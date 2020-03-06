 Поставка воды в оккупированный Крым недопустима, - представительство президента в АРК

Соответствующее сообщение размещено на сайте представительства президента Украины в автономной республике Крым, информирует Цензор.НЕТ.

"Представительство в очередной раз, реагируя на заявления отдельных должностных лиц, официально заявляет о недопустимости поставок воды к временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым и г. Севастополя до момента его деоккупации", — сказано в сообщении.

В представительстве признают, что Украина обязана защищать интересы своих граждан, вынужденных проживать на временно оккупированной территории.

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"Однако поставка воды с подконтрольной территории Украины приведет к ослаблению давления на государство-оккупанта. Следствием этого станет отсрочка момента деоккупации территории Украины и продолжение репрессий и преследований наших граждан оккупационной российской властью", — сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина обязана поставлять воду в оккупированный Крым. "Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья — хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность перед нашими украинцами. Это важно", — заявил премьер 6 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Отметим, что согласно Женевской конвенции 1949 года вся ответственность за состояние людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта. Статьи 55-60 Женевской конвенции перечисляют тот жизненный минимум, который должно обеспечить государство-оккупант: продукты и предметы гигиены, санитарные материалы и все необходимое для проведения религиозных служб. Государство-оккупант должно взять под свою защиту детские учреждения и больницы, принять гуманитарную помощь извне, не пытаясь скорректировать ее назначение. Поэтому в случае "гуманитарной угрозы" населению Россия, как страна-оккупант, обязана обеспечить проживающих в Крыму граждан водой.