 Общение с контактировавшим с больным коронавирусом Волошиным не угрожает здоровью депутатов, - Минздрав успокоил нардепов

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе МОЗ, передает Цензор.НЕТ.

"Он (Волошин. - Ред.) находится не в больнице, это (самоизоляция) его добровольное и правильное решение. По медицинским показателям он не нуждался в другом. Сейчас нет никаких рисков для депутатов, которые общались с этим депутатом. Согласно протоколам, госпитализируют тех, кто имеет симптомы ОРВИ и у кого не подтвердились результаты ОРВИ (тесты на грипп типа А и В. - Ред.). Минздрав рекомендует соблюдать правила гигиены, мыть руки", - сказали в пресс служба МОЗ.

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Напомним, нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас в реанимации.