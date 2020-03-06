 Нацсовет по ТРВ запретил трансляцию телеканала RTVi

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.
"6 марта Национальный совет своим решением признал, что содержание иностранной программы "RTVI", которая имеет юрисдикцию Королевства Испании, не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Поэтому она была удалена из перечня разрешенных для ретрансляции программ, что не позволяет отечественным провайдерам дальше распространять ее в сетях Украины", - говорится в сообщении.
Регулятор провел мониторинг его программного наполнения в период из 24 февраля по 1 марта 2020 года. В это время неоднократно было зафиксировано наличие нарушения части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которой не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
На канале регулярно появляются российские артисты из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности (Владимир Меньшов, Николай Цискаридзе, Михаил Пореченков). А 1 марта в одной из телепередач "RTVi" показали карту мира, где Крым был обозначен как территория России.
Напомним, в сентябре 2018 Национальный совет по вопросам телерадиовещания временно ограничил ретрансляцию на территории Украины телеканал RTVI за систематическое нарушение норм украинского законодательства.
Это маскировка и закос
Надо просто перестать пускать
Вы знаете, а Державна прикордонна служба України умеет удивлять. Вот правда. От души, друзья. Так бы всегда. Спасибо.
Алексей Пивоваров - вполне себе типичный русский либеральный журналист из серии "и вашим и нашим, не все же так однозначно". Лично для меня он перестал существовать после того, как по архивам его совместного с погибшим в ЦАР Расторгуева проекта "Срок" пересажали половину обвиняемых по Болотному делу. Сколько раз говорили идиотам - не снимайте лица, блин. Вы ж людей попересажаете. Неа. Как об стену горох. Уничтожить архив с записями, которые ФСБ однозначно использует как доказательство, пока менты тебе четыре часа пилят болгаркой дверь? Да вы что. Как можно.
В итоге в том числе и по их записям были вычислены люди и посажены.
Ну да бог с ним. Это их запоребриковые дела уже.
Я вот о чем.
Мне кажется, не надо объяснять, что если начинается война, лезть в войну - это долг журналиста. Что когда твоя страна нападает на соседнюю, бросить все и заниматься этой темой - это твоя прямая профессиональная обязанность. Даже если оставить в стороне просто гражданский долг - это твой непосредственный прямой долг профессиональный. Нет войны - снимаешь всякую хрень, какая мила твоему сердцу. Есть война - бросаешь все и едешь. Таков общественный договор между гражданами и журналистикой.
Ты не можешь "главное не пускать войну в свое сердце".
продавец винно-водочного отдела может. Ты - нет.
Ты обязан взять свою жопу в руки и запустить её на войну. И рассказывать, рассказывать, рассказывать.
О преступлениях. О пытках. Об убийствах. О нарушениях конвенций. О поставках вооружения. О судьбах пленных.
Но нет.
Эта либеральная журналистика вся как один отворачивает лицо, старательно пытаясь не замечать, не лезть, не "пересечь двойную сплошную".
Не дай бог!
Искусство вовремя уйти в сторонку.
Ни слова про моряков, про пленных, про пытки, про убийства, про крымских татар, про Сенцова хотя бы - уж эта тема почти разрешена в России.
Неа.
Зато интервью с Прилепиным, Чичваркиным, Познером.
Потрясающие журналистские расследования во время войны про то, кто и как зарабатывает на шмотках "Россия в шопе", почему погибла Доктор Лиза, невероятное по своей смелости расследование "Куда делись анекдоты" с ватным Галыгиным, зоозащитники против дрессировщиков и прочая подобного рода острейшая тематика в стиле "вейпы против сигарет".
Про Украину два видео.
Первое - про то, как живется в Донецке в условиях недовойны, сделанное для Пивоварова донецкими блогерами. Ну, вот у нас тут раньше было много дискотек, а теперь стало мало дискотек. По большому счету, все.
Второе - Пивоваров и Парфенов пьют вино на крыше какого-то московского элитного кабака и обсуждают Украину и выборы. Парфенов проиграл ?Пивоварову, что победит Зеленский.
Ну вот поспорили кто у аборигенов выиграет, пожали друг другу руки и пошли вместе распивать дорогое французское вино на крыше ресторана в метрополии с видом на храм христа спасителя.
Хоть бы такта хватило не выкладывать это все в общий доступ.
Неа.
Парфенов, кстати, тоже в марте в Киев собирается. С фильмом "Русские грузины".
Про русских, *****, грузин украинцам будет рассказывать московский хлыщ с бокалом вина с крыши в метрополии.
Ну и вообще. С 2013 по 2016 год Алексей Пивоваров работал продюсером и менеджером на канале СТС-Медиа. С 7 июня по 2 августа 2015 года являлся одним из ведущих телепроекта "Парк" на "Первом канале" с Ириной Муромцевой и Николаем Фоменко. В качестве независимого продюсера работал над документальными фильмами и телепроектами для разных телеканалов России, в том числе и для НТВ.
Наш пострел везде поспел.
Война войной, но проекты на СТС, НТВ и Первом с кавалером медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени от 2018 года Николаем Фоменко по расписанию.
Ну, в общем, вполне себе такой либеральный журналист.
Главное не впускать в себя войну, не дай бог пересечь красную черту, и иногда, не очень часто, чтоб, не дай бог, не подумали чего, небольшая такая допустимая фронда.
Сегодня марш памяти Немцова. Вот уверен, все эти московские хлыщи будут там говорить хорошие правильные слова про честь, долг, Немцова, Политковскую...
Нет, не подумайте чего. Я не имею ничего против. Все лучше, чем Клейменов. Не подпевал хотя бы. И на том спасибо. Ну, хотел поработать на "Первом", ну не сложилось, ну ладно. Сложилось бы - поработал. Но не сложилось. Ладно.
Но раз уж просидел все шесть лет, засунув язык в жопу - сиди дальше.
Украина имеет полное право отказать в съемках про себя фильма в стиле "Как живут в Киеве в условиях недовойны, но, слава богу все закончилось, давайте теперь мир-дружба-жвачка".
Прям потоком хлынули. Мосты мир-дружба-жвачка наводить.
Мой вам совет. Не наводите с ними мосты. Ибо сами не заметите, как в очередной раз начнете с ними разговаривать, потом обсуждать общие темы, потом жать руки, потом обниматься, а потом станете Малоросией.
Опять.
Спросите у Грузии. В кресле председателя Парламента которой всего через десять лет после войны уже открывает ассамблею про православие какой-то российский депутат-коммунист.
недавно видел концерт уродца Лозы "Нооо, Мооой плод, где-то под Пермью живет.."..
я офигел, чесна говоря!