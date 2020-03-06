 Общение с контактировавшим с больным коронавирусом Волошиным не угрожает здоровью депутатов, - Минздрав успокоил нардепов

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе МОЗ, передает Цензор.НЕТ.
"Он (Волошин. - Ред.) находится не в больнице, это (самоизоляция) его добровольное и правильное решение. По медицинским показателям он не нуждался в другом. Сейчас нет никаких рисков для депутатов, которые общались с этим депутатом. Согласно протоколам, госпитализируют тех, кто имеет симптомы ОРВИ и у кого не подтвердились результаты ОРВИ (тесты на грипп типа А и В. - Ред.). Минздрав рекомендует соблюдать правила гигиены, мыть руки", - сказали в пресс служба МОЗ.
Напомним, нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас в реанимации.
что будет с нашим бубочкой ?
я не Маруся-София, но должен предупредить преЗика, что короавирус смертелен для людей в белых рубашках....
"бессмертный полк" автоматически превращается, превращается в "битву мертвецов"
😜
уточните пожалуйста, а на бубочку это распространяется ?
но вирус то этого не знает ))))
Хотелось бы выяснить , от какого вирусоносителя подхватил заразу господин Рейтцер, и как давно это было.
а чего не угрожает? обоснуйте! не на уровне - х/з... а по мед.статистике (хотя бы ))))
надо включить телевизор
Krychek
Хайпожор уровня БОГ!
Журналист из Ирана Хамед Кашани заявил недавно, что был бы не против заразиться коронавирусом. "Можно было бы посмеяться над этим и хайпануть", - написал он.
Заразился, посмеялся и умер пару дней назад.
многие не знают и не верят - они, мля, не тока не заражаются а еще и изцеляют прикосновением...
а також лабораторного..
з першого разу сказати-здоровий,проїзжай за допомогою термометра навіть може лише наш прикордонник