 Побуду дома до получения результатов тестов, - нардеп от ОПЗЖ Волошин, контактировавший с больным коронавирусом

"Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные. В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, потому, чтобы в соответствии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечет 14 дней после моего 30-минутого общения с господином Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше - значит, буду свободным человеком раньше", - написал нардеп на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Волошин 27 февраля встретился с депутатом Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером, которого позже госпитализировали в реанимацию с коронавирусом.
"Уважаемому депутату Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люку Райтцеру 68 лет. Не так давно он перенёс операцию. Не нужно быть инфекционистом, чтоб понимать, что мы с ним в совершенно разных группах риска. На момент нашей беседы совершенно никаких симптомов (кашля, насморка) у него не было", - отметил нардеп.
всю фракцию ОПЗЖ во главе с Рувиновичем нужно дорезать (чтоб не пропадали зря) и пусть на корм для домашних животных
Мало того, сивочолий і бубочка руки потиснули, а при епідемії цього ні в якому разі НЕ МОЖНА робити!)
к нему и ты цепляешься постоянно, и портнов, и вся кацапо-лугандонская мерзость,
но организм окреп к цеплянию разной заразы
Сергій Стерненко
28 хв ·
Нардеп від ОПЗЖ Волошин контактував з французьким депутатом, який захворів на коронавірус.
У зв'язку з цим необхідно негайно прийняти кілька важливих рішень:
1) Відправити Волошина до його фракції на дружню зустріч з обов'язковим рукопотисканням (чи що вони там одне одному тиснуть)
2) Ізолювати всю фракцію ОПЗЖ разом із друзями Волошина Бужанським, Дубінським, Шевченком, Брагарем та Смаглюк
3) Помістити фракцію ОПЗЖ і згаданих осіб на літак
4) Відправити літак з ОПЗЖшниками і їх друзями до Москви із оіфційним дружнім візитом, який включатиме спільне чаювання та похід в сауну
5) Не пускати потім їх всіх назад
6) Перекрити кордон з РФ
7) Чекати
Оторвись по полной
гандпрезерватив из ее партии за нее не квакнул.... прямо хроники из жизни рептилий!
мог бы спокойно цёмкать у рабиновича с кивой...навига ему эта экзотика с французкими райтцерами?
чы то оно назло слугам народа?
1. зажоп
2. слуги кремля
3. разные внефракционные и рыги
4. родина
5. голос
6. ес
Отправил посылку с книгой "Справочник ядовитых грибов. Издание 2-е исправленное и дополненное"
Это на случай отрицательных результатов. Нужен адрес во Франции. Тоже отправлю.