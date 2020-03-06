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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:игорный бизнес (336) Киев (18656) Нацполиция (11051) правоохранительные органы (1070)

 В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые наладили функционирование сети игорных заведений, а также доступ к азартным играм через созданные сайты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция 01

В ходе следствия было установлено, что все игорные заведения работали под видом распространения государственных лотерей, где игроки через специальное программное обеспечение делали ставки в виртуальном казино. Как правило, серверы находились в других местах, некоторые за пределами страны. При этом ставки от игроков принимались и через электронные платежные терминалы и системы.

Прикрываясь деятельностью по выпуску и реализации лотереи, фигуранты создали сайты, через которые фактически проводили незаконную букмекерскую деятельность. С помощью этих веб-ресурсов игроки имели доступ к таким азартных игр, как игровые автоматы, покер, виртуальная рулетки, а также возможность делать ставки на спортивные события.

В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция 02

Смотрите: Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине. ФОТОрепортаж

В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция 03

Для координации и контроля за деятельностью всех игровых объектов, в том числе и в сети интернет, был создан аналитический центр. Для постоянного функционирования всей сети объектов игорного бизнеса в аналитическом центре, в круглосуточном режиме, работали несколько десятков сотрудников.

В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция 04
В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нелегальную букмекерскую контору ликвидировали в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях аналитического центра букмекерской конторы изъято 333 системных блока, 1 195 мониторов, 239 жестких дисков, мобильные телефоны, флэш накопители, банковские карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств, "черновые" записи , а также финансово-хозяйственная документация.

Источник: https://censor.net.ua/n3179983
 
   
 Топ комментарии
 
МВД наносит ответный удар - "нечего СБУ наши "казино" хлопать"
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Сфоткай меня типа я ликвидировал подпольную букмекерскую кантору В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8072
В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9484
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Крышевал КТО? Патрульный полицейский или дворник Петрович - к гадалке не ходи!!!!!
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Так тож ті трикляті "зебіли"далі жмуть на бізнес сім'ї бариги!
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Сфоткай меня типа я ликвидировал подпольную букмекерскую кантору В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8072
В Киеве ликвидирован аналитический центр букмекерской конторы, работавший круглосуточно, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9484
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А зачем мониторы изымать? На них же никакая информация не хранится. Наверное чтобы потом продать?)
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МВД наносит ответный удар - "нечего СБУ наши "казино" хлопать"
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ДСР))) Вважай Аваков нап....з...див хардів та моніків.
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и судэйок с левыми и неназначенными пеналями ликвидируйте...
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Зараз на olx посиплеться опт. по моніках dell і вєніках WD. Ловіть шару!
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больше похоже не на рыбу а на пауков в банке. при распределении сфер влияния. А аналитический центр передадут головастикам, приблеженным к руководству ДСР
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