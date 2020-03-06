 Состояние инфицированного коронавирусом жителя Черновцов стабильное, но симптомы все еще есть, - глава ОГА Осачук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом на брифинге заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
"Что касается больного, его состояние стабильное, но симптомы все еще есть", - сказал он.
Глава ОГА также заявил, что тест-систем на коронавирус пока нет ни в одной области, кроме Киева. По его словам, 12 марта они должны поступить в Украину, тогда их получит и Черновицкая область.
Осачук добавил, что из Евросоюза они получили гуманитарную помощь: "Это кровати, мебель, матрасы, постельное белье и медицинское оборудование. Это все на условиях самовывоза".
"Мы рекомендуем закрывать и переносить представления в филармонии, театрах, кинотеатрах. Но все это - с надеждой на сознание черновчан", - подытожил он.
«В ДНР утвердили русский язык в качестве единственного государственного.
Русский язык признан единственным государственным на территории Донецкой народной республики. Соответствующее изменение внесено в Конституцию республики по решению Народного совета ДНР. »
Как сообщают местные СМИ, Народный совет республики внес изменения в статью 10 Конституции ДНР в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного. Предложение о внесении изменений внес глава ДНР Денис Пушилин. Решение было принято единогласно. Ранее Конституция ДНР в качестве государственного языка определяла русский и украинский языки. »
тобто шансы плюнуть в рыло монике збэригаються?
Об этом сообщает "Черновицкий луч"
Так, известно, что речь о кандидате Викторе Дороше.
Во время конкурса ему стало плохо, он потерял сознание. По предварительным данным, из-за инсульта. Мужчину госпитализировали, однако он умер в реанимации.
На сайте Черновицкой областной клинической больницы указано, что Виктор Дорош являлся врачом-хирургом высшей квалификации и работал в хирургическом отделении больницы.