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 Общество
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Все про:заказное убийство (100) киллер (130) ФСБ (1453) государственная измена (330)

 Киллер ФСБ Смородинов приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство экс-участника АТО Мамчура

Киллер ФСБ Олег Смородинов приговорен к 12 годам тюрьмы за госизмену в Ривном.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Петр Шуклинов, передает Цензор.НЕТ.

"Смородинов - этнический русский, перебравшийся в Украину в подростковом возрасте. Воевал в составе террористических войск РФ на Донбассе, получил ранение и уехал в Москву. Там был завербован ветераном спецназа ФСБ Максимом Живило. Хотел вступить в ЧВК Вагнера и воевать в Сирии. Но был направлен в Украину уже в статусе наемного убийцы ФСБ. В Украине Смородинов охотился на бывших участников АТО, список которых ему передали в ФСБ. Он успел расстрелять Ивана Мамчура - восемь пуль на лестничной клетке. Мамчур был ветераном 3 полка спецопераций. Смородинов не расскаивается. Всем доволен. Считает, что выйдет по обмену и будет передан России", - рассказал журналист.

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"В Ровно завершился судебный процесс над Олегом Смородиновым, который признал себя виновным в убийстве начальника отдела Ривненского следственного изолятора Ивана Мамчура. Суд приговорил агента ФСБ Смородинова к 12 годам лишения свободы. Суд установил, что ранее дважды судимый гражданин Украины Смородинов в январе-феврале 2016 был завербован сотрудниками ФСБ в Москве. В сентябре 2016 после того, как бывший АТОшник Мамчур отказался работать на российские спецслужбы, Смородинов застрелил ее из пистолета в подъезде дома. За это киллер получил около 5 тысяч долларов и 300 тысяч российских рублей. Кроме того, сотрудники ФСБ обещали устроить его на работу в полицию оккупированного Крыма. Смородинов получил список украинских военных, которых он должен ликвидировать. На суде Смородинов признал свою вину", - пишут Факты.

Напомним, 37-летнего Ивана Мамчура, который работал в Ровенском следственном изоляторе майором внутренней службы, застрелили в сентябре 2016 в коридоре жилого дома.

Киллер ФСБ Смородинов приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство экс-участника АТО Мамчура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179939
 
 
 Топ комментарии
 
100 пудов Моника обменяет его на какого -нибудь скрытого сепара из Даунбасса
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не кипешуй.

отдадут его в течение месяца.

поменяют на друзей Сивохо
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12 за убийство мало - умножить на 7 - самое то будет.....
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12 років , це по зєльонківськи - до квітня 2020 року.
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и номер для донатов...
глаза раззуйте - нормально сепары мотают...никто даунов не щимит.
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видос есть с замазанным фейсом https://youtu.be/UwBPHsQlSbg
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Почему я должен кормить хрюССкого за свои налоги 12 лет?
Разобрать на органы, для участников ДТП Украинцев.
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не кипешуй.

отдадут его в течение месяца.

поменяют на друзей Сивохо
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12 за убийство мало - умножить на 7 - самое то будет.....
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портнов этномокше субсидии выбъет через свежего прокурора...
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И да, все с фамилией на -ов это враги, рано или поздно в них проснётся хрюССкий, помните.
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...чудеса какие то творятся в стране, и на обмен пойдет наверно убийца этот..?..жесть!
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Смородинов не расскаивается. Всем доволен. Считает, что выйдет по обмену и будет передан России", - рассказал журналист. Источник: https://censor.net.ua/n3179939
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слюнявить денюжку - фамилия и слюни чьи? - не важно....
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у нас же для етого врио генпрокуроское?
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Расстрелять! Если мы не станем жестокими - ***** будет в выиграше всегда.
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А щоб ти сказав якби його прийшлось мінять на твого полоненого сина?
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в лесополосе при попытке к бегству..... таких не меняют.....
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Якщо таких убивць обмінюють, то нема сенсу брати їх живими.
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100 пудов Моника обменяет его на какого -нибудь скрытого сепара из Даунбасса
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От прочитанного стало противно.12 лет за целенаправленное убийство участника АТО- это как?
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зеленое гавнище в стране - ето окупация....
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Ви наївні! Навіть я знаю, що га зонах всі вертухаі продажні, сцикливі і ватні. Всі. Буде сидіти в гуртожитку.
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Получается,что Мамчур успешно провел время в АТО - честь ему и хвала!
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Существуют условия содержания пыжиков которые похуже смертной казни, но это правда в раше в "чёрном дельфине" (кому интересно гугляните),а у нас по сравнению с их тюрьмой рай, ну а в Европе вообще просто гигарай
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Ну а смородине получается вообще дали мизер
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Єдиний вихід-розстріл при затриманні і про це повинні всі знати. Для цього потрібні патріоти у владі але хто їх туди пустить?! Сам дикий нарід і не допустить.
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Зеленорылая тварь внесет в обменный список!
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Может несчастный случай с ним произойдет? А иначе точно обменяют....
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Даздравствует самый гуманный суд в мире! И на обмен. Пацану работать надо.
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ПОЧЕМУ не пожизненное?
На кол таких судей. Где команда ЗЕ смотрит? Почему наши дают такой маленький срок???
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И всего кацапу 12 лет?! Что бы 15 получить,надо наверное сказать,что Зеленский не бессмертный, и при этом быть волонтером.
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Блеать, для меня этнический русский звучит как горячий лед, чистое говно и т.д. Ну что за херня такая, это, *****, чисто русский. Это, нах, ему жопу помыли, что ли?
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