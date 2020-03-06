 Нацсовет по ТРВ проверит телеканал ZIK из-за телемарафона "Тхне Соросом"

Об этом сообщается на сайте регулятора, передает Цензор.НЕТ.



Соответствующее решение принято на заседании Нацсовета 6 марта.

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Телеканал проверят на предмет соблюдения норм законодательства о запрете распространения языка ненависти, необъективной информации, посягательстве на права и свободы человека.



В сообщении отмечается, что в Нацсовет обратился гражданин с жалобой на телемарафон "Тхне Соросом", который вышел в эфир ZIK 28 февраля. По мнению заявителя, программа содержала признаки манипуляции общественным сознанием и разжигания ненависти.



Регулятор после мониторинга пришел к выводу, что высказывания, которые звучали во время марафона, имеют признаки несоответствия ряду норм законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".



Марафон "Тхне Соросом" на телеканале ZIK продолжался с 07.00 до 22.00 28 февраля.

Телеканал ZIK ранее принадлежал львовскому бизнесмену Петру Дыминскому. В 2019 году он продал его народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку, который, по данным СМИ, является партнером и близким соратником еще одного депутата от этой партии, пророссийского политика, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.