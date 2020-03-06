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 Политика Украины
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Все про:Нацсовет_ТРВ (472) проверка (640) Сорос (129) ZIK (14)

 Нацсовет по ТРВ проверит телеканал ZIK из-за телемарафона "Тхне Соросом"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую выездную проверку телеканала ZIK.

Об этом сообщается на сайте регулятора, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение принято на заседании Нацсовета 6 марта.

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Телеканал проверят на предмет соблюдения норм законодательства о запрете распространения языка ненависти, необъективной информации, посягательстве на права и свободы человека.

В сообщении отмечается, что в Нацсовет обратился гражданин с жалобой на телемарафон "Тхне Соросом", который вышел в эфир ZIK 28 февраля. По мнению заявителя, программа содержала признаки манипуляции общественным сознанием и разжигания ненависти.

Регулятор после мониторинга пришел к выводу, что высказывания, которые звучали во время марафона, имеют признаки несоответствия ряду норм законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

Марафон "Тхне Соросом" на телеканале ZIK продолжался с 07.00 до 22.00 28 февраля.

Телеканал ZIK ранее принадлежал львовскому бизнесмену Петру Дыминскому. В 2019 году он продал его народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку, который, по данным СМИ, является партнером и близким соратником еще одного депутата от этой партии, пророссийского политика, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. 

Источник: https://censor.net.ua/n3179952
 
 
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ознайомтеся з біографією цього покидькаі з дивом дізнаєтесь що ця глиста "фішка" не тільки ******* ...
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Сорос вклав купу грошей в розвінчування постсовкових князьків, розжирілих за рахунок корупції та експлуатації своїх народів. За це його ненавидить ілітка і в нас і за поребриком.
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смердить шахраєм ...набагато нейтральніша назва ...а головне ПРАВДА
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Ты это о нашем галактическом президенте Монике Я не ЛОХ Оманской
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дыминский - быдло криворожское,якэ корчыло з себе галичанина...
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Г+Г когда проверят после "Порошенко убил своего брата"? https://www.youtube.com/watch?v=vNDmnRbxkGQ
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У нас уже 9 месяцев тхнет проросийским реваншем, а не Соросом
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Тхне новою порцією кацапської пропаганди
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вата наташи влащенко может пахнуть иначе?
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