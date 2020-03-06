 МИД подтвердил смерть шахматистов Богдановича и Вернигоры в Москве

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По информации посольства Украины в Российской Федерации, в одном из домов в г. Москва были обнаружены тела двух граждан Украины. Тела умерших находятся в морге г. Москва, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза и установлена причина смерти. Контакт с родными умерших установлен", — сообщили в МИД.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в квартире в столице РФ нашли мертвыми известного 27-летнего шахматиста Станислава Богдановича и его 18-летнюю подругу Александру Вернигору. На голове у молодых людей были полиэтиленовые пакеты, рядом лежали шарики с закисью азота.

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Богданович был гроссмейстером и чемпионом Украины по быстрым шахматам, несколько дней назад он выступил за Россию в интернет-матче против Украины. После этого 27-летний гроссмейстер из Одессы подвергся резкой критике и даже оказался в базе "Миротворца".