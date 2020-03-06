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Все про:МИД (5329) Москва (2697) Россия (75121) смерть (6488) шахматы (120) Богданович (2)

 МИД подтвердил смерть шахматистов Богдановича и Вернигоры в Москве

Дипломаты установили контакт с родственниками умерших украинских шахматистов. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза, ее проведут в Москве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По информации посольства Украины в Российской Федерации, в одном из домов в г. Москва были обнаружены тела двух граждан Украины. Тела умерших находятся в морге г. Москва, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза и установлена причина смерти. Контакт с родными умерших установлен", — сообщили в МИД.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в квартире в столице РФ нашли мертвыми известного 27-летнего шахматиста Станислава Богдановича и его 18-летнюю подругу Александру Вернигору. На голове у молодых людей были полиэтиленовые пакеты, рядом лежали шарики с закисью азота.

Читайте также: Тела выступавшего за РФ одесского гроссмейстера Богдановича и его подруги нашли с пакетами на головах в квартире в Москве. ФОТО

Богданович был гроссмейстером и чемпионом Украины по быстрым шахматам, несколько дней назад он выступил за Россию в интернет-матче против Украины. После этого 27-летний гроссмейстер из Одессы подвергся резкой критике и даже оказался в базе "Миротворца".

Источник: https://censor.net.ua/n3179979
 
   
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Наркоманы и предатели...не жалко ни разу...
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не нужно было за рашу играть и жить с подругой в мацкве
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Много шахматных ярких побед ребятам!
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Що їм хочеться побажати, здоров"я головне, і ще раз здоров"я ! Ну і вдачі, хоча ви головний приз таки виграли.
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Злякалися коронавірусу і понадівали пакети на голови ! Зрадникам- собача смерть!
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задохнулись из-за отсутсвия воды в крымсом канале...
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Этот урок, надеюсь, пойдет им толька на пользу...
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Они поверили мокшанским глазам..
МИД подтвердил смерть шахматистов Богдановича и Вернигоры в Москве - Цензор.НЕТ 933
Кстати, неплохая эпитафия МИД подтвердил смерть шахматистов Богдановича и Вернигоры в Москве - Цензор.НЕТ 4457
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Самоліквідувалися. Молодці. Всі б так хто за москву грають проти України.
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А нефть тем временем пробила отметку 46....
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молодость красіт?... не тот случай

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ЗАНЯТИЯ ШАХМАТАМИ В ПАРАШЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ:
МИД подтвердил смерть шахматистов Богдановича и Вернигоры в Москве - Цензор.НЕТ 6614
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"Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза, ее проведут в Москве" МИД подтвердил смерть шахматистов Богдановича и Вернигоры в Москве - Цензор.НЕТ 6833 . Дальше все понятно. Кремация в той же Мацкве и в Украину вернут только урны с прахом МИД подтвердил смерть шахматистов Богдановича и Вернигоры в Москве - Цензор.НЕТ 4881
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Карьера наркоманов закончилась очень быстро.
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вот вообще не жалко всех этих заробитчан которые ездят к оккупанту на зароботки..
для меня что штукатуры, что шахматисты в москве с Украины одинаковые собаки
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Земля им стекловатой. Хер на них. Пусть эти помои зароют в ********
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не шкода .так би зі всіма. хто проти України...
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Ну что ,выступили за кацапов?)) Чёрный ящик в студию)))
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