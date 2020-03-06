 14 раненых военнослужащих эвакуированы из Харькова для дальнейшего лечения в Виннице и Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Раненые проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военных к следующему этапу лечения.

Так, реанимационно-операционным самолетом Ан-26 "ВИТА" 8 раненых доставлены в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона в Виннице.

Читайте: Украинский воин получил тяжелое ранение в результате сегодняшних обстрелов врага на Донбассе, - Минобороны

Шестеро военных с боевой травмой (акубаротравма) прибыли в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный Военный Клинический Госпиталь" в Киеве железнодорожным транспортом.

Читайте также: Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС

"Сейчас воины размещены в отделениях центров и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. Раненые обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков, состояние их здоровья определяется как стабильное", - говорится в сообщении.

Смотрите: Группа украинских военных прошла медицинскую реабилитацию в Болгарии, - Минобороны. ФОТО