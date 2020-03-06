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 На Закарпатье вернувшуюся из Италии женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали в инфекционную больницу, - ОГА

Женщина 2 марта вернулась из турпоездки по Италии и обратилась в скорую с жалобой на высокую температуру. Ее доставили в областную инфекционную больницу, биоматериал отправили в Киев для тестирования на коронавирус.

Об этом в Facebook сообщает Закарпатская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером, 5 марта, в областную инфекционную больницу доставили женщину с высокой температурой. 2 марта она вернулась из Италии, была в туристическом туре. Позвонила в скорую, описала свое состояние. Медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу. Там ей провели вирусологические анализы, гриппа не обнаружили. Чтобы исключить подозрение на заболевание коронавирусом, для дальнейшего анализа, биоматериал женщины отправили в Киев. Сейчас состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет. Контактные лица находятся на домашней обсервации - под контролем эпидемиологов", - говорится в сообщении.

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На Закарпатье вернувшуюся из Италии женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали в инфекционную больницу, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179947
 
 
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