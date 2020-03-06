 Перемирие между Россией и Турцией - временное, - Der Spiegel

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Президенты России и Турции пытались прийти к согласию почти 6 часов. Три из них они общались лично. Результатом стало не новое решение, а фактически поправки Москвы к уже существующим договоренностям с Анкарой.

По результатом переговоров в провинции Идлиб наступает режим прекращения огня. Вдоль стратегически важной трассы М-4 будет создан так называемый "коридор безопасности". С 15 марта должны начаться совместные российско-турецкие патрулирования в районе этой трассы.

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Фактически Россия может похвастаться тем, что закрепила новый статус-кво. Турция потеряла часть территорий, которые контролировала еще в начале 2020 года. Эти территории захватила армия режима Башара Асада. Контрольные пункты турецких войск теперь будут заблокированы. К тому же, Москва теперь получила доступ к важной трассе М-4, которую Анкара контролировала до конца 2019 года.

Издание отмечает, что Россия пока не настаивает на том, чтобы Асад контролировал всю территорию Сирии. Но это не означает, что она готова смириться с долговременным особым статусом для Идлиба. Скорее всего, перемирие между Путиным и Эрдоганом – это лишь временное решение заморозить войну на севере Сирии.

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Также это сигнал автократов к Западу в духе: "Мы до сих пор договариваемся без вас". Но Турция и Россия по-разному оценивают текущую ситуацию. Поэтому опасная конфронтация между ними не исключена. Москва до сих пор обвиняет Эрдогана в том, что он помогает исламистским боевикам в Идлибе. Убийство более 30 турецких солдат в ходе авиаудара, который приписывают Асаду, Москва выставляет как "способ поставить Анкару на место".

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В свою очередь, Эрдоган до сих пор считает север Сирии своей зоной влияния. Он также считает себя не просто тем, кто сдерживает Асада, но и защитником всех, кто убегает от сирийского диктатора. В четверг Эрдоган подчеркнул, что именно Асад несет ответственность за миллионы беженцев. Мирное население Идлиба вздохнет с облегчением после прекращения боев. Но вряд ли около миллиона беженцев в приграничных районах начнут возвращаться в провинцию. Путин и Эрдоган заключали много сделок. Но выполняли они их только так, как им было выгодно и удобно. Поэтому вопрос лишь в том, как долго продлится нынешнее прекращение огня.

Напомним, 5 марта Эрдоган и Путин согласовали документ о нормализации в Идлибе. Он предусматривает прекращение огня с полуночи 6 марта.