 Киллер ФСБ Смородинов приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство экс-участника АТО Мамчура

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Петр Шуклинов, передает Цензор.НЕТ.

"Смородинов - этнический русский, перебравшийся в Украину в подростковом возрасте. Воевал в составе террористических войск РФ на Донбассе, получил ранение и уехал в Москву. Там был завербован ветераном спецназа ФСБ Максимом Живило. Хотел вступить в ЧВК Вагнера и воевать в Сирии. Но был направлен в Украину уже в статусе наемного убийцы ФСБ. В Украине Смородинов охотился на бывших участников АТО, список которых ему передали в ФСБ. Он успел расстрелять Ивана Мамчура - восемь пуль на лестничной клетке. Мамчур был ветераном 3 полка спецопераций. Смородинов не расскаивается. Всем доволен. Считает, что выйдет по обмену и будет передан России", - рассказал журналист.

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"В Ровно завершился судебный процесс над Олегом Смородиновым, который признал себя виновным в убийстве начальника отдела Ривненского следственного изолятора Ивана Мамчура. Суд приговорил агента ФСБ Смородинова к 12 годам лишения свободы. Суд установил, что ранее дважды судимый гражданин Украины Смородинов в январе-феврале 2016 был завербован сотрудниками ФСБ в Москве. В сентябре 2016 после того, как бывший АТОшник Мамчур отказался работать на российские спецслужбы, Смородинов застрелил ее из пистолета в подъезде дома. За это киллер получил около 5 тысяч долларов и 300 тысяч российских рублей. Кроме того, сотрудники ФСБ обещали устроить его на работу в полицию оккупированного Крыма. Смородинов получил список украинских военных, которых он должен ликвидировать. На суде Смородинов признал свою вину", - пишут Факты.

Напомним, 37-летнего Ивана Мамчура, который работал в Ровенском следственном изоляторе майором внутренней службы, застрелили в сентябре 2016 в коридоре жилого дома.