкой Кремлю.
Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура в комментарии журналистам.
"Крым - украинский, люди там - украинцы, поэтому мы должны для граждан снабжать воду", - заявил депутат.
На резонный вопрос о том, что такой поступок может быть трактован страной-оккупантом как проявление слабости, депутат уточнил, что в президентской партии приоритетом в политике по Крыму считают именно социальный аспект.
"Это не будет признание аннексией Крыма. Люди должны понимать, что мы про них не забываем, потому что они украинцы", - убежден Качура.
Также, по его мнению, такой шаг "улучшит нам процесс реинтеграции назад оккупированной территории".
Резонансное заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о необходимости возобновить подачу воды в оккупированный Крым, в Представительстве президента Украины в АР Крым объяснили неосведомленностью нового главы правительства в крымских вопросах.
Позицию представительства высказала зампред президента в Крыму Тамила Ташева на своей Facebook-странице.
"Мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым к полной деоккупации полуострова от врага", - подчеркнула она
Следует отметить, что согласно ряду статей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, государство-оккупант несет полную ответственность в вопросе удовлетворения нужд населения на оккупированной территории.
"Уверена, что новый премьер-министр пока не в контексте Крыма. Мы будем со своей стороны брифить все Правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды", - пообещала она.
Тамила Ташева также заявила, что вместе со всей командой представительства подаст в отставку, если решение о запуске воды будет принято. "Никогда не держалась ни за какие должности или "работы", - подчеркнула она.
Так, Айдер Муждабаев заверил, что Кабмину придется вводить Нацгвардию, военных и полицию к Северо-Крымскому каналу, после чего давать им приказ о стрельбе на поражение, ведь патриоты Украины и крымские татары сделают все, чтобы не допустить подачи воды на полуостров.
Также он призвал Шмыгаля взять свои слова обратно и больше не повторять их. Полтэксперт Семен Кабакаев уверяет, что Шмыгаль либо ошибся, когда произнес данную речь вслух, либо же это сознательная провокация.
Он отметил, что премьер плохо начал карьеру и плохо ее закончит.
Экс-нардеп Андрей Тетерук пояснил, что подача воды в Крым - это государственная измена, за которую Шмыгалю придется отвечать. Напомним, ранее Денис Шмыгаль пояснил, что Крым - это Украина, а значит туда необходимо подавать воду.
Появились яркие фотожабы на заявление премьера про Крым
Шмыгаль штык предателя ахметки и его деньги идут на патроны, воровство украинцев и убийства
через шмыгаля до предателя ахметки.
Шмыгаль - это финансирование украинским бюджетом убийства украинских воинов.Вместо "нузнолисьпегестатьстгелять" сменил на финансирование убийства украинских воинов?
ЗЕ ТЫ ДУРАК? ИЛи у тебя там крысы инфу от тебя припрятывают.
Вот то то, всегда надо выгоду найти для Украины, а кловны только себе любимим.
РУЦКИЙ БИЗНЕС это ВАТНОЕ ОРУЖИЕ. Должен быть запрещен
нужно гнать в шею.
Сколько можно мучиться с этим дебилом. Сил больше нет.
Бо, наріт.
https://espreso.tv/news/2020/03/06/quotrishennya_vzhe_skhvalenoquot_babin_pro_zayavu_premyera_shmygalya_schodo_postachannya_vody_do_krymu