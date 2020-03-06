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 Общество
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 Из-за роста числа инфицированных коронавирусом с 7 марта на КПВВ на Донбассе вводятся временные ограничения, - штаб ОС

В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенными силами на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 07.00 7 марта 2020 г вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС.

"Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и, в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущение занесения коронавируса на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией, будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.

"В случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией у лиц, следующих со временно оккупированных территорий и не имеющих регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, таким лицам не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ", - сообщили в штабе.

А граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории, командование Объединенных сил призывает без крайней необходимости не посещать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.

"Сообщаем, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях российско-оккупационные администрации не смогут взять ее под контроль за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала и специализированного оборудования и медикаментов", - подчеркнули в штабе ОС.

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Из-за роста числа инфицированных коронавирусом с 7 марта на КПВВ на Донбассе вводятся временные ограничения, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179965
 
   
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ой ли.?.. кормильцы нескончаемым потоком...
Из-за роста числа инфицированных коронавирусом с 7 марта на КПВВ на Донбассе вводятся временные ограничения, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 232

Из-за роста числа инфицированных коронавирусом с 7 марта на КПВВ на Донбассе вводятся временные ограничения, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3535

....
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Что ж они прут-то прямо в 'пасть фашизму' ?
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Закрыть дамбасам все ворота на территории где люди живут.
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...закройте нафиг все эти переходы на карантин ...
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та тож нашилюды ! они же у нас пенсии и регресс получают .. так пусть хоть взамен больше вируса привезут !
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дайте (в)на крым воду, в которую окунули депутата волошина
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А как же наши люди будут получать пенсии??? Из-за роста числа инфицированных коронавирусом с 7 марта на КПВВ на Донбассе вводятся временные ограничения, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6134
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В ОРДЛО тільки мона пропускати..з температурою та
іншими ознаками хвороби...
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ой ли.?.. кормильцы нескончаемым потоком...
Из-за роста числа инфицированных коронавирусом с 7 марта на КПВВ на Донбассе вводятся временные ограничения, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 232

Из-за роста числа инфицированных коронавирусом с 7 марта на КПВВ на Донбассе вводятся временные ограничения, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3535

....
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Что ж они прут-то прямо в 'пасть фашизму' ?
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Так вроде бы нет никакого короновируса. Это все приснилось. А теперь все закрывают, запрещают, законы хотят всякие принять. Или это не сон, а тупая зеленая власть, которая не понимает ничего вообще ни в чем? Ась, зебилы? Есть вирус или нет?
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вопрос лишь времени! зажиточные кормильцы с лугандона нередко отправляются в путешествия в ом числе до Влохов в Италию на закупы
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Закрыть дамбасам все ворота на территории где люди живут.
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