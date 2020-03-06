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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На Сумщине мошенники, сидя в СИЗО, выманили у граждан 300 тыс. грн, представляясь сотрудниками банков, - Нацполиция. ФОТО

В Сумской области полиция разоблачила группу мошенников, которые звонили из СИЗО под видом банковских сотрудников и выманивали деньги у граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Сумщине мошенники, сидя в СИЗО, выманили у граждан 300 тыс. грн, представляясь сотрудниками банков, - Нацполиция 01

Злоумышленники, представляясь работниками банков, звонили гражданам и сообщали, что с их карточек пытались незаконно снять средства. Чтобы в дальнейшем обезопасить себя от мошенников и установить дополнительные меры безопасности, пострадавшим предлагалось позвонить якобы в службу безопасности финучреждения или юридический отдел.

Во время общения граждане предоставляли свои персональные данные, номер карты и ее пинкод или сразу вводили на клавиатуре телефона данные карточки. После проведения необходимых операций, номера телефонов граждан сразу блокировались. Для получения денег мошенники использовали банковские карточки лиц, находящихся в СИЗО.

На Сумщине мошенники, сидя в СИЗО, выманили у граждан 300 тыс. грн, представляясь сотрудниками банков, - Нацполиция 02

По результатам анализа материалов уголовных производств и комплекса проведенных оперативных мероприятий было установлено, что мошенническую схему организовали лица, находящиеся в следственном изоляторе. В дальнейшем правоохранители при содействии руководства исправительного учреждения установили непосредственного организатора и участников.

Находясь в СИЗО, мужчина, имея авторитет и влияние на заключенных, привлек их к преступной деятельности. Организатор непосредственно контролировал деятельность сокамерников, аккумулировал и распределял средства, полученные от доверчивых граждан. Часть этих средств передавалась в так называемый криминальный "фонд". Другие участники группировки звонили гражданам, а в целях конспирации даже меняли голос на женский, снимали средства с карточек и передавали их часть криминальным авторитетам, которые находились на свободе.

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На Сумщине мошенники, сидя в СИЗО, выманили у граждан 300 тыс. грн, представляясь сотрудниками банков, - Нацполиция 03

В настоящее время следствием доказана их причастность к совершению не менее 20 фактов мошенничества. По указанной схеме фигурантам удалось завладеть средствами граждан на сумму более 300 тыс. гривен. Среди пострадавших - жители Киева и нескольких областей.

На Сумщине мошенники, сидя в СИЗО, выманили у граждан 300 тыс. грн, представляясь сотрудниками банков, - Нацполиция 04

Правоохранители провели санкционированные обыски в камерах фигурантов и по месту жительства других участников преступной схемы. Изъяты мобильные телефоны, сим-карты разных операторов, "черновые" записи, банковские карты и другие запрещенные вещи.

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На Сумщине мошенники, сидя в СИЗО, выманили у граждан 300 тыс. грн, представляясь сотрудниками банков, - Нацполиция 05

Сейчас организатору и его четырем соучастникам, которые находятся в следственном изоляторе, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3179975
 
 
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Тю. Оно мошеннікі через тєлєвізор ізбралісь в українську владу...
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доля аваковских в делюге покрыта мраком...
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без начальства сизо это произойти не могло..
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Они и мне звонили. Я сразу понял, жулики.
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"телефоны граждан блокировались" можно тут поподробнее?
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переписывали данные мобильного владельца карты на чистую СИМку... а вперед!
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