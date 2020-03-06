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 14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 марта, из Харьковского Военно-медицинского клинического центра Северного региона, осуществлена плановая медицинская эвакуация раненых в Винницу и Киев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве 01

Раненые проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военных к следующему этапу лечения.

Так, реанимационно-операционным самолетом Ан-26 "ВИТА" 8 раненых доставлены в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона в Виннице.

14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве 02

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14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве 03

Шестеро военных с боевой травмой (акубаротравма) прибыли в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный Военный Клинический Госпиталь" в Киеве железнодорожным транспортом.

14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве 04

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14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве 05

"Сейчас воины размещены в отделениях центров и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. Раненые обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков, состояние их здоровья определяется как стабильное", - говорится в сообщении.

14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве 06

Смотрите: Группа украинских военных прошла медицинскую реабилитацию в Болгарии, - Минобороны. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3179949
 
 
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что вы ерунду публикуете ?
воду в Крым подайте!
там гуманитарная катастрофа "украинцев", а не какие-то раненые укрокаратели
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А зеленые п...дары воду оккупантам собираются пустить
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А можно узнать, что значит "плановая"? Лучше бы экономика была плановой.
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монику комар укусит - сба 3 недели будет за ним гонятся пока не забьет падлюку....
14 раненых бойцов? - херня война....
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Все правильно,они нам убитых и раненых,а мы им воду в Крым.
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Эрдоган потеряв 50 убитыми, уконтропупил три тысячи ихтамнетов , и половину техники Сирийской, и вместо 40 км. зоны безопасности, получил 80 км., Сирийской территории в районе Идлиба, деньги от ЕС для размещения беженцев и боеприпасы от НАТО. Отведение войск на 6 км., от трассы М4 с обеих сторон. Вот это дело. Хотя в кацапских СМИ все равно визжат, что они паабидили. А у нас вот так, и вода в Крым...
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