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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11809) отставка (2552) Министерство культуры, молодежи и спорта (42) Ирина Подоляк (6)

 Замминистра культуры, молодежи и спорта Подоляк подала в отставку. ДОКУМЕНТ

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк написала заявление об отставке по собственному желанию.

Фото документа Подоляк опубликовала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я приняла приглашение Владимира Бородянского работать в Министерстве, потому что видела эту цель в формировании глубинного общественного взаимодействия, основанного на ценностях свободы, нравственности, общего блага, достоинства и предельной честности", — написала Подоляк.

Теперь же, по ее слова, она не видит смысла "еще полгода или год реорганизовывать недореорганизованое Министерство", отметила экс-чиновница. По мнению Подоляк, реорганизация министерства является стратегической ошибкой.

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"Две крупнейшие тревоги, которые остаются со мной и мобилизуют — это реинтеграция и язык. Но, если будем жить и делать свое, будем иметь такое государство, какое построим и какого заслуживаем, а все остальное и все остальные — лишь рисунки палочкой на берегу океана — волна смоет", — добавила Подоляк.

Замминистра культуры, молодежи и спорта Подоляк подала в отставку 01
Замминистра культуры, молодежи и спорта Подоляк подала в отставку 02
Замминистра культуры, молодежи и спорта Подоляк подала в отставку 03

Источник: https://censor.net.ua/n3179985
 
   
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"Сподіваюсь, ми навчилися працювати горизонтально у цій потворній бюрократичній системі."
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Я бы таким не хвастался)
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Задолбаються таблички на дверях менять.
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"Сподіваюсь, ми навчилися працювати горизонтально у цій потворній бюрократичній системі."
------
Я бы таким не хвастался)
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Така позиція сприяє кар'єрному росту.
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тётка поняла, шо она к спорту и культуре не имеет жодного видношэння...
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