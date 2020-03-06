EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  2045  66
Материалы по теме:
Все про:COVID-19 (548) Волошин Олег (1)

 Побуду дома до получения результатов тестов, - нардеп от ОПЗЖ Волошин, контактировавший с больным коронавирусом

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин сообщил, что останется в изоляции до получения результатов экспресс-тестов на коронавирус.

"Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные. В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, потому, чтобы в соответствии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечет 14 дней после моего 30-минутого общения с господином Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше - значит, буду свободным человеком раньше", - написал нардеп на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Волошин 27 февраля встретился с депутатом Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером, которого позже госпитализировали в реанимацию с коронавирусом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас в реанимации

"Уважаемому депутату Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люку Райтцеру 68 лет. Не так давно он перенёс операцию. Не нужно быть инфекционистом, чтоб понимать, что мы с ним в совершенно разных группах риска. На момент нашей беседы совершенно никаких симптомов (кашля, насморка) у него не было", - отметил нардеп.

Побуду дома до получения результатов тестов, - нардеп от ОПЗЖ Волошин, контактировавший с больным коронавирусом 01
Побуду дома до получения результатов тестов, - нардеп от ОПЗЖ Волошин, контактировавший с больным коронавирусом 02

Источник: https://censor.net.ua/n3179958
 
 
 Топ комментарии
 
та не в раду иди обними побольше колег.....
 показать весь комментарий
 
Мирной им земли над головой
 показать весь комментарий
 
кладбище твой дом, мразь кацапская !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
поздно ребята ! Побуду дома до получения результатов тестов, - нардеп от ОПЗЖ Волошин, контактировавший с больным коронавирусом - Цензор.НЕТ 2780

всю фракцию ОПЗЖ во главе с Рувиновичем нужно дорезать (чтоб не пропадали зря) и пусть на корм для домашних животных
 показать весь комментарий
 
 
жінку попроси дозволити Скалецька щоб поняньчила
 показать весь комментарий
 
ты осторожнее с высказываниями - могут привлечь за жестокое обращение с животными
 показать весь комментарий
 
 
и не говори.. зачем такие жертвы? пусть валит к своим в СН-ОПЗЖ и проводят круглосуточные совещания.. можно и без табу)
 показать весь комментарий
 
 
Не только в зраду а и в офис тоже пусть сходит с обнимашками.
 показать весь комментарий
 
А він під час голосування за уряд в Раді був? Тоді всіх 450 депутатів треба ізолювати, а ще міністрів і Зе!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так там і святий сивочолий гетьман був. Його також, что "короно-вірус" до святих не чіпляється?
 показать весь комментарий
 
Я ж написав, всі 450 депутатів! Чи скільки їх там зараз без ОРДЛО? 430-435?

Мало того, сивочолий і бубочка руки потиснули, а при епідемії цього ні в якому разі НЕ МОЖНА робити!)
 показать весь комментарий
 
 
зебил, перечитай сообщение ещё раз, возьми калькулятор в руки, сравни цифры, если с первого раза не доходит до твоего органа, который выполняет функции мозга.
 показать весь комментарий
 
 
та он привыкший.

к нему и ты цепляешься постоянно, и портнов, и вся кацапо-лугандонская мерзость,

но организм окреп к цеплянию разной заразы
 показать весь комментарий
 
 
а чего это ты бубочку исключил?он тоже по залу шлёндрал,лёху гончаренко вылавливал Побуду вдома до отримання результатів тестів, - нардеп від ОПЗЖ Волошин, який контактував із хворим на коронавірус - Цензор.НЕТ 7716
 показать весь комментарий
 
Як це? Повторюю: "Тоді всіх 450 депутатів треба ізолювати, а ще міністрів і Зе!"
 показать весь комментарий
 
Не зря съездил во Францию, АДНАЗНАЧНо. Великое дело сделал для Опзж
 показать весь комментарий
 
 
то есть голосование могло проходить под влиянием вируса, необходимо переголосование.
 показать весь комментарий
 
 
кладбище твой дом, мразь кацапская !
 показать весь комментарий
 
 
Не пусть пойдет и расцелует медведчука бойко и других патриотов опзж
 показать весь комментарий
 
 
дикий кипиш и шабаш, это он об чем. Сам создал, и раздул, и в изоляцию, прямо ленин в шалаше.
 показать весь комментарий
 
 
В гробу побудь. У белых тапках. Вместе со всем своим блоком.
 показать весь комментарий
 
 
достаточно мавзолей посетить, с дружественным визитом.
 показать весь комментарий
 
Дайте йому хтось закису азоту, - кажуть допомагає від москвофільства.
 показать весь комментарий
 
 
открывайте глаза - зеленые с опезеже - вам в них письнут - струей мощной))))
 показать весь комментарий
 
 
надеюсь он по старой хохлятской привычке сунет взятку, что бы анализы побыстрее признали годными и махнет сразу в Раду
 показать весь комментарий
 
 



Сергій Стерненко
28 хв ·

Нардеп від ОПЗЖ Волошин контактував з французьким депутатом, який захворів на коронавірус.
У зв'язку з цим необхідно негайно прийняти кілька важливих рішень:
1) Відправити Волошина до його фракції на дружню зустріч з обов'язковим рукопотисканням (чи що вони там одне одному тиснуть)

2) Ізолювати всю фракцію ОПЗЖ разом із друзями Волошина Бужанським, Дубінським, Шевченком, Брагарем та Смаглюк
3) Помістити фракцію ОПЗЖ і згаданих осіб на літак
4) Відправити літак з ОПЗЖшниками і їх друзями до Москви із оіфційним дружнім візитом, який включатиме спільне чаювання та похід в сауну
5) Не пускати потім їх всіх назад
6) Перекрити кордон з РФ
7) Чекати
 показать весь комментарий
 
 
Сколько же гнид на содержании...дома он побудет
 показать весь комментарий
 
 
Та брось заморачиваться! Сходи в гости к Рабиновичу, Медведчуку, Портнову, зайди в налоговую, в офис преза, прокуроров и ментов - сколько той жизни!
Оторвись по полной Побуду вдома до отримання результатів тестів, - нардеп від ОПЗЖ Волошин, який контактував із хворим на коронавірус - Цензор.НЕТ 9657
 показать весь комментарий
 
 
в данной ситуации, красиво было сказать, останусь на рабочем месте до последнего.
 показать весь комментарий
 
 
Верно.Свои подсидят,спишут.Зоряна вон,с карантина вышла уже не министром. Побуду вдома до отримання результатів тестів, - нардеп від ОПЗЖ Волошин, який контактував із хворим на коронавірус - Цензор.НЕТ 614
 показать весь комментарий
 
 
зоряну в Санжарах лишили министерства! О как бывает. оказывается! И ни один ганд презерватив из ее партии за нее не квакнул.... прямо хроники из жизни рептилий!
 показать весь комментарий
 
 
ну если так, то тогда пусть и его муж с ним в изоляции дома сидит.
 показать весь комментарий
 
ОПЗЖ --источник заразы потому что лижут всякую дрянь.
 показать весь комментарий
 
дикий кипиш и шабаш?
мог бы спокойно цёмкать у рабиновича с кивой...навига ему эта экзотика с французкими райтцерами?
чы то оно назло слугам народа?
 показать весь комментарий
 
вероятность заражения в порядке убывания
1. зажоп
2. слуги кремля
3. разные внефракционные и рыги
4. родина
5. голос
6. ес

Побуду вдома до отримання результатів тестів, - нардеп від ОПЗЖ Волошин, який контактував із хворим на коронавірус - Цензор.НЕТ 5289
 показать весь комментарий
 
 
Слабак, нормальный пацан должен стремиться на роботу, обнять коллег, поделиться своими проблемами, что бы поддержали и словом и делом.
 показать весь комментарий
 
 
Побуду дома до получения результатов тестов

Отправил посылку с книгой "Справочник ядовитых грибов. Издание 2-е исправленное и дополненное"
Это на случай отрицательных результатов. Нужен адрес во Франции. Тоже отправлю.
 показать весь комментарий
 
"Побуду дома до получения результатов тестов, - нардеп от ОПЗЖ Волошин, контактировавший с больным коронавирусом" - что значит "побуду дома", всех забирают в инфекционку, а этого козла почему то оставили дома, или он уже живёт в резервации, как социально опасный, во всех отношениях, элемент.
 показать весь комментарий
 
За таку дурню, що витворив Волошин, потрібно ізолювати в одиночну камеру. Надовго.
 показать весь комментарий
 
 
Ну уж нет, подыхать так подыхать.Кабздон, что просто так решил устроить концерт в своем котле,по поводу твоего прибытия,бужининского , дубининского и Ко.?
 показать весь комментарий
 
Не надо !иди на работу в верховну раду,поздоровайся со всеми за ручку!!!а вось народу украины повезет! Вы все там в ВР повыздыхаете!
 показать весь комментарий
 
пздуй на работу , бездельник хренов . и не забудь там по обниматься с коллегами , поцеловаться , у вас в раде так принято .
 показать весь комментарий
 
Какой смелый, нет, какой мужыственный шаг!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх