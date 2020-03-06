 ВВП Украины в январе сократился на 0,5% впервые с 2016 года. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает на странице в сети Facebook, экономист Владимир Компаниец. передает Цензор.НЕТ.

"Да ладно, этого же просто не может быть, правительство Гончарука последние 6 месяцев рассказывало о победах в экономике с "замечательными темпами прироста ВВП", а тут бац, первый день нового правительства и уже по расчетам Минэкономики реальный ВВП в январе упал на 0,5 %", - отметил он.

По его словам, это будет "первым снижением реального ВВП за последние 49 месяцев".

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