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 Состояние инфицированного коронавирусом жителя Черновцов стабильное, но симптомы все еще есть, - глава ОГА Осачук

Украинец в Черновцах, зараженный коронавирусом, находится в стабильном состоянии, но симптомы COVID-19 у него все еще есть.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом на брифинге заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Что касается больного, его состояние стабильное, но симптомы все еще есть", - сказал он.

Глава ОГА также заявил, что тест-систем на коронавирус пока нет ни в одной области, кроме Киева. По его словам, 12 марта они должны поступить в Украину, тогда их получит и Черновицкая область.

Осачук добавил, что из Евросоюза они получили гуманитарную помощь: "Это кровати, мебель, матрасы, постельное белье и медицинское оборудование. Это все на условиях самовывоза".

"Мы рекомендуем закрывать и переносить представления в филармонии, театрах, кинотеатрах. Но все это - с надеждой на сознание черновчан", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Люди с симптомами заболевания боятся обращаться к врачам из-за страха перед агрессивной реакцией соседей, - глава Черновицкой ОГА Осачук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3179963
 
 
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У жовні в ОРДЛО вибори? Ну, ну.
«В ДНР утвердили русский язык в качестве единственного государственного.
Русский язык признан единственным государственным на территории Донецкой народной республики. Соответствующее изменение внесено в Конституцию республики по решению Народного совета ДНР. »
Как сообщают местные СМИ, Народный совет республики внес изменения в статью 10 Конституции ДНР в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного. Предложение о внесении изменений внес глава ДНР Денис Пушилин. Решение было принято единогласно. Ранее Конституция ДНР в качестве государственного языка определяла русский и украинский языки. »
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Шариковы и Швондеры "резвятся"....- а "наш" голова РНБО про це доложив хОлобороьбко.... Состояние инфицированного коронавирусом жителя Черновцов стабильное, но симптомы все еще есть, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 1699
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він просто не з тими товаришуе, та не тим "лічиться" - наша Компанія поставила би його на "ноги" за 5-ть днів...
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симптомы все еще есть?
тобто шансы плюнуть в рыло монике збэригаються?
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Тестов нет, поэтому коронавируса нет. Вот и чудненько.
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В пятницу, 6 марта, в Черновцах во время конкурса на должность главврача областной клинической больницы умер один из кандидатов.
Об этом сообщает "Черновицкий луч"
Так, известно, что речь о кандидате Викторе Дороше.
Во время конкурса ему стало плохо, он потерял сознание. По предварительным данным, из-за инсульта. Мужчину госпитализировали, однако он умер в реанимации.
На сайте Черновицкой областной клинической больницы указано, что Виктор Дорош являлся врачом-хирургом высшей квалификации и работал в хирургическом отделении больницы.
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хвилюватись за "посади" - читай гроші...., того не варто... лише 52 роки - Жити та Творити ...
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Не считая проломленной камнем головы?
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