EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  2146  40
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (11051) Черновцы (425) COVID-19 (548)

 Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов

59-летняя женщина рассказала журналистам неправдивую информацию о коронавирусе, и теперь ей грозит штраф или исправительные работы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", — сказано в сообщении.

На женщину составили протокол протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов).

Смотрите также: Жители Черновцов вынудили жену заболевшего коронавирусом украинца лечь в больницу, устроив пикет у ее дома. ВИДЕО

"Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка", — сообщили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3179982
 
 
 Топ комментарии
 
А за распространєніє слухов про «панамскіє офшори», чи «Порошенко вбив свого брата» ?
 показать весь комментарий
 
А на жопоблоковцев за то же самое - слабо.
 показать весь комментарий
 
"Великая отечественная война" осталась в параше. Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов - Цензор.НЕТ 616
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Тут иной раз думаешь, а зря в облцентрах расформировали ментов по типу "беркутят" -те "добродушные соседи" с Черновцов так и выпрашивали пилюлей за нагнетание истерики и паники...
 показать весь комментарий
 
В Мацквє ***** ім нє нарадуєтся. Гасят крєпосних, от душі.
 показать весь комментарий
 
37 год не за горами ,а за Анекдоты про власть - РАССТРЕЛ !!! Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов - Цензор.НЕТ 2847Дебилы *** ...
 показать весь комментарий
 
 
ну хоть офис моники пока не рекомендует камнями закидывать...
 показать весь комментарий
 
 
короновирус распространяется орально-фекальным путем.

вот и думай после этого как мог заразиться Волошин Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов - Цензор.НЕТ 8491
 показать весь комментарий
 
 
хуже... короновирус распространяется через зомбоящик... 100% инфа. Особенно он заразен с г+г (одно название симптоматично) и с всяких помоек типа "ньюзван и шарий+опзж"))
 показать весь комментарий
 
 
а шо тут удивительного?копрофилы фракции слуги народа дружат с копрофилами медведчука-рабиновича.
 показать весь комментарий
 
 
случай с Г+Г это также орально-фекальный способ распространения болезней:

скушал новость, перетравил ее и выгадил соседу
 показать весь комментарий
 
 
А за распространєніє слухов про «панамскіє офшори», чи «Порошенко вбив свого брата» ?
 показать весь комментарий
 
 
казали, що не тільки вбив - ще й зїв Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов - Цензор.НЕТ 6601
 показать весь комментарий
 
Правильно, ибо нечего панику поднимать. Этот вирус не опасней других гриппов, а по смертности уступает многим грипповым мутациям. Здоровый образ жизни главное лекарство против любого гриппа, ибо если даже заболеешь - перенесёшь без последствий. Грипп любит слабых поэтому все на турник, штангу и другие тяжести!
 показать весь комментарий
 
 
добавьте к штанге и тяжестям также лишения в жизни Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов - Цензор.НЕТ 9898
они закаляют
 показать весь комментарий
 
Как правило, ты боишься совсем не того, чего следует.
 показать весь комментарий
 
В регионах нет тестов на короновирус. Какой штраф за то, что в регионах нет этих тестов?
 показать весь комментарий
 
 
Правильно наказали .В Великой Отечественной войне паникёров вообще первых расстреливали .
 показать весь комментарий
 
 
Что такое Великая Отечественная война? И почему тех, кто ее развязал(а это в том числе Сталин, Жуков, Шапошников) не расстреляли?
 показать весь комментарий
 
 
"Великая отечественная война" осталась в параше. Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов - Цензор.НЕТ 616
 показать весь комментарий
 
 
Та й до тої війни, теж расстрєлівалі, нє стєснялісь.
Вбили народу, чи не більше, ніж на самій війні.
 показать весь комментарий
 
 
Ох и дебилы... Теперь за глупость людей сажать будут? В том что люди не обладают достоверной информацией это проблема власти а не людей.
 показать весь комментарий
 
 
А кто будет выписывать штрафы за распостранение лживых слухов про гыперлуп, зарплату в 4000 эвро, пирамидки, строительство инструктором по лыжам терминала сжиженово газу и прочие перемиги?
 показать весь комментарий
 
 
Нефть-45,51. Похоже коронавирус ударит не только по экономике КНР, но и доканает остатки экономики скрепостана.
 показать весь комментарий
 
 
Китай вторая экономика мира....ударит по экономике Китая....лежать будут все....
 показать весь комментарий
 
 
хіба що, всі китайці будуть лежати Полиция составила протокол за распространение слухов о коронавирусе на жительницу Черновцов - Цензор.НЕТ 9127
 показать весь комментарий
 
Это же сколько десятков миллионов ускоглазиков должно положить, чтоб это произошло. Они закроют все провинции, ну окочуратся пару лимонов , ну и пох на это синиму дзень пеню.
 показать весь комментарий
 
Нам это на руку. Будет повод расшириться до Сахалина.
 показать весь комментарий
 
Не знаю что бабка там рассказывала, но в Черновцах 6 пациентов под наблюдением. Это официально. А как начнется настоящий шухер, тетке медаль дадите? За то что "в набат била", пока власть в зеленых очках тусуется
 показать весь комментарий
 
 
Та давайие робіть,як на Московії.Ви ж хотіли бобіки бути в стойлі і стояти на колінах,перед царем.
 показать весь комментарий
 
 
Дело сталина живет и побеждает, скоро сосед на соседа доносить будет и без суда и следствия...
Зеленый маразм крепчает.
 показать весь комментарий
 
Ну тогда и бубонному ,за то что говорил что отвезет уханей в кончу заспу. А рюкзаку, за то что пугал людей костюмами космонавтов в прямом эфире.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот наконец-то и за провокаторов взялись.
 показать весь комментарий
 
Все очень просто: выборы раз в год. Ни одна мразь - не зельц, не парашенка, не избранная дегенератами Рада, за такой срок не сможет продать всех нас с потрохами, там есть (пока!) защита в Конституции. А отчитываться о результатах своей работы раз в пять (!!!) лет - дремучейшая тупость позволяющего вот так плыть скотам по течению электората.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх